Avete acquistato il vostro nuovo iPhone 13 e volete proteggerlo al meglio, oppure renderlo unicamente vostro con colori e disegni che rispecchiano il vostro stato d’animo? Le cover per iPhone 13 sono tantissime, ma in questa guida abbiamo selezionato le migliori, con materiali di qualità e attenzione alla protezione dello smartphone. Vediamole nel dettaglio.

Apple custodia MagSafe in silicone: l’originale

Iniziamo da una custodia originale proposta da Apple, con esterno in silicone liscio, piacevole al tatto, e fodera interna in microfibra per proteggere l’iPhone. La custodia Apple MagSafe comprende anche dei magneti che si allineano perfettamente con quelli interni allo smartphone, così da poter usare tutti gli accessori MagSafe senza bisogno di toglierla. Disponibile in un ampio range di colori, compreso il Product (RED) che aiuta la ricerca.

Acquistala su Amazon.

Mujjo custodia in pelle a portafoglio: la più elegante

Molto bella ed elegante è la proposta di Mujjo, azienda specializzata in cover in pelle morbida, con un rivestimento che comprende anche i tasti ed una lunetta rialzata di 1mm per proteggere lo schermo dell’iPhone. Disponibile in nero, blu e marrone chiaro, abbiamo scelto la versione con pratico portacarte per avere sempre dietro fino a tre fra carte di credito e documenti, ma potete scegliere anche la versione senza taschina, più sottile.

Acquistala su Amazon.

Catalyst Vibe con MagSafe: a prova di caduta

Sono diversi anni che conosciamo e apprezziamo Catalyst, azienda specializzata in protezioni per smartphone e accessori con un occhio di riguardo per i prodotti Apple, e anche per iPhone 13 l’azienda propone le sue cover con certificazione militare per protezione da cadute fino a 3 metri e compatibilità con il sistema MagSafe. Catalyst Vibe presenta poi delle speciali fessure sui bordi per amplificare fino al 30% l’audio dell’iPhone. A breve in arrivo poi la custodia Total Protection con certificazione IP68 per immersione in acqua.

Acquistala su Amazon.

Spigen cover Tough Armor: resistente e con kickstand

Anche Spigen è un brand affermato nella produzione di cover per smartphone, e anche per gli iPhone 13 l’azienda ha presentato un’ampia gamma di modelli in vari colori e materiali. La Spigen cover Tough Armor è prodotta in TPU e policarbonato, presenta bordi rialzati per proteggere lo schermo e la fotocamera, e ha superato i test militari per cadute fino a 3 metri di altezza. Molto comodo poi il cavalletto posteriore per poggiare lo smartphone su un piano durante la visione di video.

Acquistala su Amazon.

Elago cover magnetica in silicone: la più economica con MagSafe

Sottile e leggera, e cosatruita in morbido silicone con uno strato interno in microfibra, la Elago cover magnetica in silicone è la più economica a presentare la compatibilità con gli accessori MagSafe, sia Apple che di terze parti. L’azienda però non ha trascurato i particolari, come i rialzi per proteggere la fotocamera e il display. Disponibile in quattro colorazioni.

Acquistala su Amazon.