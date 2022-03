Oggigiorno le chiavette USB sono sempre più indispensabili. Sebbene ci muoviamo nel mondo del cloud, la garanzia di un supporto fisico per il trasporto dei file, video, documenti, canzoni, film e molto altro, è ancora rilevante. Un esempio lo possiamo trovare nel settore del wedding, dove decine e decine di videografi consegnano il materiale finito (video e foto digitali) ai neosposi su pen drive opportunamente personalizzate. Per un uso più casalingo invece, possiamo ricordarvi come questi accessori possano davvero svoltare la vita per una serie di fattori. In primo luogo sono super economiche; il loro costo è sceso tantissimo e siamo lontani anni luce dai prezzi che i produttori richiedevano fino a qualche anno fa, ma non solo. Le tecnologie sono cambiate e ora troviamo attacchi USB 2.0, 3.1 o Type C, in grado di adattarsi a qualasiasi dispositivo, smartphone e tablet compresi. Difficile selezionare solo cinque modelli, in quanto ce ne potrebbero essere altrettanti ugualmente validi, ma abbiamo scovato per voi “il meglio” che la tecnologia oggi ha da offrire ai suoi utenti, ma partiamo con ordine.

Lexar Flash Drive USB 2.0

Il primo articolo che menzioniamo è realizzato da Lexar, brand noto ai più che si distingue dai competitor per l'eccellente qualità costruttiva e per i suoi gadget concreti e duraturi nel tempo. La chiavetta in questione vanta specifiche interessanti, è impermeabile ed è costruita interamente in metallo: questo fa sì che possiate maltrattarla a piacimento, tanto resisterà ad ogni sollecitazione. Perfetta per qualsiasi utilizzo, sia per PC che per auto; magari, potete scaricarci le canzoni e metterle qui, così da ascoltarle nei veicoli dotate di autoradio con porta USB. Grazie all'anellino potrete anche appendere la Pen Drive al mazzo di chiavi di casa così da portarla sempre con voi. Indispensabile è dire poco.

SanDisk Ultra USB 3.0

Il secondo accessorio è un Must: parliamo della chiavetta di SanDisk, azienda leader nel settore, che propone una Flash Drive con tecnologia USB 3.0 super rapida da 64GB con velocità di trasferimento dei dati fino a 130Mbps. È particolarmente indicata per chi deve utilizzare questo accessorio per scopi lavorativi, come filmmaker e fotografi che spostano grandi flussi di file per l'editing. Giusto per darvi un'idea delle sue potenzialità, sappiate che può trasferire un film in meno di 40 secondi. Non di meno, c'è il software SanDisk SecureAccess che garantisce massima protezione per i vostri contenuti.

Kexin 64GB chiavetta USB-C OTG

Il modello preso adesso in esame è molto particolare. Sebbene abbia un prezzo estremamente contenuto, ha una duplice funzione. Da una parte, Kexin 64GB funge da classica chiavetta USB che facilita il passaggio di dati fra device, dall'altra invece, permette di essere usata come flash drive OTG per smartphone e dispositivi mobili compatibili. La potete collegare al vostro Android o all'iPad con attacco Type C, perché dispone di entrambe le porte. Da un lato troviamo il pin di ultima generazione 3.1 e se la si gira invece, troviamo lo standard 3.0 di tipo A. Semplicemente unica, ed è formattata – di fabbrica – con lo standard exFAT. Non dovrete fare nulla: è plug and play.

Tre unità USB ENOUDA da 64GB

Questo articolo vi farà portare a casa ben tre chiavette USB da 64GB con standard 2.0 ad un costo veramente irrisorio. Sono presenti in tre colorazioni (rosso, oro e nero) e hanno un design rotante, sono pronte all'uso, capienti e per chi fa un uso massiccio dei dati sui dispositivi, questo pack rappresenta la miglior scelta ad oggi in commercio. Il brand che produce il set è ENOUDA. Una piccola chicca è il LED di colore rosso che indica quando l'unità è in funzione: comodo e pratico e, sicuramente, un elemento di pregio per dei gadget così economici.

SanDisk Ultra Dual USB Drive 64GB

Ci troviamo di fronte alla regina delle chiavette USB. Viene prodotta da SanDisk ed è una unità Dual USB (tipo A e Type C) ma fa delle sue prestazioni (velocità di trasferimento fino a 150Mbps) il suo punto di forza. Esteticamente accattivante, realizzata in metallo con inseriti in gomma che ne facilitano la presa, è dotata di un pulsante switch che consente di cambiare attacco con un click. Con l'app SanDisk Memory Zone per Android (disponibile sul Play Store) potrete gestire i vostri contenuti e creare copie di backup sui terminali compatibili (smartphone o tablet). Il suo prezzo è leggermente più elevato di quello dei competitor, ma è giustificato dall'ottimo software e dal rapporto qualità-prezzo unico nel suo genere.

