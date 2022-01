C'è chi li ama e chi li evita ad ogni costo, ma non ci sono dubbi che i forni a microonde sono di notevole aiuto quando non si ha molto tempo a disposizione. Dallo scongelamento rapido al riscaldamento di pietanze, gli utilizzi di un forno a microonde possono essere molteplici. Abbinati però ad un grill e ad un sistema di convenzione essi diventano molto più versatili e ci permettono di cucinare qualsiasi tipo di ricetta ottenendo anche piatti croccanti e cotti uniformemente. Vediamo di seguito alcuni fra i migliori forni a microonde disponibili sul mercato, tutti con grill combinato.

Amazon Basics 25l 900W: completo ed economico

Iniziamo da una proposta marchiata Amazon Basics, che rappresenta un prodotto testato ed approvato dalla stesa Amazon tanto da venderlo con il proprio marchio. Ed effettivamente il forno è veramente completo: con 25 litri di spazio interno potete cucinare qualsiasi tipo di pietanza, e le modalità di cottura ci sono tutte. Cucina a microonde fino a 900W, grill da 1100W per arrostire meglio, e convezione fino a 2500W per cucinare come in un forno ventilato tradizionale. Non mancano poi 10 impostazioni di cottura predefinite per rendere semplici i piatti più comuni.

Acquistalo su Amazon.

LG NeoChef: bello e funzionale

Molto bello ed elegante il forno LG NeoChef, che porta tutta l’esperienza dell’azienda coreana in un forno a microonde particolarmente smart. La capacità è di 25 litri e la potenza arriva a 1000W per il microonde e a 1450W per il grill. La tecnologia Smart Inverter permette di ottimizzare i tempi di cottura e ridurre il consumo di corrente, mentre le funzioni Healthy Roasting e Healthy Fry ci permettono di cucinare in maniera sana e naturale, anche per fritture ad aria.

Acquistalo su Amazon.

Panasonic GD36HMSUG: con vaporiera

Anche Panasonic ha dotato i suoi forni a microonde di tecnologia inverter, così da ridurre i tempi di cottura e minimizzare il consumo energetico. Il forno GD36HMSUG ha capacità di 23 litri, 17 programmi automatici, per cuocere con o senza grill, ed un accessorio incluso per cucinare a vapore. La potenza massima è di 1000 Watt, così da cuocere rapidamente anche le pietanze più ostiche, con o senza la combinazione con il grill.

Acquistalo su Amazon.

Candy CMXG20DS: il forno con l’app

Candy, marchio storico per la produzione di elettrodomestici, propone un forno da 20 litri con potenza delle microonde fino a 700W impostabili fra cinque livelli, oltre alla funzione grill. Presenti ben 40 programmi automatici, così da non dover pensare a potenza e tempi di cottura: un’occhiata all’app Candy Cook-In per la scelta del programma più adatto e possiamo lasciar fare tutto al forno!

Acquistalo su Amazon.

Hisense H20MOWS3G: il più economico

Piccolo ma capiente, il forno a microonde di Hisense ha dimensioni inferiori alla media per poter essere sistemato in qualsiasi cucina, ma allo stesso tempo non rinuncia ai suoi 20 litri di capienza interna. Con una potenza massina di 700W per le microonde e di 900W per il grill, il forno ha 6 programmi presettati con le ricette più comuni e controlli touch. Molto utile poi la protezione bambino, così da non permettere l’avvio accidentale da parte dei piccoli di casa.

Acquistalo su Amazon.