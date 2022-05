Anche se negli ultimi anni se ne parla meno è sempre utile avere un gruppo di continuità (o UPS) per garantire un’alimentazione stabile e continuativa di corrente al PC e alle periferiche ad esso collegate. La funzione di un gruppo di continuità è infatti quella di mantenere l’alimentazione anche in caso di blackout, così da evitare di perdere dati importanti ed interrompere processi in corso, ma anche di filtrare tutte quelle oscillazioni di tensione che si hanno soprattutto quando la rete è sovraccarica, così da permettere un uso corretto del PC e di prolungare la vita dei suoi componenti. Abbiamo scelto alcuni fra i migliori gruppi di continuità che potete acquistare per il vostro PC.

Nilox 1200VA

Il gruppo di continuità da 1200VA di Nilox è caratterizzato da una stabilizzazione della tensione tramite AVR (Automatic Voltage Regulator), una tecnologia che garantisce un corretto funzionamento dell’UPS per periodi molto prolungati. In questo modo il PC e le periferiche rimarranno sempre protetti anche in caso di disturbi alla rete elettrica, abbassamenti di tensione e blackout. Sul retro abbiamo due prese Schuko in grado di erogare fino a 840W.

Trust Paxxon 1000VA

Da Trust, azienda molto nota per la produzione di accessori per PC, scegliamo un gruppo di continuità Paxxon da 1000VA che sul retro ha ben 4 prese Schuko ed è dotato della stessa tecnologia AVR di cui abbiamo appena parlato. I LED sulla parte frontale ci permettono di verificarne lo stato in ogni momento, mentre la potenza massima erogabile è di 600W.

LINK LKUPS1200

Link propone invece un gruppo di continuità da ben 1200VA che si traducono in 720W in uscita, con 4 prese di tipo C13, quelle tipicamente usate dagli alimentatori per PC Desktop e Server. Sulla parte frontale del LKUPS1200 sono presenti due LED per verificare lo stato di funzionamento, mentre la tecnologia AVR a tre fasi rimuove completamente qualsiasi disturbo presente sulla rete elettrica.

Green Cell 800VA

Green Cell è un’azienda specializzata proprio nella produzione di batterie e UPS, ed i suoi prodotti sono caratterizzati da un design gradevole e da un maggior controllo su tutti i parametri. Gli UPS di Green Cell hanno infatti un display che ci permette di sapere sempre il livello di batteria e la potenza erogata, così da poter spegnere il PC dopo aver salvato tutti i dati. Il modello da 800VA ha una forma a ciabatta e porta 6 prese Schuko, per una potenza massima erogabile di 480W.

Atlantis A03-PS1000

Anche il modello A03-PS1000 da 1000VA di Atlantis ha una forma che ricorda quella di una ciabatta multipresa, con sei prese Schuko per collegare altrettanti dispositivi ed avere a disposizione fino a 500W di potenza. La forma piatta permette di fissarla a muro o dietro la scrivania così da non occupare spazio sulla scrivania.

