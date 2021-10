Per tutti gli appassionati di sport all'aperto, e più in particolare di running, la musica motivazionale è indubbiamente un fattore molto importante. Proprio per questo motivo, molte aziende produttrici di cuffie e auricolari hanno deciso di creare degli accessori pensati proprio per questa categoria di utenti, così da risultare comodi e stabili anche durante le fasi più intense di allenamento. Perciò, in questa guida, andremo a vedere un elenco delle migliori cuffie running senza fili disponibili per l'acquisto.

Cercheremo di variare il più possible nelle forme e nei prezzi, così da offrire una più ampia scelta a tutti gli utenti interessati. Inoltre, in generale, eviteremo consigli che si sposano meglio solo con iOS o solo con Android, perciò, tutti i prodotti potranno essere utilizzati alla stesso modo e con la stessa qualità di riproduzione su qualunque dispositivo mobile.

Bose Sport Earbuds

Iniziamo subito con uno dei brand principali in materia di audio e accessori. Bose infatti, con le sue true wireless Sport Earbuds, ha ben pensato di assemblare un design apparentemente semplice, ma comunque ingegnerizzato in modo che difficilmente riesca ad uscire dall'orecchio durante le sessioni di running. All'interno della sua confezione infatti, oltre al cavo, le cuffie e il cofanetto di ricarica, non mancano due ulteriori gommini con alette in silicone di dimensioni diverse per agganciarle perfettamente al padiglione auricolare.

La batteria di ogni auricolare ha una durata massima di 5 ore, la quale però potrà essere tranquillamente caricata dal cofanetto in confezione. Sulla superficie di entrambe le cuffie sono presenti dei comandi touch, molto utile per riprodurre o mettere in pausa un brano, cambiare traccia, o anche rispondere alla chiamate in arrivo. Tutte le impostazioni potranno poi essere regolate dall'applicazione dedicata Bose Music. Ovviamente, non manca anche la resistenza al sudore e agli agenti atmosferici. Pur non disponendo della cancellazione del rumore attiva, la qualità audio risulterà chiara, ben dettagliata e all'altezza del marchio Bose.

Comprale su eBay a 167,12 euro

AfterShokz Aeropex

Cambiamo totalmente genere per parlare di un dispositivo sicuramente molto particolare. Si tratta delle cuffie running senza fili AfterShokz Aeropex, ovvero i migliori auricolari, per rapporto qualità prezzo, a conduzione ossea attualmente disponibili in commercio. Parliamo di un prodotto che si presenta senza alcun gommino o archetto, in quanto, per poter essere utilizzato, non bisogna inserire alcun auricolare all'interno dell'orecchio. Basterà infatti poggiare le due estremità anteriori sulla parte esterna del padiglione auricolare e il tutto funzionerà tramite conduzione ossea.

Ovviamente la qualità dell'audio e il volume non saranno al livello dei classici auricolari, ma in quanto a comodità e stabilità non avranno rivali. Inoltre, l'orecchio rimarrà completamente aperto, così da poter rimanere sempre vigili su tutto ciò che succedere intorno. Il lato negativo di ciò, è che i rumori ambientali non verranno in alcun modo soppressi o coperti.

Comprale su eBay a 169,99 euro

Anker Soundcore Life A2 NC

Torniamo sui prodotti più classici e, in particolare, su un paio di auricolari dalla qualità molto alta e un prezzo relativamente basso e che merita di essere tra le migliori cuffie running senza fili. Anker è da sempre conosciuta come un'azienda dall'ottimo rapporto qualità prezzo e con le sue Soundcore Life A2 NC non tradisce le aspettative. In generale infatti, il design e il funzionamento si avvicinano molto con quelli delle Bose Sport Earbuds, con l'unica differenza data dalla forma dell'archetto in silicone, anche qui molto stabile e di dimensioni diverse. Ovviamente, in termini di qualità dell'audio, risulteranno leggermente più sottotono rispetto alle Bose, ma potranno comunque contare su un volume molto alto e sulla cancellazione attiva del rumore.

Ogni auricolare offrirà una durata massima di 7 ore di riproduzione, le quali diventeranno 35 grazie al cofanetto di ricarica presente nella confezione. Anche in questo caso non mancherà l'applicazione per smartphone, dalla quale sarà possibile aggiornare il firmware, modificare i profili di riproduzione (fino a 22 profili audio diversi), configurare i controlli touch sulla superficie degli auricolari e anche regolare l'intensità della cancellazione attiva del rumore.

Comprale su eBay a 75,04 euro

Jaybird Vista

Tra le migliori cuffie running senza fili non possiamo non includere anche le Jaybird Vista. Tra le loro caratteristiche più interessanti, troviamo: impermeabilità totale agli agenti atmosferici, equalizzazione personalizzata tramite l'applicazione dedicata, resistenza all'acqua e al sudore con certificazione IPX7 e una durate della batteria di 16 ore con custodia di ricarica. Non è presente la cancellazione attiva del rumore, ma la qualità dell'audio sarà profonda e perfettamente equalizzava per qualunque tipi di utilizzo.

All'interno della confezione, sono presenti tre gommini di tre dimensioni diverse, tutti dotati di archetto in silicone, utile per agganciarsi perfettamente a qualsiasi tipo di padiglione auricolare. Da tenere in considerazione anche il cofanetto di ricarica, il quale arriva con un comodo laccetto che si potrà agganciare allo zaino o ai pantaloni. Perfetto quindi per chi desidera avere le tasche libere, ma portare comunque con se una ricarica di emergenza.

Comprale su eBay a 209,33 euro

Beats PowerBeats 3

Beats è probabilmente il brand più conosciuto e utilizzato dagli sportivi. In particolare, con le PowerBeats 3, l'azienda ha deciso di mantenere un design più datato, per favorire la portabilità e la stabilità. Si tratta infatti dell'unico paio di cuffie della lista dotato di filo che connette e tiene insieme i due auricolari. Ovviamente, rimane comunque un dispositivo wireless e compatibili con qualsiasi dispositivo, che esso sia Android, iOS o altro. La qualità audio è sicuramente all'altezza del marchio beats, così come il volume molto alto, ma purtroppo è assente la cancellazione del rumore attiva.

La forma di ogni auricolare è più ingombrante rispetto ai modelli visti in precedenza, ma anche molto più stabile e fissa sull'orecchio. Inoltre, grazie ai gommini di diverse di dimensioni presenti in confezione, non si presenterà alcun tipo di problema sotto quel punto di vista. La batteria ha una durata totale di ben 12 ore, ma non è presente alcun cofanetto di ricarica. Bisognerà infatti utilizzare il cavo micro USB in dotazione, il quale offrirà, grazie alla tecnologia Fast Fuel, 60 minuti di utilizzo con soli 5 minuti di ricarica. Sulla superficie è anche presente un tasto fisico utile per cambiare traccia, mettere in play/pausa, rispondere alla chiamate o utilizzare gli assistenti vocali.

Comprale su eBay a 102,99 euro