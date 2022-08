Le borse per laptop si rivelano un supporto indispensabile per chiunque, lavorativamente parlando o per esigenze di altro tipo, abbia necessità di tenere sempre a portata di mano il proprio notebook durante frequenti o improvvisi spostamenti dall’abituale luogo di utilizzo. A seconda della grandezza e del numero di tasche presenti, sarà possibile inserire anche accessori come il mouse o l’immancabile caricabatteria. Inoltre, sono senza dubbio più eleganti rispetto ai classici zaini. Vediamo allora quali sono i migliori modelli di borsa per laptop disponibili su Amazon.

Borsa per laptop Taygeer

Una borsa per laptop da 17 pollici che unisce estetica e praticità in maniera impeccabile, realizzata con tessuto in poliestere di alta qualità ed idrorepellente. La capacità espandibile ti consente di ampliare o ridurre l’ingombro a seconda di ciò che tu debba trasportare. Numerosi gli scomparti disponibili nonostante un peso di circa 1,4 kg.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 38,99 euro

Borsa per laptop Trust Primo

Adatta per dispositivi con schermo fino a 16 pollici, questa borsa per laptop si caratterizza per una efficace imbottitura interna che protegge da urti ed intemperie. Lo scomparto anteriore può contenere caricabatteria, smartphone, portafogli e qualunque altro oggetto dovesse servire. Comodissima la tracolla regolabile.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 13,99 euro

Borsa per laptop NGS MONRAY ENTERPRISE

Una valigetta pratica e leggera grazie a cui sarà possibile avere sempre con sé computer portatili con dimensione massima di 15,6 pollici. Anche in questo modello abbiamo numerose tasche in cui riporre mouse, documenti ed altri “attrezzi del mestiere”. Il nylon nero con dettagli decorativi rossi la rende molto elegante.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 16,92 euro

Borsa per laptop Voova

Una borsa per laptop molto capiente, grazie alla quale potrai trasportare notebook con grandezza fino a 17,3 pollici. La tracolla può essere rimossa in un attimo, a seconda delle esigenze. L’esterno di questo modello è realizzato in Oxford impermeabile, mentre l’interno è in morbido pile con resistente imbottitura.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 27,99 euro

Borsa per laptop TECOOL

L’ultimo modello di borsa per laptop può essere utilizzato per alloggiare computer portatili fino a 14 pollici. Nonostante lo spessore molto contenuto, è presente un’ampia tasca frontale in cui sistemare eventuali accessori. Strato esterno in pelle sintetica impermeabile ed antigraffio, imbottitura interna con schiuma EPE antiurto da 8 mm.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 23,99 euro

Fai la tua scelta tra le borse per laptop che abbiamo descritto e il tuo pc portatile non rappresenterà più un ingombro di cui fare a meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.