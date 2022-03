Non serve acquistare un televisore da 85” per godersi film come al cinema, restando comodamente sul divano. A volte basta un semplice accessorio, molto più economico e versatile: parliamo dei mini proiettori per PC e smartphone, che permettono di trasmettere su una superficie (come un telo, ma anche il semplice muro di casa) uno schermo, ma ingrandito. Ciò è possibile attraverso un sistema di lenti che grazie ad un illuminatore sono in grado di trasmettere il segnale video proveniente da una sorgente, come un dispositivo. Per farlo necessita ovviamente di connettività Wi-Fi / Bluetooth oppure di un cavo HDMI o VGA.

In una giungla di modelli e funzionalità, scegliere il mini proiettore adatto alle proprie esigenze – lavorative o di svago – non è sempre facile. Esistono modelli dotati delle ultime tecnologie, che offrono una qualità immagine elevata e in genere si collocano nella fascia di prezzo più costosa (oltre i 200 euro). Ma, ovviamente, esistono anche modelli base, magari non di qualità eccelsa ma comunque funzionali e adatti allo scopo. La caratteristica comune a tutti i mini proiettori sono le dimensioni ridotte e compatte, che lo rendono un accessorio portatile e adatto in ogni occasione, anche per il trasporto fuori casa e in ufficio. In questo articolo abbiamo elencato cinque mini proiettori per PC adatti a tutte le tasche e tutte le esigenze.

Mini Proiettore 4K WIFI

Questo mini proiettore portatile è progettato con le ultime tecnologie Wi-Fi e Bluetooth e include un sistema operativo Android 9.0 integrato. Sono dunque già presenti sul dispositivo alcune app pre-installate, come YouTube e Netflix, e vi è la possibilità di scaricare quelle che più ci interessano e navigare in internet. Ovviamente il proiettore può anche connettersi anche a PC, smartphone e tablet sia in modalità wireless che Bluetooth. La doppia connessione permette di collegare vari dispositivi in uscita – come cuffie, tastiera, mouse e altoparlanti – e supporta tecnologia multi-schermo, nonché servizi come AirPlay, Miracast, EShare e DLNA.

Dal punto di vista “tecnico”, il proiettore è dotato di lenti LCD multistrato con lampadine LED dalla durata fino a 60.000 ore, correzione trapezoidale ± 15 ° che riduce efficacemente la distorsione dell'immagine, funzionalità zoom per regolare le dimensioni dello schermo e altoparlante integrato. L'immagine a 5000 Lux risulta ultra-nitida e supporta video con risoluzione fino a 4K e rapporto di aspetto 4:3 oppure 16:9. La confezione include anche un telecomando “Air Mouse” multifunzionale, con distanza di trasmissione fino a 5 metri. Il prodotto non supporta ingresso HDMI o VGA.

Il prezzo di questo mini proiettore è di 117,92 euro, più basso della media considerando che offre sia un'interfaccia Android che connettività wireless. La spedizione è gratuita e il reso è possibile entro 30 giorni dall'acquisto, con spese a carico dell'acquirente.

Mini Proiettore 4K 5000Lux

Tra i migliori mini proiettori questo di marca JEEMAK è ottimo sia per PC che per smartphone / tablet. Supporta risoluzione fino a 1080p Full HD, offrendo al tempo stesso un'esperienza visiva ottima grazie al rapporto di contrasto del colore 4000:1 e 5000 Lux. Ha una dimensione di visione da 32” a 200” con una distanza di proiezione compresa fra 1,2 e 6,3 metri circa, con messa a fuoco e correzione trapezoidale integrata. Il dispositivo adotta la tecnologia più recente per ridurre al minimo il consumo energetico della lampada – a LED – che promette una durata fino a 60.000 ore.

Inoltre, dispone di sistema di raffreddamento che contiene la dispersione di calore, mentre una tecnologia studiata per sopprimere il rumore dimezza il suono della ventola, così da non disturbare la visione. Sebbene presenti altoparlante stereo integrato, questo modello non dispone di connettività Wi-Fi o Bluetooth. Tuttavia è possibile collegare PC o smartphone direttamente al proiettore collegando apposito cavo HDMI o relativo adattatore per dispositivi mobili (non incluso). Sulla scocca troviamo inoltre una porta VGA, una USB 2.0 e un alloggio per scheda SD. La confezione include un cavo HDMI, un cavo AV 3 in 1, borsa portatile e un telecomando.

Il prezzo per questo proiettore è di 121,99 euro con spedizione gratis. Acquistando più unità e possibile risparmiare. Disponibile la restituzione entro 30 giorni dall'acquisto, con spese a carico dell'utente.

Videoproiettore 5G WiFi Bluetooth,9500 Lumen 4K Ultra HD

Questo mini proiettore a marchio WiMiUS presenta risoluzione nativa a 1920 x 1080 (4K Ultra HD), alta luminosità a 9500 lumen e rapporto di contrasto 15000:1. Il risultato sono dunque immagini nettamente migliorate e nitide, dai colori brillanti. È possibile proiettare uno schermo grande fra i 50 e i 350 pollici con una distanza di proiezione di 1,6 – 7 metri. La caratteristica principale è, ovviamente, la doppia connettività Wi-Fi 2.4G / 5G e Bluetooth 5.1 integrata che permette a qualsiasi dispositivo (PC o smartphone) di collegarsi via wireless, mentre eventuali accessori – altoparlanti o cuffie – utilizzano la connessione Bluetooth.

Altre utili funzionalità sono la correzione trapezoidale (orizzontale e verticale) a 4D e 4P che consente di regolare quattro punti e quattro lati dello schermo per rendere l'immagine proiettata in un rettangolo anche quando il proiettore è decentrato, la funzione zoom dal 100% al 50% e l'altoparlante stereo HiFi da 10W integrato. Compreso nel prezzo troviamo una comoda custodia per trasportare il proiettore in altre stanze oppure fuori casa. La durabilità nel tempo è assicurata dalla tecnologia utilizzata per ridurre al minimo il consumo energetico della lampadina, che promette una durata fino a 150.000 ore.

Il prezzo è leggermente più alto, giustificato dalla qualità del prodotto e dalle sue funzioni: 349,99 euro con spedizione gratuita e 3 anni di Garanzia.

Videoproiettore wifi 1080p

Questo mini proiettore di recente realizzazione offre risoluzione video nativa a 720p, con supporto fino a 1080p Full HD (1280 x 720). Rispetto alla concorrenza, il prodotto promette una maggiore luminosità, contrasto e gamma di colori. È fornito di doppia connessione Wi-Fi e Bluetooth per collegare qualsiasi dispositivo (PC, smartphone, tablet o console) e accessorio direttamente all'apparecchio, senza nessun adattatore o dongle. Supporta in ogni caso ingresso HDMI, USB, VGA, AV e alloggio SD, uscita audio jack da 3,5 mm e dispone di doppio altoparlante stereo HiFi da 5 W integrato con sistema audio SRS. Fra le funzioni troviamo inoltre il sistema di regolazione schermo che permette di ridurre le dimensioni della proiezione fino al 60% (in ogni caso la distanza consigliata è di 3 metri, che equivale a un'ampiezza di 100”).

Il prezzo per questo videoproiettore è di 139,99 euro , dunque piuttosto nella media. La spedizione è gratuita e rimborso possibile entro 30 giorni (spese a carico dell'acquirente).

Videoproiettore proiettore led mini HD 1080P

Ultimo tra i migliori mini proiettori per PC è questo: dalle funzioni base, permette di proiettare immagini video con risoluzione originale 320 x 240 e risoluzione di supporto 1024 x 768. Si tratta di un prodotto dal basso consumo energetico (24 W massimo) con lampada LED e altoparlante integrato 1Wx2. Le dimensioni ed il peso contenuti lo rendono l'accessorio perfetto da trasportare in più stanze di casa oppure al lavoro o all'esterno. La dimensione della proiezione varia dai 20 agli 60 pollici, con distanza ideale fra gli 1,25 e i 4 metri. In questo caso per collegare qualsiasi dispositivo – PC, smartphone, console o altro – è necessario utilizzare uno degli ingressi presenti, ovvero VGA/AV/USB/SD/HDMI. La confezione include l'adattatore AC, un cavo AV 3 in 1 e un telecomando per comandare il proiettore da remoto.

Il prezzo è fra i più bassi: solamente 49,90 euro con spedizione gratuita. Tuttavia non supporta connettività wireless e altre funzioni presenti invece nei modelli più costosi. La restituzione è disponibile entro 14 giorni, le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente.