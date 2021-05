Oggi accanto ai modelli per consumer, semplici ed economici, esistono prodotti pensati per raggiungere alte prestazioni e ideali per lavori di grafica e programmazione o con i tasti particolarmente veloci e resistenti. Anche la connettività offre oggi diverse soluzioni: si va dal normale collegamento via cavo con ingresso usb a mouse gaming che si connettono al nostro pc tramite wifi e bluetooth. L’ergonomia applicata all’impugnatura consente poi a chi deve lavorare per molte ore impugnando il mouse di evitare fastidiose complicanze dovute a posture non corrette. Scopri in questa guida di Telefonino.net il miglior mouse confrontando le caratteristiche e acquistalo al prezzo più conveniente.

Microsoft Wireless 4000

Il mouse Microsoft Wireless 4000 ha una forma abbastanza ergonomica sia per i destri che per i mancini, anche se non è espressamente pensato per questi ultimi, che dovrebbero nel caso rinunciare all’utilizzo del tasto laterale. La rotella di scroll non ha gli scatti, che sono molto comodi in alcune circostanze ma inclinandola verso destra o verso sinistra rende disponibili le funzioni di personalizzazione. I due tasti principali sono ampi e comodi e fasciano quasi per intero la cover superiore. Il tasto extra laterale che consente di tornare al browser purtroppo è presente solo nella parte sinistra, come dicevamo, e quindi può essere usato solo da un destro. Il segnale di questo mouse Microsoft wireless è di 9 metri.

HP PCZ3700

HP PCZ3700è semplice e dalle linee chiare nel design ma molto preciso. Questo mouse si fa apprezzare per l’ottimo rapporto qualità prezzo. È compatibile con tutte le piattaforme pc e notebook dotate di Windows Vista 7/8/9/10. Si collega tramite ricevitore usb e inizia a funzionare immediatamente senza la necessità di installare drive. La connessione wireless 2,4 GHz offre un collegamento affidabile e rapido, mentre i 1.200 sensori ottici danno una risposta estremamente rapida e precisa al nostro puntatore. Il mouse HP è molto leggero ed è alimentato da una sola batteria AA con una autonomia di circa 16 mesi. È disponibile in vari colori, con leggere differenze di costo.

Logitech M220

Logitech M220 pensato con alcune caratteristiche davvero interessanti. Si tratta di un modello wireless dotato di chiavetta ricevente da inserire su una porta usb del pc. La forma ergonomica è pensata per un utilizzo sia di utenti destri che mancini e il materiale utilizzato offre comfort e precisione: il tracciamento ottico con connessione fino a 10 metri garantisce grande precisione su qualunque superficie sia posto. Il Logitech M220 ha però un’altra apprezzabile caratteristica: riduce infatti il suono dei clic del 90% rispetto ai ‎mouse ‎tradizionali‎ e consente quindi di lavorare senza suoni fastidiosi per te e per chi lavora nella tua stessa stanza. Grazie alla disattivazione automatica quando non è in uso questo mouse consente di cambiare le batterie fino a 18 mesi. Si usa senza necessità di installazione su ‎computer Windows, Mac, Chrome, OS, Linux.

Trust Yvi

Trust Yvi: dispositivo senza fili che comprende il ricevitore usb con una portata del segnale di 8 metri. Si può utilizzare sia con la mano destra che con la sinistra e presenta inserti laterali di gomma morbida per un maggiore comfort durante l’uso e una presa più comoda. Il design è completato da una rotella dentellata per lo scroll molto comoda. L’aspetto più caratteristico e peculiare del mouse Trust wireless Yvi è rappresentato dal pulsante per la selezione della velocità: 800 o 1600 dpi a seconda delle vostre esigenze e della precisione che desiderate ottenere dal puntatore. Disponibile in più colori il trust wireless si adatta bene per un uso quotidiano versatile.

Logitech M185

Logitech M185: anche questo modello presenta una forma ergonomica adatta a destri e mancini, che assicura una posizione confortevole anche dopo molte ore di utilizzo. Presenta la sospensione intelligente quando non in uso, caratteristica che consente alla batteria AA fino a un anno di durata. Il mouse Logitech wireless M185 è compatibile con pc Windows, Mac e laptop. La funzione plug & play consente l’utilizzo appena il dispositivo viene collegato al tuo pc, grazie al ricevitore nano usb. Presente anche il tasto di accensione e spegnimento, che mette al riparo da imprevisti e consumi non necessari.