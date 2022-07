Gli igrometri, conosciuti anche come igrografi, sono strumenti molto efficaci per la misurazione della temperatura (non in tutti i modelli) ma anche e soprattutto dell’umidità in un determinato ambiente. Specie in relazione a quest’ultimo parametro, la misurazione varia in un range dallo 0% al 100%, a seconda che l’aria risulti più secca o più satura. Fatte le dovute premesse, ecco una selezione di alcuni tra i migliori prodotti attualmente disponibili su Amazon, tra i quali sicuramente sarai in grado di scegliere l’igrometro più adatto per le tue esigenze.

Igrometro ThermoPro TP50

La prima unità di cui vogliamo parlarti effettua sia la misurazione della temperatura e sia dell’umidità. Un apparecchio estremamente preciso, i cui valori vengono aggiornati ogni 10 secondi. A tua disposizione troverai anche un pratico supporto da tavolo per posizionare l’igrometro facilmente ed ovunque tu voglia.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 12,99 euro

Igrometro Dekool

Lo schermo LCD di questo igrometro si divide in due sezioni, una relativa alla temperatura e l’altra riguardante l’umidità. Il dispositivo indica lo stato di comfort ambientale in base ai suddetti parametri. L’unità può essere tranquillamente appesa ad una parete o sistemata su una superficie piana grazie al supporto pieghevole.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 7,99 euro

Igrometro DOQAUS

Questo modello è noto per l’estrema precisione con cui mostra i valori di temperatura ed umidità: si aggiorna con intervalli costanti di appena 5 secondi. Basterà un colpo d’occhio per capire se sia il caso di procedere con il riscaldamento o la deumidificazione dell’ambiente. Caratteri grandi per una perfetta lettura anche a distanza.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 9,99 euro

Igrometro NOKLEAD

Ampio display da 3,7 pollici su cui vengono mostrati non solo i valori attuali circa temperatura ed umidità ma anche i valori minimi e massimi rilevati dal dispositivo. L’idrometro si aggiorna ogni 10 secondi e, anche in questo caso, abbiamo tre standard (dry, comfort, wet) per regolare di conseguenza le condizioni ambientali.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 18,99 euro

Igrometro ThermoPro TP53

Questo igrometro, oltre ad indicare quali siano la temperatura e l’umidità rilevate nell’ambiente, mostra anche indicazioni relative alle condizioni dell’aria (dry, comfort o wet), in modo da sapere tempestivamente quando prendere adeguate contromisure. Con facilità potrai appenderlo alla parete o sistemarlo su una mensola.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 20,99 euro

Scegli il modello che preferisci tra gli igrometri che abbiamo appena descritto: ad un prezzo più che vantaggioso porterai a casa un valido alleato per la tua salute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.