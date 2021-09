Quando parliamo dei migliori auricolari bluetooth per lo sport ci riferiamo a tutti quei dispositivi indicati per praticare attività sportiva, correre, andare in palestra ecc. Anche perchè, diciamolo, ascoltare musica durante le proprie sessioni di allenamento è un ottimo modo per motivarsi e passare il tempo in maniera ancora più creativa. Certo, deve essere un piacere: utilizzare delle cuffie scomode o che cadono sempre è frustrante e potrebbe trasformare l'allenamento in un incubo. Ed è per questo motivo che bisogna effettuare un acquisto consapevole. Abbiamo comunque ottime notizie: sul mercato esistono dispositivi dal rapporto qualità-prezzo davvero notevole, che non richiedono spese folli per poter essere acquistate. In questo approfondimento ti guideremo alla scoperta dei modelli più interessanti, così potrai farti un'idea e trovare sicuramente quello che fa al caso tuo.

Migliori auricolari bluetooth per lo sport: la selezione

Prima di entrare nel dettaglio della nostra selezione, un paio di indicazioni da tenere a mente prima di effettuare l'acquisto sono necessarie per capire davvero se quel prodotto fa davvero al caso delle tue esigenze. In primis, il fattore ergonomia: è fondamentale, così come la presenza di certificazioni di resistenza ad acqua e sudore. Una buona cuffia per lo sport deve essere comoda e solida, di nessun intralcio durante la sessione di allenamento. E deve resistere senza problemi in caso di pioggia oppure quando entra in contatto con il sudore. Esistono poi due macrotipologie di auricolari: wireless o con il filo. La scelta è molto personale, come sulla qualità dell'audio. Nella nostra selezione hanno trovato posto varie tipologie di auricolari adatti allo sport, ma tutti accomunati da una qualità audio elevata. Ecco la nostra selezione.

HOMSCAM Cuffie Bluetooth 5.0

Le HOMSCAM Cuffie Bluetooth 5.0 sono auricolari dotati di tecnologia Bluetooth 5.0, comprensivi di custodia di ricarica, che combinano un suono di alta qualità con la comodità del wireless. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, sono in grado di mantenere una connessione stabile e senza interruzioni fino a una distanza di 33 metri. Il loro basso consumo energetico ti garantisce fino a 4 ore di riproduzione con una singola ricarica. Una volta terminata la carica è sufficiente riporre gli auricolari nella loro custodia magnetica da 800 mAh, che permette di caricarli 8 volte di seguito. Sono dotati di un tasto multifunzione, con il quale è possibile avviare o fermare la riproduzione, far partire la traccia successiva o quella precedente e rispondere alle chiamate in arrivo.

Prezzo Amazon:

Xiaomi Redmi Airdots

Xiaomi Redmi Airdots, è un auricolare wireless, il che significa che la connessione tra gli auricolari sinistro e destro scompare. Sono caratterizzati da un deisgn leggero, dal peso ridotto. Hanno la connessione automatica, cioè basta indossare le cuffie e ascolti tutto ciò che vuoi. La batteria è a lunga durata: conta 40 mAh, mentre la scatola di ricarica arriva a 300 mAh. Tradotto: autonomia di 4 ore con una sola carica, 12 ore di durata della batteria con scatola di ricarica. Dispongono inoltre di un pulsante fisico multifunzione per ridurre i tocchi falsi e supportare il controllo vocale, e con cui è possibile fare doppio clic per riattivare l'assistente vocale del telefono. Possiede la certificazione IPX5.

Prezzo Amazon: 23,98 euro

HOMSCAM T3

HOMSCAM T3 sono auricolari dotati di chip Bluetooth 5.0. Con un design elegante a allungato, sono di tipologia In Ear. Nonostante il loro aspetto possa ricordare i prodotti di Casa Cupertino, grazie alla colorazione nera passano inosservate risultando discrete. I driver impiegati al loro interno consentono di ottenere una riproduzione musicale di qualità. Il chipset Realtek, inoltre, garantisce un bilanciamento avanzato per ottenere sempre il massimo da ogni contenuto ascoltato. Grazie al loro microfono integrato, queste wearable sono ottime da utilizzare anche in chiamata: chi ti ascolterà ti sentirà sempre in modo nitido e chiaro. Da non sottovalutare la sensibilità al tocco, la quale sblocca una serie di comandi da gestire direttamente con le cuffie. A seconda del tocco applicato puoi andare avanti di una traccia, mettere pausa o play, attivare l'assistente vocale e regolare il volume della riproduzione. Degna di nota è l'autonomia che insieme al case di ricarica raggiunge le 25 ore circa di funzionamento.

Prezzo Amazon: 32,99 euro

TOZO T6

In una selezione dei migliori auricolari bluetooth per lo sport c'è spazio anche per gli auricolari TOZO T6, che adottano la tecnologia avanzata Bluetooth 5.0. Supportano HSP, HFP, A2DP, AVRCP, che migliorano notevolmente la velocità di trasmissione e offrono un'esperienza di ascolto a bassa latenza. Sono di facile accoppiamento: basta prendere 2 auricolari dalla custodia di ricarica e si connetteranno tra loro automaticamente, quindi solo un passaggio accederà facilmente all'impostazione Bluetooth del telefono cellulare per accoppiare gli auricolari. Dispongono inoltre di una certificazione IPX8: gli auricolari e la custodia di ricarica interna hanno il rivestimento nano che rende possibile l'impermeabilità per 1 metro di profondità per 30 minuti. Sono adatti dunque per resistere all'acqua e al sudore, e possono essere lavati con acqua e sapone. Il tempo di riproduzione dura oltre 6 ore con una singola carica e 30 ore totali con la custodia di ricarica.

Prezzo Amazon: 39,99 euro

SoundPEATS

Gli auricolari SoundPEATS sono un modello true wireless con tecnologia Bluetooth 5.0 che integra un decodificatore ad alta risoluzione. Ottima anche la tecnologia di codifica audio su cui può contare, in grado di garantire un suono molto buono e una latenza bassa. Sia con riferimento alla riproduzione di musica che nel caso delle telefonate. Offrono inoltre 4 ore di riproduzione con una singola carica. La custodia ha una batteria con capacità di 800 mAh. Ottima anche la loro ergonomia, studiata appositamente per chi deve fare sport.

Prezzo Amazon: 33,14 euro