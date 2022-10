Quali sono i migliori giochi per PS5? Innanzitutto, parliamo di una delle console più desiderate del momento, anche in virtù della grafica iper realistica che caratterizza i titoli espressamente sviluppati per questa piattaforma. Online sono disponibili numerosi giochi, per tutti i gusti: dalle proposte sportive alle alternative fantasy, passando per quelle di avventura o con protagonisti i più amati super eroi. Vediamo allora quali sono i giochi per PlayStation 5 più interessanti che ad ora è possibile rintracciare sul web a prezzi tutto sommato accessibili in gran parte delle circostanze.

Giochi per PS5: FIFA 23

Il titolo calcistico per eccellenza che, da quest’anno, comprende anche i club femminili. Oltre 6.000 animazioni generate grazie al contributo della tecnologia HyperMotion. Tantissime modalità di gioco, fra cui la popolarissima FIFA Ultimate Team (FUT). Risponde all’appello anche la prestigiosa World Cup Qatar 2022.

Giochi per PlayStation 5: Spider-Man Miles Morales

L’adolescente Miles Morales scopre di avere nuovi poteri che lo distinguono dal suo mentore, Peter Parker: scariche bioelettriche, capacità di occultamento, incredibili acrobazie con le ragnatele e numerose altre abilità. Il nostro super eroe non si tirerà indietro nella lotta al crimine per salvare la città di New York.

Giochi per PS5: Final Fantasy VII Remake Intergrade

Frutto di un apprezzabile lavoro di miglioramento che coinvolge il pluripremiato Final Fantasy VII Remake, la versione per PS5 integra anche un episodio inedito e conferma Yuffie nelle vesti di protagonista. Goditi la città di Midgard al massimo del suo splendore grazie a texture, illuminazione e sfondi ancora più incisivi e realistici.

Giochi per PlayStation 5: Assassin’s Creed Ragnarok Edition

Eivor andrà incontro al proprio destino nei panni di Odino, il dio norreno della guerra e della saggezza. Sfrutta i suoi straordinari poteri nel corso di una difficile missione per salvare Baldr, imprigionato da un oscuro nemico. Un’avvincente saga vichinga, ricca di colpi di scena che non ti lasceranno un solo attimo di respiro.

Giochi per PS5: Resident Evil Village

Terminiamo con un salto nel brivido, grazie alla saga horror più amata dai videogiocatori. Una nuova tragedia si abbatterà su Ethan Winters e sua moglie Mia: Chris Redfield, uno dei leggendari protagonisti della serie di Resident Evil, tornerà nelle loro vite come un fulmine a ciel sereno e nulla sarà più come prima.