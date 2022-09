I faretti LED da interno, oggigiorno, sono sempre più utilizzati non solo negli ambienti domestici ma anche in uffici ed in attività commerciali. I motivi di questa crescente diffusione sono presto detti: una scelta ponderata in ottica di risparmio energetico ma anche intelligente in quanto, a differenza delle sole 1000 ore di vita utile per una lampadina tradizionale, il faretto LED può superare senza problemi le 15000 ore. Spesa contenuta per la massima efficienza. Vediamo allora quali sono le migliori proposte attualmente rintracciabili su Amazon.

Faretti LED da interno Partenopea

Una plafoniera con design cubico intersecato che fa della modernità del design il suo punto di forza. Disponibili tre faretti LED con luce naturale di 4000k. Alimentazione tramite la rete elettrica. Costruzione impeccabile, con grado di protezione IP20. Soluzione perfetta sia per la casa che per gli ambienti lavorativi.

Faretto LED da interno Budbuddy

Un faretto LED minimale ed elegante, con due sorgenti luminose: una da 5W e l’altra da 6W. Si adatta perfettamente agli ambienti moderni. Ottima la costruzione in alluminio, con un grado di protezione IP20. Luminosità massima pari a 1200 lumen, con temperatura colore di 4000K (bianco naturale). Estrema durabilità.

Faretti LED da interno Eofiti

Un moderna plafoniera da soffitto che ospita ben cinque faretti LED da 3W e 360 lumen, con una temperatura colore di 4000k. Le luci sono orientabili per donare un’illuminazione uniforme all’ambiente in cui avverrà l’installazione. Anche in questo caso abbiamo una robusta costruzione in alluminio con grado di protezione IP20.

Faretto LED da interno Feallive

Apparecchio ricaricabile con interruttore touch che dà accesso a molteplici funzionalità: un tocco per bassa illuminazione, due tocchi per luminosità media, tre tocchi per la massima intensità e quattro tocchi per lo spegnimento. Design a testa magnetica regolabile, con rotazione fino a 360°. Fino a 15 ore di durata con una ricarica di 3 ore.

Faretti LED da interno Efelandhome

La luminosità può essere regolata grazie al pratico telecomando, scegliendo tra quattro diverse modalità. Si può tranquillamente impostare un timer di 10/30/60/120 minuti. Installazione istantanea senza alcun bisogno di colla o di attrezzi per il fissaggio. La testa della lampada può essere inclinata di 350° e ruotata di 200°.

Fai la tua scelta tra le cinque alternative di faretti LED da interno che abbiamo descritto ed inizia fin da subito a risparmiare sulla bolletta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.