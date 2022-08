Che sia HD, Full HD, curvo, piatto o da gaming, il monitor è una delle componenti fondamentali di un computer o di una console. Proprio per questo motivo, è necessario porre la giusta attenzione alla scelta del modello da acquistare, tenendo ovviamente in considerazione tutte le sue caratteristiche e anche le sue dimensioni. Tuttavia, in questo particolare articolo, vogliamo elencare una cerchia ristretta di modelli, ovvero tutti quelli che possono rientrare nella categoria dei migliori monitor da 32 pollici. Si tratta forse di una diagonale leggermente più ampia del solito, ovvero rispetto ai classici 24 pollici o 27 pollici, ma sono molti gli utenti che, per un motivo o per un altro, preferiscono lavorare con schermi più ampi e definiti.

Prima però di passare all’effettivo elenco di prodotti, vogliamo fare una piccola premessa sull’attenzione da porre durante l’utilizzo di monitor così grandi. Il nostro consiglio infatti, è quello di utilizzare schermi da 32 pollici sono se posti ad una distanza sufficiente dai propri occhi, soprattutto nel caso in cui le ore di lavoro si prolunghino eccessivamente, anche se alcuni dei monitor da 32 pollici che vedremo possono contare su ottimizzazioni e funzioni varie incentrate sulla salute degli occhi per evitare possibili problemi futuri.

Passando invece, un po’ più nello specifico, all’analisi dei prodotti, vedremo tre diversi brand: Hannspree, ovvero la proposta più economica e alla portata di tutti, LG UltraGear, riportato invece per chi è alla ricerca di un dispositivo incentrato per lo più sulle caratteristiche da gaming, e infine Samsung, azienda leader in questo campo e di cui vedremo ben tre differenti modelli. Come già accennato in precedenza, tutti avranno un display da 32 pollici, con caratteristiche tecniche differenti e anche con un design abbastanza gradevole, ma allo stesso tempo minimale.

In più, uno dei modelli sotto elencati potrà contare su un pannello curvo, caratteristica da non sottovalutare nel caso in cui si preferisca un’esperienza visiva più immersiva, soprattutto quando si affronta il capitolo gaming. Ovviamente questi non sono gli unici monitor da 32 pollici disponibili sul mercato, ma per cercare di restringere la scelta ai migliori per rapporto qualità prezzo, abbiamo deciso di selezionare i migliori cinque, in modo che, qualunque sia la vostra preferenza, sarete in grado di portare a casa un prodotto molto valido e all’altezza delle vostre aspettative. A questo punto, fatte tutte le dovute premesse, possiamo immediatamente iniziare con l’elenco dei migliori monitor da 32 pollici da acquistare online in questo momento.

Hannspree Monitor 32″ Wide Quad HD – HC322PPB

📐 Dimensioni e peso: 5,95 x 52,8 x 73 cm; 32″; 7.5 kg 🎞️ Risoluzione schermo: 2560 x 1440 (2K), LCD TFT, 16:9 ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 5 ms, Refresh Rate 60 Hz, FreeSync 🔌 Connettività: 1 HDMI, 1 VGA, 1 DisplayPort, Ingresso Audio 🕹️ Adatto per gaming: ✔️ 🛒 Prezzo: 237,17 euro su eBay

Il primo prodotto di cui vogliamo parlare arriva da un’azienda di cui forse in pochi hanno sentito parlare. Si tratta di Hannspree, che qui in particolare riportiamo con il modello HC322PPB. Il monitor in questione ha ovviamente un pannello da ben 32 pollici, con tecnologia Wide Quad HD a 1440p. Per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche, ci troviamo di fronte ad un prodotto abbastanza “basic”, con rapporto d’aspetto nativo di 16:9, angolo di visione fino a 178 gradi, display in tecnologia LED, schermo piatto e refresh rate fissato a 60 Hz.

Da non sottovalutare anche la presenza della tecnologia Flicker-Free, utile per evitare lo sfarfallio delle immagini, e anche quella Low Blue Light, la quale tende a diminuire la luce blu dello schermo per salvaguardare la salute degli occhi. Purtroppo non è presente il supporto all’AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC, il che non lo rende sicuramente il più adatto al gaming della lista. Tra le porte in ingresso troviamo: HDMI in versione 1.4, VGA, DisplayPort e ingresso audio di tipo Jack. Il suo design è piuttosto semplice ed elegante, sicuramente in grado di stare bene su ogni tipo di scrivania. Il vero motivo per sceglierlo è sicuramente il suo ottimo rapporto qualità prezzo.

Questo monitor Hannspree è disponibile per l’acquisto su eBay a 237,17 euro

Samsung Monitor M5 32″ Full HD – LS32AM500NRXEN

📐 Dimensioni e peso: 716,1 x 517 x 193,5 mm; 32″; 6.2 kg 🎞️ Risoluzione schermo: 1920 x 1080 (Full HD), LCD TFT, 16:9 ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 8 ms, Refresh Rate 60 Hz 🔌 Connettività: 1 HDMI 🕹️ Adatto per gaming: ❌ 🛒 Prezzo: 269,18 euro su eBay

Andiamo adesso sugli scaffali di una azienda di cui sicuramente avrete sentito parlare. Si tratta del primo monitor Samsung che vedremo nella nostra lista e, in particolare, del modello entry level LS32AM500NRXEN. Nonostante il suo prezzo abbastanza contenuto, il suddetto monitor dispone di caratteristiche davvero uniche e che effettivamente di rado troviamo su dispositivi di questo tipo. Come è possibile capire anche dal nome infatti, si tratta di uno smart monitor All in One, ovvero con accesso a due tipologie di utilizzo diverse: computer e Smart Hub. Il suddetto prodotto arriva infatti con due altoparlanti integrati e un telecomando, utile per avviare lo Smart Hub, ovvero una sezione completamente dedicata all’intrattenimento, bastata su Tizen OS e completa di tutte le app di streaming più popolari, come Netflix, Prime Video, Disney+ e molto altri. Si tratta sostanzialmente dello stesso sistema integrato nelle smart tv della stessa azienda.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dello schermo invece, abbiamo: diagonale ovviamente da 32 pollici, risoluzione in Full HD a 1080p, rapporto d’aspetto a 16:9, schermo piatto, tempo di refresh a 60 Hz, angolo di visualizzazione di 178 gradi, tecnologia HDR 10, supporto per la tecnologia Flicker-Free, mirroring del suono e dello schermo e anche modalità da gaming. Per quanto riguarda invece le connettività incluse, riportiamo: Hub USB e HDMI, manca purtroppo l’ingresso audio Jack. Anche in questo caso però, il rapporto qualità prezzo non è assolutamente da sottovalutare.

Il monitor è disponibile per l’acquisto su eBay a 269,18 euro

LG Monitor 32″ QHD UltraGear – 32GN650

📐 Dimensioni e peso: 614, 7 x 576, 6 x 292, 1 mm; 32″; 7,17 kg 🎞️ Risoluzione schermo: 2560 x 1440 (QHD), LCD TFT, 16:9 ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 1 ms, Refresh Rate 165 Hz, FreeSync 🔌 Connettività: 2 HDMI, 1 DisplayPort, Ingresso Audio 🕹️ Adatto per gaming: ✔️ 🛒 Prezzo: 359,99 euro su eBay

Prima di ritornare in maniera definitiva da Samsung, facciamo un piccolo stop per parlare del monitor da gaming da 32 pollici prodotto da LG e appartenente alla categoria UltraGear. Come avrete già sicuramente intuito, si tratta di un vero e proprio dispositivo incentrato sul mondo del gaming, sia per quanto riguarda il design un po’ più aggressivo del solito, che per le sue caratteristiche tecniche. Stiamo infatti parlando di un display Quad HD a 1440p, dotato anche di tecnologie Flicker Safe e Anti Glare, perfette per evitare lo sfarfallio delle immagini renderle più fluide e omogenee. Non mancano anche l’HDR 10, il tempo di risposta a 1 ms e il supporto al G-Sync e all’AMD FreeSync, caratteristiche che ogni display da gaming dovrebbe possedere.

Da non sottovalutare anche il refresh rate fino ad un massimo di 165 Hz, il che renderà lo scrolling e soprattutto le fasi di gioco più intense e dinamiche ancora più fluide e precise. Per quanto riguarda invece la salute degli occhi, citiamo anche la presenza della Reader Mode, ovvero la versione Low Blue-Light di LG, sviluppata per diminuire quanto possibile la luce blu emessa dallo schermo e preservare la vista dell’utente. Se siete quindi alla ricerca di un perfetto monito da gaming da 32 pollici, questo è sicuramente quello che fa per voi.

Questo monitor LG puoi trovarlo su eBay al prezzo di 359,99 euro

Samsung Monitor Curvo 32″ QHD – LC32G5 5TQWRXEN

📐 Dimensioni e peso: 710,1 x 272,6 x 533,6 mm; 32″; 8 kg 🎞️ Risoluzione schermo: 2560 x 1440 (WQHD), LCD TFT ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 1 ms, Refresh Rate 144 Hz, FreeSync 🔌 Connettività: 1 HDMI, 1 DisplayPort, Ingresso Audio 🕹️ Adatto per gaming: ✔️ 🛒 Prezzo: 339,72 euro su eBay

Ci avviamo adesso verso la conclusione della lista dei migliori monitor 32 pollici con il penultimo prodotto, sviluppato ancora una volta da Samsung. Stavolta però, vogliamo parlare di un monitor leggermente diverso da quelli visti in precedenza, poiché dotato di display curvo. Il raggio di curvatura è di 1000 R, il che renderà l’esperienza di utilizzo ancora più coinvolgente e immersiva, non solo durante le ore lavorative, ma soprattutto quelle di gioco. Il pannello è in qualità WQHD e quindi fino a 1440p e tecnologia HDR 10, con rapporto d’aspetto nativo fissato sempre a 16:9.

Da non sottovaluta sicuramente il refresh rate da 144 Hz, sicuramente non migliore di quello di LG visto in precedenza, ma particolarmente più avanzato di quello classico a 60 Hz (più volte visto in questa guida). Il tempo di risposta rimane sempre al minimo e quindi a 1 ms, mentre l’angolo di visualizzazione arriva fino a 178 gradi. Purtroppo non è presente il supporto all’NVIDIA G-SYNC, ma è invece disponibile quello all’AMD FreeSync, in formato FreeSync Premium. Tra le altre caratteristiche tecniche, riportiamo anche la tecnologia Flicker-Free, utile per evitare lo sfarfallio delle immagini. Da considerare il fatto che non è dotato di altoparlanti incorporati. Per quanto riguarda invece le connettività, elenchiamo: HDMI 2.0, DisplayPort e spinotto di uscita per altoparlanti e cuffie. Monitor da 32 pollici consigliato a chi vuole sia lavorare che giocare da una sola postazione e difronte allo stesso schermo.

Questo monitor Samsung è acquistabile su eBay a 339,72 euro

Samsung Smart TV Monitor 32″ 4K Ultra HD – S32AM700

📐 Dimensioni e peso: 716,1 x 517 x 193,5 mm; 32″; 8.4 kg 🎞️ Risoluzione schermo: 3840 x 2160 (UHD), LCD TFT ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 8 ms, Refresh Rate 60 Hz 🔌 Connettività: 1 USB-A, 1 USB-C, 1 HDMI 🕹️ Adatto per gaming: ❌ 🛒 Prezzo: 869,65 euro su eBay

Ed eccoci infine arrivati anche all’ultimo prodotto della lista, che ancora una volta arriva dai magazzini di Samsung. Si tratta dello Smart Monitor da 32 pollici, dotato di funzionalità smart integrate e soprattutto di un pannello 4K Ultra HD. Proprio come già visto nel paragrafo dedicato al primo dei dispositivi Samsung, anche nel modello S32AM700 è presente lo Smart Hub, ovvero la sezione del sistema operativo Tizen OS completamente incentrata sull’intrattenimento. Grazie quindi al supporto a tutte le applicazioni di streaming più popolari, il suddetto monitor potrà tranquillamente prendere anche il posto della TV di casa.

Per quanto riguarda la caratteristiche principali invece, riportiamo: tecnologia del display IPS LED con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, altoparlanti incorporati, tempo di risposta di 8 ms, rapporto di aspetto a 16:9 e risoluzione 4K Ultra HD a 2160p. Le connettività integrate sono invece: USB 2.0, USB di tipo C e HDMI Standard. Monitor quindi perfetto per lavorare e anche per concedersi qualche minuto di svago con la modalità Smart Hub integrata.

Questo Samsung puoi trovarlo su eBay al prezzo di 869,65 euro

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.