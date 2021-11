Sul mercato esistono ormai diversi droni. Orientarsi tra le varie proposte non è semplice: ci sono dispositivi di tutti i tipi, perciò una guida che possa mettere un po' di ordine può essere utile. In questo approfondimento andremo dunque a fornire una lista dei migliori droni che ci hanno particolarmente colpito, sia con riferimento alle specifiche tecniche che alle funzionalità di cui dispongono.

Una lista con i quadricotteri più interessanti offre un quadro più completo e soprattutto chiarisce qual è l'apparecchio che fa al caso delle proprie esigenze.

DJI Mavic Mini

Il primo drone che proponiamo in questa selezione dei migliori droni è il DJI Mavic Mini, dispositivo caratterizzato innanzitutto dalle sue braccia ripieghevoli, che permettono un trasporto molto semplice. E' dotato di 4 motori brushless, del modulo GPS/Glonass/Galileo e di sensori VPS.

Ha un range di controllo di ben 4 km in modalità FCC e di 1 km in modalità EU. A livello di qualità delle riprese, il Mavic Mini arriva fino al 2,7K a 30fps. Dunque, non c'è il 4K, ma i video sono stabilizzati su 3 assi grazie al Gimbal dedicato. Il comparto fotografico vanta un sensore da 12 MP.

Infine, capitolo autonomia: grazie alla sua batteria, questo drone consente di volare per una durata massima di circa 30 minuti. Un'autonomia ampia, che scende attivando le diverse modalità e nelle giornate molto fredde.

Acquista DJI Mavic Mini su eBay a 349,00 euro

DJI Mavic Mini 2

Il DJI Mavic Mini 2 è il successore del modello analizzato nel paragrafo precedente. Si tratta di un quadricottero che pesa sotto i 250 grammi, evoluto nelle sue caratteristiche tecniche e funzionalità. A partire dal comparto fotografico e video: il drone in questione può contare su una camera con sensore 1/2.3″ Cmos da 12 MP con un FOV da 83° in grado di scattare foto in Jpeg e Raw e filmare in 4K fino a 30fps e in FHD fino a 50fps.

Per quanto riguarda il range di controllo, questo dispositivo garantisce un range notevole di ben 10 km in modalità FCC e 5 km in modalità EU. Numeri davvero incredibili. Ovviamente bisognerà rispettare i limiti imposti dal regolamento europeo. A livello di autonomia, la sua batteria da 5200 mAh consente una durata di volo di circa 31 minuti.

Include tantissime funzioni, tra cui la classica QuickShot, la modalità CineSmooth per realizzare filmati cinematografici e quella Sport. Presenti inoltre l'active Track, la partenza e il decollo automatici e il Return to Home, ovvero la gestione del rientro.

Acquista DJI Mavic Mini 2 su eBay a 499,00 euro

DJI Mavic Air 2

In una selezione dei migliori droni non può mancare il DJI Mavic Air 2, quadricottero che sembra un intermezzo tra Mavic Mini e Mavic Pro 2. Ha un peso di 570 grammi e dimensioni medie, ed è caratterizzato da una struttura decisa ed esteticamente molto stilosa.

Possiedetre tipi di sensori, ovvero quelli posti sotto al modello, quelli anteriori e quelli posteriori. C'è il modulo GPS/Glonass e la bussola interna e integra una memoria storage da 8 GB utilizzabile in caso di mancanza di spazio nella propria scheda SD. Per quanto riguarda il range di controllo, è pari a 10 km di modalità FCC e 6 km in modalità EU. Merito del nuovo radiocomando OcuSync 2.0.

Ha un'autonomia di 34 minuti, resa possibile dalla batteria LIPO da 3500 mAh. Lato foto e video, confermata la presenza del gimbal a 3 assi. Scatta foto fino a 48 MP in JPEG/RAW e i video possono contare su un sensore 1/2″ CMOS e FOV da 84°. Quest'ultimo permette di filmare in 4K UHD fino a 60fps.

Acquista DJI Mavic Air 2 su eBay a 994,99 euro

DJI FPV Combo Racing RTF

Altro drone molto interessante è il DJI FPV Combo Racing RTF, apparecchio pensato per l'utilizzo specifico con occhiali FPV, sigla che sta per First Person View. Può essere pilotato anche da utenti meno esperti e ha caratteristiche tecniche molto interessanti.

A partire dal sensore da 1/2.3″, che permette una registrazione in 4K a 60fps e una stabilizzazione dell'immagine quasi impeccabile (merito in questo caso del gimbal ad un asse e dai suoi supporti in silicone anti-vibrazione). E' dotato anche di stabilizzazione elettronica dell'immagine, perfetta per ridurre vibrazioni e oscillazioni sui due assi non coperti dall'azione del gimbal.

Dal punto di vista dell'autonomia, la sua batteria da 2000 mAh garantisce 20 minuti di durata di volo. Il GPS assicura la stabilità del drone durante il suo funzionamento. Da menzionare infine le tre modalità con cui può essere utilizzato: Manual, Normal e Sport.

Acquista DJI FPV Combo Racing RTF su eBay a 1614,99 euro

DRONE ZINO Quadricottero

Uno dei droni più compatti e facili da trasportare è sicuramente il quadricottero Zino. Eì' un modello pieghevole che pesa solo 700 grammi e ha dimensioni davvero ridotte, ma nonostante questo le sue caratteristiche e funzioni sono davvero notevoli.

La sua scheda tecnica vanta una videocamera stabilizzata con gimbal a 3 assi in grado di filmare in 4K a 30fps, una batteria da 3100 mAh che garantisce un'autonomia di volo pari a 23 minuti e un range di distanza di 6 km.

A livello di funzionalità, possiede il GPS, grazie a cui può sfruttare le principali funzioni di volo automatiche e semiautomatiche. Tra queste ultime, l'image tracking, il return to home, il volo a waypoint, la modalità Panorama e il Line Fly Mode.

Acquista il quadricottero Zino su eBay a 459,00 euro

Walkera AIBAO 4K FPV

Proseguiamo nella nostra lista dei migliori droni con un altro drone FPV, ovvero il Walkera AIBAO 4K, quadricottero che si presenta con un'estetica molto curata. Rivolto ad un pubblico di amatori e non, questo dispositivo ha un comparto tecnico di tutto rispetto. Può vantare infatti motori brushless, GPS e Glonass, oltre al decollo automatico e al mantenimento della quota.

La sua batteria è da ben 5200 mAh, ed è in grado di garantire un'autonomia in volo fino a 25 minuti. Per quanto riguarda il range di controllo, il radicomando può trasmettere il segnale fino a 1,5 km. Lato foto e video, AIBAO offre 16 MP di risoluzione in 4K.

Preseenti inoltre le funzioni Waypoint, Orbit flight e AIBAO GO. Quest'ultima è una app che permette di usufruire di veri e propri videogiochi tramite visore VR o smartphone in modalità FPV.

Acquista il drone Walkera AIBAO 4K su eBay a 309,00 euro

DRONE SYMA W1 PRO 4K

Nella sua fascia di prezzo, Syma W1 Pro è uno dei droni 4K sotto i 250 grammi migliori sul mercato. E' un modello dotato di motori brushless e caratteristiche avanzate, a cominciare dala sua batteria da 1800 mAh che gli permette di volare per circa 18 minuti. Il radiocomando di cui è dotato permette un range di controllo di circa 250 metri.

Anche se non stabilizzata, la camera 4K consente di effettuare delle ottime riprese. E' dotato di Optical Flow (ovvero sensori ad ultrasuoni che leggono il terreno sulla pancia del drone, e che garantiscono maggiore stabilità durante decollo e atterragio), GPS, Way Point, atterraggi e decolli automatici e il One Key Return.

Acquista il drone Syma W1 Pro su eBay a 229,00 euro