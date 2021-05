Un arricciacapelli, anche detto comunemente ferro per capelli in virtù di forma e materiali storicamente adoperati per strumenti di questo tipo, serve per farsi i boccoli da soli. Se vuoi cambiare look, anche solo per una sera, imparare a fare i ricci, in totale autonomia, è certamente una mossa vincente per essere sempre al top senza spendere cifre troppo elevate.

Ti basta un solo attrezzo e una manciata di minuti per avere subito una nuova acconciatura. Gli arricciacapelli sono decisamente utili e molto interessanti, ma è importante sapere quale scegliere: con la nostra guida all’acquisto dei migliori arricciacapelli.

Dyson Airwrap

Dyson Airwrap: i prodotti del brand offrono tutti una qualità eccezionale a un prezzo non esattamente contenuto, ma in linea con le prestazioni.

In tema di arricciacapelli, con Dyson Airwrap Styler è impossibile non ottenere dei ricci perfetti in qualsiasi situazione, decidendo ogni dettaglio dell’acconciatura grazie al kit di accessori in bundle con l’attrezzo. Airwrap Styler ti permetterà di realizzare praticamente qualsiasi look abbiate in mente, poiché è in grado di lisciare i capelli, oltre che arricciarli con gli strumenti a cono. C’è persino uno accessorio che toglie l’umidità alla capigliatura prima di procedere con la messa in piega vera e propria. Il range di temperatura varia dai 28 ai 90 gradi centigradi. Possono sembrare pochi, ma Dyson assicura che sono più che sufficienti per garantire un look interessante, che duri nei giorni: proprio come si fosse stati dal parrucchiere.

Imetec Bellissima My Pro GH18

Imetec Bellissima My Pro GH18:non solo un attrezzo per fare i ricci, ma un vero e proprio kit per ottenere sempre una nuova acconciatura; un modellatore ad aria calda con diversi accessori, tutti con rivestimento in ceramica, che permettono di realizzare look di vario tipo. Naturalmente, non manca il ferro arricciacapelli e c’è anche un sistema per pre-asciugare i capelli prima della messa in piega.

BaByliss C332E Pro 180

BaByliss C332E Pro 180:un arricciacapelli a cono pensato per occupare poco spazio, offrire il massimo della maneggevolezza, ma garantire allo stesso tempo ottimi risultati in termini di acconciatura. Per fare i boccoli con questo attrezzo è sufficiente arrotolare la ciocca intorno al ferro caldo (10 livelli di temperatura disponibili, fino a un massimo di 180 gradi) e tenerla in posa grazie alla placchetta, che si occuperà di bloccarli. L’arricciacapelli è definito “Large” poiché dotato di un cono che arriva fino a 32 millimetri di diametro.

Ghd Curve Creative Wan

Ghd Curve Creative Wan:è estremamente maneggevole e regola automaticamente la temperatura del ferro a 180 gradi centigradi per garantire ricci sempre perfetti e capelli protetti. La parte a contatto con le ciocche è in ceramica e tormalina: il calore viene distribuito in modo uniforme, per un’acconciatura sempre impeccabile a base di boccoli voluminosi e leggeri.

Remington CI96W1 Silk Curling Wand

Remington CI96W1 Silk Curling Wand :è un modello di arricciacapelli a cono, con sistema a caldo basato su temperatura che si può regolare in digitale (in un range che varia dai 120 ai 220 gradi centigradi); ottenere dei ricci ben modellati è abbastanza semplice: basterà prenderci la mano e poi, in pochi secondi, sarà possibile realizzare una messa in piega perfetta e duratura.