Un buon bicchiere di vino è sempre apprezzato, che si tratti di accompagnare un pasto o di passare una serata fra amici. Ma per godere al meglio del gusto del nostro vino preferito, sia esso un rosso corposo o un bianco delicato, questo deve essere conservato al meglio: non è importante solo la temperatura, ma anche la posizione orizzontale delle bottiglie – che mantiene il tappo bagnato e riduce l'ingresso di agenti esterni – e la protezione dai raggi ultravioletti. Tutte attenzioni che ci assicura una buona cantinetta da vino, che possiamo sistemare in cucina o in qualsiasi altra stanza. Vediamo di seguito i nostri consigli per l'acquisto di una buona cantinetta.

Haier WS53GDA

Decisamente completa la cantinetta proposta da Haier, che con due zone a temperatura indipendente permette di conservare contemporaneamente vini rossi e bianchi a temperature diverse e controllabili dal display touch esterno. Ma non solo, infatti sono presenti ben due filtri progettati per preservare al meglio la qualità dei vini: un filtro anti UV nel vetro della porta blocca l’ingresso dei raggi dannosi a colore e gusto, mentre un filtro ai carboni attivi trattiene eventuali odori che potrebbero passare dal tappo al vino.

BODEGA43-24

Anche la cantinetta di Bodega 43, marchio dedicato esclusivamente a questa categoria di prodotti, ha due zone di temperatura separate regolabili da 5° a 20° e mensole in legno di faggio estraibili per un accesso più confortevole alle nostre bottiglie. Il motore interno è silenzioso e progettato per mantenere al minimo le vibrazioni, mentre lo sportello ha un triplo vetro per bloccare i raggi infrarossi. Questa versione da 80 litri può contenere fino a 24 bottiglie, ma sono disponibili modelli fino addirittura a 180 bottiglie.

Hisense RW30D4AJ0

Fra le aziende in più rapida crescita nel settore degli elettrodomestici, anche Hisense propone una cantinetta da vino decisamente compatta ma allo stesso tempo in grado di contenere fino a 32 bottiglie. Il motore è silenzioso e con vibrazioni molto contenute, mentre lo sportello ha un doppio vetro temperato che riduce l’ingresso della luce. Presenti i comandi touch per la selezione della temperatura e dei LED interni per vedere le bottiglie senza dover aprire lo sportello.

Hoover H-Wine

La peculiarità della cantinetta Hoover H-Wine è la connettività WiFi integrata, così da permettere di controllare anche da remoto lo stato e di regolare la temperatura, grazie all’app Hoover Wizard. Per il resto abbiamo ripiani in bambù in grado di contenere fino a 41 bottiglie e di ammortizzare le vibrazioni, oltre a un filtro anti UV sul vetro dello sportello per proteggerle dalla luce e a un filtro ai carboni attivi per trattenere gli odori.

Candy DiVino

Compatta ed economica, la cantinetta Candy DiVino non lascia niente a desiderare: la temperatura è regolabile fra 6 livelli preimpostati, mentre il doppio vetro sullo sportello ha subito un trattamento anti-ultravioletti. I ripiani sono in legno e possono contenere fino a 21 bottiglie, mantenendo le vibrazioni e il rumore del motore al minimo.