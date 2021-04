La dash cam (o telecamera per auto) è una piccola videocamera che si può installare all’interno dell’auto, di un camion o di una moto, e che è in grado di registrare video senza interruzioni che riprendono ciò che accade all’esterno del veicolo. Sulla base di molti elementi abbiamo selezionato le dashboard cam migliori in commercio per guidarti all’acquisto.

Aukey Dash Cam DRA1

La Aukey Dash Cam DRA1 è in grado di registrare in qualsiasi condizione atmosferica video nitidi a 1080p di risoluzione e con un campo visivo di 140°. Grazie alla modalità di ripresa di emergenza si attiva automaticamente in caso di incidente durante la marcia e protegge le riprese, che non possono essere cancellate. Questa Aukley dash cam Full HD 1080p si alimenta tramite cavo collegato all’accendisigari ed entra in funzione iniziando la registrazione, non appena si accende il quadro. Registra in loop sovrascrivendo i video su una micro SD.

Garmin 66W

Garmin 66W: si tratta di un dispositivo ultra compatto e resistente agli urti e dotato di un display LCD da 2″. Riprende ciò che accade fuori dall’auto con un apertura grandangolare di ben 180° in risoluzione HD. Questo dispositivo è una dash cam G-sensor, dotata quindi di un sensore che attiva in automatico la memorizzazione dei video quando avverte una collisione. Il montaggio è semplice e molto comodo e consente alla videocamera di essere staccata comodamente e riposta se necessario. La Garmin dash cam 66W dispone anche di numerose funzioni, come il Wi-Fi integrato e l’assistenza di distanza che segnala la presenza di un lampeggiante fisso di fronte alla propria auto.

Aukley DR02

Aukley DR02: dispone di un sensore che cattura ogni momento con una risoluzione di 1080p Full HD e un ampio campo di visuale, capace di riprendere con un’apertura di 170°. Si alimenta alla presa dell’accendi sigari grazie a un lungo cavetto (4 metri) e si avvia automaticamente in time-lapse quando l’auto viene messa in moto. Questa è una delle migliori dash cam in commercio, grazie anche all’ottimo rapporto qualità prezzo e ad alcune funzioni extra molto utili, come il GPS.

Xiaomi 70mai Pro

Xiaomi 70mai Pro:un dispositivo Full HD con angolo di visuale di 140°. Ha un display da 2″ che consente di visualizzare le riprese in tempo reale. Tra le funzioni più interessanti segnaliamo subito la Sorveglianza nel Parcheggio 24h, che si attiva se avverte attività o movimenti sull’auto.

Ovviamente i video vengono registrati in una micro SD e si sovrascrivono in loop: una memoria selettiva conserva i video importanti, salvati in automatico sui file di emergenza. Altro aspetto interessante della Xiaomi 70mai dash cam è la presenza del Wi-Fi che, collegato alla App apposita, consente di gestire il dispositivo dal proprio smartphone.

Jansite T60

Jansite T60: questo modello si adatta perfettamente allo specchietto retrovisore, il display dell’immagine non sarà allungato come 12 pollici, che può presentare l’immagine reale visualizzare e visualizzare in tempo reale la situazione del traffico su strada. Fornisce una risoluzione video Ultra HD fino a o 2560 x 1440P, può fornire video ultra nitidi e acquisire targhe a distanza.