Che tu sia un professionista del settore o un semplice appassionato, l’utilizzo degli incisori laser rappresenta una garanzia per chiunque intenda svolgere un lavoro di precisione e qualità. Apparecchi di questo tipo danno modo di effettuare operazioni di incisione avendo al proprio servizio materiali come legno, cartone, compensato, pelle o PVC. Sul mercato sono disponibili diversi modelli di incisore laser, che si distinguono per potenza, funzionalità, velocità di esecuzione e supporti compatibili. Scopriamo quali sono i migliori modelli per rapporto qualità-prezzo.

Incisore laser Mostics CNC 3018 Pro

Si tratta certamente di una fra le unità più acquistate ed apprezzate dal pubblico. Questo incisore prevede un’area di lavoro pari a 300 × 180 mm e si caratterizza per la presenza di una fresatrice a 3 assi. La potenza del laser a LED è di 5W. Il macchinario è in grado di lavorare con figure semplici ed anche immagini più complesse.

Incisore laser Yofuly CNC 3018 Pro-M

Siamo al cospetto di un modello di incisore laser da ben 15W. Medesima area di lavoro dell’unità precedente, pari a 300 × 180 mm, e prevede anche il mandrino con fresa. Massima precisione con basi in plastica, legno, pvc, pcb, legno ed altri materiali simili. Il montaggio del dispositivo richiede appena 20 minuti.

Incisore laser HomdMarket

Il modello più indicato per chiunque fosse alle prime armi con i lavori di incisione. Nonostante il prezzo contenuto, questo modello vanta la presenza di un laser LED da 3W. Perfetto per la realizzazione di forme non molto articolate, considerando un’area di lavoro pari ad 80 x 80 mm. Funziona perfettamente con il legno.

Incisore laser BOROCO SCULPFUN S9

Questo modello di incisore laser è realizzato interamente in metallo e può raggiungere una potenza di 90W, il che lo rende particolarmente adatto anche per incidere tavole di legno spesse fino a 15 mm. Ampia area di lavoro, pari a ben 410 x 420 mm. Presente anche un interruttore per lo spegnimento rapido in caso di emergenza.

Incisore laser OMTech

Terminiamo con un vero e proprio gioiellino che si rivolge al pubblico dei professionisti. Il laser con potenza di 100W opera su un’area di lavoro vastissima, pari a 600 x 900 mm. Un display LCD fornisce il controllo completo su tutto il processo. La macchina è in grado di lavorare anche su basi più solide, come piastrelle e marmo.

Ben cinque incisori laser fra cui sicuramente potrai individuare quello che meglio si adatta alle tue esigenze ed al materiale con cui dovrai utilizzarlo.

