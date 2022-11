Le migliori macchine per caffè Nespresso

Siamo italiani, e quando si tratta di gustare un buon caffè non ci tiriamo mai indietro! Ma deve essere un caffè gustoso, intenso e cremoso al punto giusto, altrimenti per noi non è un vero caffè. Negli ultimi anni le macchine per il caffè hanno raggiunto livelli tali da permetterci di gustare un ottimo espresso anche in casa, con la semplicità delle capsule che contribuiscono a tenere la cucina pulita oltre ad avere sempre la dose perfetta. Abbiamo esaminato le macchine per caffè Nespresso, quelle che preparano il caffè con le cialde della famosa azienda, passando dalle classiche alle più recenti Vertuo, e abbiamo scelto le migliori che potete acquistare subito, o regalare per il prossimo Natale.

Krups Inissia

Parlando di macchine per caffè Nespresso non possiamo non iniziare dalla vendutissima Inissia di Krups, una macchina adatta a qualsiasi cucina grazie alle dimensioni compatte – solo 12cm di larghezza – che permettono di posizionarla su qualsiasi ripiano. Il serbatoio da 700ml è removibile per un riempimento facile, mentre due tasti sulla parte superiore ci permettono di scegliere un caffè più ristretto o più lungo in base al nostro gusto. Nespresso Inissia è pronta a erogare caffè in soli 25 secondi dal momento dell’accensione, ed è disponibile su Amazon o su eBay al prezzo consigliato di €79,90.

Vertuo Pop

La novità in casa Nespresso è rappresentata da Vertuo Pop, la macchina per caffè in cinque colorazioni per dare un tocco di personalità alla cucina. Il più recente metodo di preparazione del caffè a centrifuga produce bevande particolarmente gustose e cremose, e possiamo preparare diverse lunghezze dall’espresso alla tazza grande, in base al momento e al tipo di caffè che vogliamo gustare. Il tutto senza dover rinunciare a una macchina compatta e perfetta anche per cucine piccole. Disponibile a circa 100 euro sia su Amazon che su eBay.

Philips L’Or Barista

Anche Philips, brand storico nel settore dei piccoli elettrodomestici e non solo, ha una sua gamma di macchine per il caffè, e fra queste spicca L’Or Barista, una macchina per caffè Nespresso che può alloggiare le capsule e preparare così un ottimo caffè. Philips produce anche delle capsule con quantità doppia di caffè per erogare due tazze per volta, ma possiamo usare le nostre capsule originali Nespresso per una produzione standard. Potete acquistarla a circa €75 su Amazon e su eBay.

Omnia Multicapsula

Interessante invece la soluzione di Omnia Multicapsula, macchina per caffè di una piccola azienda che ha pensato di rendere universale il suo prodotto utilizzando una serie di moduli intercambiabili che la portano ad essere compatibile con diversi tipi di capsule. Se, infatti, la macchina arriva nativamente con modulo per capsule Nespresso, possiamo acquistare quelli per Dolce Gusto, Lavazza A Modo Mio, Caffitaly ma anche per caffè macinato e per cialde ESE. La trovate su Amazon o su eBay al prezzo di circa €85.

Bonus: Caffe2Go Presso XI

Un buon espresso non è solo a casa, ma possiamo gustarlo anche quando siamo fuori per un picnic o un’escursione all’aria aperta. Per questo ci viene incontro Caffe2Go, azienda olandese che propone Presso XI. Si tratta di una macchina per caffè portatile delle dimensioni di una bottiglia (l’abbiamo provata) compatibile sia con caffè in polvere che con capsule Nespresso, con serbatoio da 110ml e pompa da 18bar. La batteria interna, ricaricabile con USB-C, scalda l’acqua in soli 5 minuti e produce subito un caffè della lunghezza desiderata, con tanto di cremina superiore. Acqusitabile su Amazon e su eBay a circa 90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.