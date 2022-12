I migliori hard disk esterni da 1TB

Un hard disk esterno è uno strumento essenziale per conservare il backup dei propri dati, che si tratti delle foto personali o della raccolta di film, per cui dobbiamo assicurarci di acquistare un modello prodotto da un’azienda di fiducia e che possa garantire una durabilità elevata. Perdere tutti i dati a causa del malfunzionamento di un hard disk esterno, infatti, non farebbe piacere a nessuno; quindi, a volte è meglio spendere qualche euro in più ed affidarsi ad un marchio conosciuto. Abbiamo scelto alcuni degli hard disk esterni migliori che potete acquistare oggi stesso, tutti prodotti da aziende di assoluta fiducia.

Verbatim Store ‘N’ Go

Chi ha vissuto i primi anni dell’informatica non può non ricordare Verbatim, azienda che si occupa di storage fin dagli anni 80 quando era leader nella produzione di floppy disk, prima, e di CD Rom, poi. Oggi quei supporti sono praticamente scomparsi, ma l’azienda continua a produrre dispositivi per la memorizzazione dei dati come memory card e, appunto, hard disk esterni. Il modello Store ‘N’ Go ha un’interfaccia USB 3.0 ma è compatibile anche con porte 2.0, si autoalimenta dal cavo USB e garantisce un trasferimento dati veloce, fino a 4800Mbps. Compatto e leggero, è disponibile in ben 12 colori per adattarsi a tutti gli utenti. Disponibile ad un prezzo intorno ai 50 euro su Amazon e su eBay.

Western Digital Elements

Altro marchio storico nella produzione di hard disk è Western Digital, che con il suo Element Portable propone una gamma di hard disk esterni compatti ed autoalimentati di capacità variabile fino a 5TB. L’interfaccia è sempre una USB 3.0, con velocità massima di trasmissione pari a 4800Mbps, ed è garantita la compatibilità con USB 2.0. Il prezzo di vendita è intorno agli €50, e lo potete acquistare su Amazon o su eBay.

Toshiba Canvio Partner

Interessante anche la proposta di Toshiba, che con il suo Canvio Partner porta un hard disk esterno da 1TB particolarmente sottile e con porta USB 3.2 Gen 1, capace di raggiungere velocità di trasmissione ancora più elevate. Possiamo infatti arrivare a 5Gbps per trasferire tutti i nostri file sul disco di backup da tenere in un posto sicuro o da portare con noi quando abbiamo bisogno di memorizzare i file del PC o della macchina fotografica. Il costo è di circa €55 e lo trovate su Amazon o su eBay.

LaCie Mobile Drive

LaCie, azienda francese anch’essa molto attiva nella commercializzazione di hard disk esterni, propone un Mobile Drive con scocca in materiali riciclati e, soprattutto, porta USB-C che lo rende più moderno ed universale rispetto agli altri modelli visti fino ad’ora. La porta USB-C 3.2 Gen 1 è compatibile anche con gli standard Thunderbolt 3 e 4 oltre che con porte USB 4, e può gestire trasferimenti fino a 5Gbps. Inoltre, con l’acquisto è incluso un mese di abbonamento Adobe Creative Cloud. Costa circa 100 euro, ed è disponibile su Amazon o su eBay.

SanDisk Portable SSD

Per avere prestazioni ancora più elevate potete acquistare una SSD portatile come quella proposta da SanDisk, che con una scocca compatta e resistente ad urti e cadute permette di memorizzare 1TB di dati ad alta velocita tramite connessione alla porta USB-C. Questo hard disk esterno può infatti raggiungere i 5Gbps, ma soprattutto può resistere a cadute da un’altezza di 2 metri e a schizzi d’acqua. Potete trovarlo su Amazon o su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.