Il monitor per telecamere di videosorveglianza è un apparecchio grazie al quale l’utente può prendere visione delle immagini catturate da una o più telecamere installate in uno specifico luogo. La scelta dell’unità più congeniale dipenderà ovviamente dalle proprie necessità, in base al numero di flussi video da tenere sotto controllo in tempo reale: sarà dunque importante valutarne le dimensioni e le rispettive risoluzioni. Scopriamo allora quali sono i modelli di monitor per telecamere di videosorveglianza che vantano il miglior rapporto qualità-prezzo online.

Monitor per videosorveglianza Cocar

Questo interessante display LCD si caratterizza per una dimensione pari a 17 pollici in formato 4:3, con risoluzione di 1280×1024 pixel: ideale per tenere sono controllo ben 4 telecamere in contemporanea. Presenti anche 2 ottimi altoparlanti integrati. Non mancano infine gli ingressi di tipo VGA, USB, BNC, HDMI.

Monitor per telecamere di videosorveglianza Yasta

Nonostante il prezzo sia decisamente contenuto, il monitor per telecamere di videosorveglianza realizzato da Yasta offre una risoluzione di 1366×768 pixel distribuita su una diagonale di 13,3 pollici. Piena compatibilità con ingressi video VGA o HDMI. Minimo ingombro ma efficienza garantita.

Monitor per videosorveglianza IDOR STORE

Un altro monitor LCD dal prezzo super accessibile, che si distingue per una diagonale di 10,1 pollici con risoluzione di 1080p: nessun problema visualizzando i flussi video di 4 telecamere in contemporanea. Nulla ti vieta di utilizzarlo anche in accoppiata con telecamere anteriori e posteriori per agevolare il parcheggio dell’automobile.

Monitor per telecamere di videosorveglianza Quimat

Un ottimo schermo da 10,1 pollici con aspect ratio di 16:9 e risoluzione di 1920×1080 pixel. Pannello realizzato in tecnologia IPS, per immagini sempre nitide e luminose. Disponibili 2 altoparlanti HiFi integrati da 2W. Piena compatibilità con gli standard VGA ed HDMI. Notevole la costruzione, solida e resistente.

Monitor per videosorveglianza JaiHo

Terminiamo con un altro tra i più consigliati monitor per telecamere di videosorveglianza con diagonale di ben 15 pollici, risoluzione pari a 1024×768 pixel e formato 4:3. Sono supportati gli ingressi HDMI, VGA, USB, AV, BNC e non mancano gli altoparlanti integrati per il flusso audio. Tecnologia Flicker-Free e filtro luce blu.

Non ti resta altro che scegliere tra i monitor per telecamere di videosorveglianza che abbiamo appena descritto, in base alle tue esigenze, per avere tutto sotto controllo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.