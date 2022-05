In un mondo in cui lo smart working e, in generale, tutte le attività domestiche si fanno sempre più popolari anche nel nostro Paese, è necessario che il cittadino si “aggiorni” dal punto di vista delle tecnologie e semplifichi ulteriormente la propria esperienza con il mondo dell’informatica. Quante volte vi è capitato di leggere l’avviso di memoria esaurita sul proprio smartphone, tablet o PC, costringendovi a lunghe sessioni si pulizia dei suddetti dispositivi? Bene, oggi andremo proprio a vedere uno dei migliori metodi per risolvere questo problema, generando la propria rete cloud personale caratterizzata dai NAS.

Un NAS, acronimo di Network Attached Storage, è sostanzialmente un vero e proprio computer, probabilmente diverso dalla concezione generale, ma che rientra comunque nella suddetta definizione. Questo ha infatti il compito di contenere dei dischi di archiviazione e di offrirne lo spazio in memoria a tutti gli utenti e dispositivi che dispongono dell’accesso allo stesso NAS. Provate quindi ad immaginare di possedere un’enorme Hard Disk sempre connesso alla rete e condiviso fra tutti i device, con l’unica differenza che un NAS conterrà al suo interno più Hard Disk contemporaneamente.

Il concetto è simile a quello delle memorie cloud, solo che in questo caso specifico, sarà personale e completamente personalizzabile nella memoria. Un NAS viene infatti venduto, in genere, con gli slot completamente vuoti. Dovrà infatti essere l’utente ad acquistare i dischi (con capacità a scelta) ed inserirli all’interno della macchina, così da creare una sorta di server per ogni esigenza. Di conseguenza, maggiori saranno le capacità dei dischi acquistati, maggiore sarà lo spazio a disposizione per tutti i propri file (immagini, filmati, documenti, software e molto altro ancora).

Ovviamente, quando si acquista un dispositivo di questo tipo, bisogna considerare alcune caratteristiche importanti. Tra le tante: la quantità di slot disponibili, la dotazione hardware (in termini di CPU, RAM e altro), le performance, il supporto alle applicazioni (come ad esempio il sistema multimediale Plex), il supporto clienti, il software da utilizzare per accedere ai file e la garanzia. All’interno di questa guida faremo riferimento a tutti questi dettagli, provando quindi ad elencare i migliori NAS attualmente disponibili per l’acquisto online.

Western Digital My Cloud EX4100

Quando si affronta un discorso relativo alle memorie di archiviazione, non si piò non parlare di Western Digital, una delle aziende di storage più innovative e apprezzate al mondo. In particolare, riportiamo oggi il NAS My Cloud EX4100, probabilmente tra i più consigliati per rapporto qualità prezzo. Dispone infatti di quattro alloggiamenti per HDD (con fattore di forma di 3,5 pollici) con interfaccia SATA 3 (e quindi anche SATA 2), così da consentire una velocità massima di 6 Gbps per ogni Hard Disk installato. Ovviamente la memoria di ogni disco potrà essere scelta direttamente dall’utente. La memoria RAM della macchina è di 2 GB, sicuramente adeguata per consentire uno scambio file abbastanza rapido e privo di intoppi. Interessante notare anche l’ottimo supporto alle applicazioni multimediali e di storage, come ad esempio Plex e Dropbox. I connettori in ingresso sono di tipo USB 3.2 e frontalmente è anche presente un piccolo display, utile per seguire lo stato della memoria o del tempo di trasferimento dei file.

Western Digital My Cloud EX4100 è disponibile su eBay al prezzo di 511,50 euro

Synology DS920+

In materia di NAS però, c’è un’altra azienda che riesce a difendersi in maniera molto agguerrita, ovvero Synology. In questo articolo vedremo due dei suoi prodotti più popolari, partendo proprio dal modello DS920+. Si tratta di una macchina dotata, anche in questo caso, di ben quattro slot per SSD, compatibili con i connettori di tipo SATA 3 (sempre retro compatibili con i SATA 2). La dimensione di ogni SSD può essere sia da 2,5 pollici che da 3,5 pollici, entrambe infatti sempre supportate. Due degli slot a disposizione potranno inoltre contare sulla tecnologia necessaria alla lettura degli SSD M.2, ovvero i più prestanti e veloci attualmente in commercio. Ovviamente non ci sarà alcun problema con l’utilizzo delle applicazioni multimediali e di storage più popolari. La sua memoria RAM massima supportata sarà di 8 GB, sicuramente ottima per qualsiasi tipologia di operazione e anche in questo caso gli ingressi saranno di tipo USB 3.2. Come avrete quindi avuto modo di notare, si tratta di un dispositivo top di gamma vero e proprio, cosa che si noterà anche nel prezzo più elevato.

Synology DS920+ è disponibile su eBay al prezzo di 591,09 euro

Synology DiskStation DS218+

Passiamo ora ad un dispositivo, sempre di Synology, leggermente diverso ma anche più economico. Ci troviamo infatti difronte ad una macchina più contenuta dal punto di vista delle dimensioni, soprattutto per il fatto che dispone di soli due slot per le memorie, le quali potranno però essere sia in formato Hard Disk che SSD. Inoltre, le interfacce dell’unità supportate sono di tipo SATA, sia nella versione 3 che 2, oltre che di dimensione da 3,5 pollici e da 2,5 pollici. La velocità RAM è invece di 2 GB, in linea con il prodotto di Western Digital, ma che in questo caso dovrà gestire solo due slot anziché quattro. Frontalmente non mancherà come sempre anche un ingresso USB 3.2, oltre a tutti i LED di stato di colore verde. Nota di merito anche per il design, sicuramente più elegante e curato rispetto ai modelli visti in precedenza.

Synology DiskStation DS218+ è disponibile su eBay al prezzo di 277,90 euro

QNAP TS-231K

Cambiamo per l’ultima volta brand e spostiamoci all’interno del catalogo di QNAP. Tra i suoi prodotti di punta, non può ovviamente mancare il modello di NAS TS-231K. Si tratta infatti di uno dei più economici della lista, nonché probabilmente il migliore per rapporto qualità prezzo. Dispone di soli due slot di alloggiamento, entrambi compatibili con Hard Disk e SSD SATA 3 e 2 e di dimensioni da 2,5 pollici e 3,5 pollici. Il suo prezzo più contenuto è forse però dovuto alle prestazioni in termini di RAM, in questo caso da solo 1 GB. Ovviamente risulta essere compatibile con la maggior parte delle applicazioni e dei sistemi multimediali, tra cui: Plex, Google Chromecast, Amazon Fire TV e altri ancora. Frontalmente è sempre presente un ingresso USB di tipo 3.2, oltre ai classici LED di stato colorati. Sicuramente da non trascurare anche la particolarità del suo colore, che si allontana molto dal nero visto in precedenza, grazie agli accetti azzurri su base bianca, adeguati ad ogni tipo di appartamento.

QNAP TS-231K è disponibile su eBay al prezzo di 195,90 euro

QNAP TS-230

Tra i migliori NAS disponibili per l’acquisto online non poteva però mancare anche il base di gamma, ovvero quello consigliato a chi per la prima volta si avvicina a questo mondo e non necessita di prestazioni troppo elevate, sia in termini di performance che di archiviazione vera e propria. Stiamo parlando del QNAP TS-230, anche in questo caso caratterizzato da un design molto particolare. La sua intera struttura sarà infatti di colore azzurro chiaro, con linee eleganti e minimali. Frontalmente sono presenti, ancora una volta, tutti i LED di stato e l’ingresso di tipo USB 3.2. Il numero di slot disponibili è nuovamente di due, compatibili con Hard Disk e SSD SATA 2 SATA e 3 e con fattore di forma da 3,5 pollici. Ottimi notizie stavolta sul fronte RAM, in quanto la memoria di base sarà di 2 GB, alla pari dei sistemi Western Digital e Synology. Ovviamente, anche in questo caso, nessun problema dal punto di vista del supporto alle applicazioni e ai dispositivi multimediali principali.

QNAP TS-230 è disponibile su eBay al prezzo di 185,00 euro