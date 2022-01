Che si tratti di una gita al mare, di un picnic in campagna, o semplicemente di un ascolto in casa, una cassa Bluetooth è un gadget indispensabile. Possiamo collegarle facilmente al nostro smartphone o tablet e ascoltare musica, amplificare l’audio di un film in streaming o partecipare a una telefonata permettendone l’ascolto a più persone in contemporanea. Abbiamo selezionato cinque fra le migliori casse Bluetooth ad elevata potenza attualmente disponibili sul mercato.

Soundcore Motion Boom: batteria infinita



Un’ottima proposta è quella di Anker, che con il suo brand Soundcore dedicato all’audio ha recentemente lanciato un’ottima cassa in grado di riprodurre audio di ottima qualità con bassi decisamente potenti. Soundcore Motion Boom ha infatti una potenza di 30W, è impermeabile con certificazione IPx7, e la batteria da ben 10.000mAh può garantire un’autonomia di oltre 24 ore oltre a poter ricaricare velocemente lo smartphone.

Acquistala su Amazon.

JBL Charge 5: il sound firmato JBL



Parlando di casse Bluetooth non potevamo non includere un modello JBL, storico marchio leader in questo settore, e la scelta è ricaduta sulla JBL Charge 5. Con 30W di potenza, certificazione IP67 per proteggerla da polvere e liquidi, 20 ore di autonomia e la possibilità di utilizzarla come power bank per ricaricare lo smartphone, Charge 5 ha il classico design cilindrico e l’ottimo sound firmato JBL.

Acquistala su Amazon.

Sony SRS XB33: illumina la musica



Ottima qualità audio anche per Sony SRS XB33, una cassa che unisce all’ascolto musicale ad alta qualità una serie di giochi di luce in grado di animare una serata con amici. Tra le caratteristiche principali abbiamo una configurazione innovativa degli altoparlanti, con forma asimmetrica per ridurre le distorsioni senza perdere in pressione sonora, la certificazione IP67 per l’impermeabilità e un’autonomia che può raggiungere le 24 ore.

Acquistala su Amazon.

Ultimate Ears Boom 3: la più resistente



Elevata potenza, ben 36W, e ottima qualità audio anche per la Ultimate Ears Boom 3, anch’essa dotata dell’immancabile certificazione IP67 e con forma cilindrica per un audio a 360°. Il Magic Button presente sulla superficie superiore può essere programmato per lanciare rapidamente una playlist dal servizio streaming preferito, mentre la batteria ci permette di ascoltare musica ininterrottamente per 15 ore. Boom 3 ha inoltre superato oltre 25 test di resistenza, nessuna paura quindi in caso di cadute anche su terreni disconnessi.

Acquistala su Amazon.

Tronsmart T6 Plus: economica ma senza compromessi



Si sta facendo rapidamente spazio fra i brand affidabili e di qualità anche Tronsmart, che con la sua cassa Tronsmart T6 Plus presenta un audio a 360°, doppi altoparlanti stereo e doppi radiatori passivi con una potenza complessiva di 40W, batteria da 6600mAh per un’autonomia di 15 ore e certificazione di impermeabilità. Da notare poi la presenza dell'NFC e della porta USB-C per la ricarica, cosa tutt’altro che scontata per questa categoria di prodotti ma sicuramente apprezzata per poter usare il caricabatteria dello smartphone quando necessario.

Acquistala su Amazon.