Un materasso gonfiabile è un oggetto che può sempre farci comodo in casa: da usare come letto di emergenza per un ospite, o per garantire isolamento e confort in campeggio o durante una giornata all’aria aperta, non occupa molto spazio quando non lo usiamo e può essere riposto in cantina o in un angolo dell’armadio. Abbiamo selezionato i migliori materassi gonfiabili, adatti a diversi utilizzi.

Materasso gonfiabile iDOO

Se capita un ospite improvviso in casa e non si ha a disposizione un divano letto possiamo considerare il materasso gonfiabile iDoo, disponibile sia in versione singola che matrimoniale, e ideale anche per il campeggio. Alto ben 46cm da terra, il materasso ha una pompa integrata che permette di gonfiarlo in soli tre minuti, basta collegare la spina ad una presa elettrica. Presente anche un rialzo sulla parte superiore per fare da cuscino. Quando non serve, può essere piegato e riposto in cantina o in un armadio grazie alla sacca in dotazione.

Acquista su Amazon.

Intex Prestige Downy

Una soluzione più semplice, ed anche più economica, è quella proposta da Intex, che con Prestige Downy presenta un materasso gonfiabile con spessore di 25cm adatto sia in casa che in campeggio. La doppia valvola permette di gonfiarlo e sgonfiarlo facilmente sia con pompa elettrica che manuale, e la superficie in tessuto morbido risulta confortevole durante il riposo. Grazie alla tecnologia Fiber-Tech poi abbiamo una resistenza superiore che lo rende più durevole. Disponibile in varie misure: singolo, singolo largo, alla francese e matrimoniale.

Acquista su Amazon.

Materasso gonfiabile da auto Pat Juumg

Interessante la soluzione proposta da Pat Juumg, che rende semplice allestire un letto sul sedile posteriore dell’auto per far dormire due bambini durante un lungo viaggio. Il materasso si adatta perfettamente e comprende un inserto che va a posizionarsi fra i due sedili anteriori, oltre ad una base per mantenerlo dritto nello spazio fra il sedile posteriore e quelli anteriori. Comprende due cuscini ginfiabili ed una sacca per il trasporto, e può essere usato anche come materasso standard in campeggio o durante un picnic.

Acquista su Amazon.

Materasso gonfiabile Wise Moose

Una soluzione ancor più compatta e portatile è quella di Wise Moose, che porta un materassino di ben 11,5cm di spessore con cuciture orizzontali, che non danno fastidio alla schiena, ed un cuscino sagomato sulla parte superiore. Una sacca per il gonfiaggio ci permette di gonfiarlo rapidamente senza bisogno di pompe, e quando non è in uso può funzionare anche da sacca per il trasporto dell’acqua o da doccia da campeggio. Una volta ripiegato occupa veramente poco spazio e può essere trasportato in uno zaino con la sacca inclusa.

Acquista su Amazon.

Materassino Geediar

Ancora più piccolo e compatto quando non in uso, così da entrare in qualsiasi zaino durante un’escursione, il materassino Geediar ha uno spessore di 6cm ed un ampio cuscino sulla parte superiore. Adatto al campeggio ma anche durante un picnic, isola dall’umidità del terreno e fornisce un confort per dormire comodamente. La forma a nido d’ape ne permette un gonfiaggio semplice anche a bocca, in meno di un minuto, e lo rende fra i migliori materassi gonfiabili da escursione.

Acquista su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.