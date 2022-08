Nonostante oggi quasi tutto il territorio italiano sia praticamente coperto dal segnale cellulare della maggior parte dei gestori del nostro Paese, esistono delle zone decisamente meno prestanti sotto questo punto di vista. Ovviamente non è rassicurante dover pagare per un abbonamento mensile per un servizio instabile o comunque non all’altezza delle promesse fatte. Fortunatamente però, esiste un modo per risolvere e passa per l’utilizzo dei cosiddetti amplificatori-ripetitori segnale del cellulare, ovvero dispositivi in grado di catturare la (anche poca) rete cellulare a disposizione nella zona e di espanderla considerevolmente, in modo che risulti essere più ampia e sicuramente più potente del solito.

I suddetti dispositivi si presentano quasi come dei modem da installare in casa, completi ovviamente anche di antenna, per lo più in grado di catturare e ampliare le connessioni 2G, 3G e 4G. È però ovviamente necessario fare una premessa importante. Anche i migliori amplificatori-ripetitori segnale del cellulare devono potersi connettere, anche a basse prestazioni, alla linea interessata e non possono generarla in autonomia, perciò è necessario che, in un modo o in un altro, la linea sia presente nella stessa zona.

In più, come vedremo durante l’analisi dei singoli prodotti, il supporto per i gestori è esteso in maniera universale e, a seconda della banda supportata, alcuni gestori meno popolari potrebbero essere tagliati fuori. Ovviamente, quando possibile, includeremo anche l’elenco di tutti i gestori compatibili con quel particolare prodotto. In linea generale però, tutti i gestori più importanti in Italia dovrebbero essere coperti, e quindi parliamo di: TIM, Vodafone, WINDTRE, Iliad e Fastweb.

Come funziona un ripetitore di segnale

Ognuno dei suddetti dispositivi arriverà a casa in una confezione completa di diversi accessori, i quali saranno tutti necessari per procedere con l’installazione del kit. Le due componenti più importanti sono ovviamente il ripetitore interno, che dovrà appunto essere posizionato in casa, e l’antenna esterna, la quale si occuperà di catturare la linea in outdoor e inviarla al ripetitore installato precedentemente in casa. Ovviamente tutte queste fasi di installazione potranno essere eseguite in completa autonomia, ma nel caso in cui vogliate essere sicuri di non sbagliare o comunque non siate in grado di farlo, vi consigliamo di richiedere l’aiuto di un esperto del settore, che lo farà senza grossi problemi e in pochissimo tempo.

Prezzi dei ripetitori di segnale cellulare

Prima di addentrarci nell’analisi dei device però, vogliamo fare una piccola premessa anche sui prezzi. I suddetti dispositivi vengono infatti venduti a prezzi diversi, che vanno dai 100 euro e possono anche superare i 200 euro. Per questo motivo, prima di procedere con l’acquisto, vi invitiamo a controllare che effettivamente la linea interessata raggiunga in qualche modo la propria abitazione (magari contattando il gestore telefonico e richiedendo informazioni), oppure di pensare anche a cambiare gestore e testare altre tipologie di connessione. Tutti gli operatori dispongono infatti di una sezione del proprio sito Web in cui è presente la mappa di copertura, dalla quale è quindi possibile verificare il tutto anche personalmente. In generale quindi, consigliamo sempre e comunque di utilizzare la linea con maggior copertura nella zona, per poi estenderla tramite gli amplificatori-ripetitori segnale del cellulare. Detto questo, partiamo subito con la classifica.

KIT ripetitore amplificatore booster segnale cellulare banda B1 GSM 2G 3G 4G LTE

Come sarete in grado di notare durante l’analisi dei singoli prodotti, questi dispongono di brand probabilmente poco conosciuti, poiché si tratta di dispositivi universali, prodotti in massa e venduti perlopiù online. Il primo modello di cui vogliamo parlare è prodotto da Handel ed è forse il migliore per rapporto qualità prezzo, poiché in grado di supportare tutte le reti italiane e venduto ad un prezzo di pochissimo superiore a 100 euro. La banda di ricezione è la 3 – 8 – 1 (a 900 MHz, 1800 MHz e 2100 MHz), compatibile con TIM, TRE, ILIAD, POSTEMOBILE, 1MOBILE, FASTWEB, LAYCA, Vodafone, Wind Mobile e altri. Le connessioni supportate vanno inoltre dal 2G al 4G. All’interno della confezione di vendita sarà presente tutto l’occorrente, ovvero: il ripetitore, l’antenna esterna, una antenna interna, un cavo LMR e l’alimentatore di corrente.

KIT Ripetitore Amplificatore segnale Cellulare GSM 3G 4G LTE

Passiamo adesso ad un secondo dispositivo molto simile al precedente, poiché perfettamente compatibile con tutte le bande più popolari in Italia, e quindi: B8(GSM – 3G), B1(GSM – 3G – 4G) e B3(GSM – 3G – 4G – LTE). Per quanto riguarda invece i gestori, tutti saranno supportati, perciò nessun problema di connessione con: WINDTRE, TIM, HO, KENA, POSTE MOBILE, VERA, FASTWEB, Vodafone, Iliad e tanti altri ancora. In confezione sarà ancora una volta presente tutto l’occorrente, ovvero: il ripetitore, l’alimentatore, l’amplificatore del segnale e le due antenne, interna ed esterna. Come ampiamente illustrato anche nella pagina di acquisto, prima di procedere con l’acquisto è assolutamente consigliato eseguire i test di copertura della zona, utilizzando le applicazione di speed test su smartphone.

3 in 1 KIT ripetitore Amplificatore Tribanda segnale Cellulare GSM 3G 4G l

Come già anticipato dal titolo, parliamo ora di un amplificatore tribanda, compatibile con il segnale 3, 1 e 8, ovvero rispettivamente a 1800 MHz, 2100 MHz e 900 Mhz. Questo significa che la compatibilità si estenderà ancora una volta a tutti gli operatori italiani. Tuttavia, prima di procedere con l’acquisto, la stessa pagina di acquisto invita l’utente a contattare l’assistenza clienti al numero telefonico riportato, così da capire se effettivamente la zona è coperta dalla linea interessata e può quindi essere estesa. Se la copertura è quindi supportata, il segnale espanso potrà essere in 2G, 3G e 4G. La confezione di vendita contiene: un ripetitore, una antenna da esterno, una antenna da interno, un cavo LMR per collegare l’antenna del pannello esterno al ripetitore (lunga circa 10 metri) e l’alimentatore. L’istallazione potrà ovviamente avvenire in completa autonomia e in semplicità.

KIT 4 in 1 ripetitore Amplificatore segnale cellulare GSM 2G 3G 4G

Passiamo adesso a due dispositivi diversi rispetto a quelli visti in precedenza, poiché compatibili con una frequenza aggiuntiva, e perciò in grado di catturare anche il segnale proveniente da altri operatori europei e non solo italiani. Il suddetto ripetitore è infatti compatibile con la banda 20, 8, 3 e 1, rispettivamente a 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz e 2100 MHz. Questo significa che, oltre al supporto completo a Tim, Tre, Iliad, Very, Ho, Windtre, Poste mobile, Vodafone, Lycamobile, Wind Mobile e altri operatori italiani, non mancherà anche quello a 1&1, A1, AAPT, ADAC e altri operatori esteri europei. All’interno della confezione saranno inclusi tutti gli accessori necessari per l’istallazione: una antenna esterna omnidirezionale, un cavo coassiale esterno da 10 metri, una antenna interna, l’amplificatore del segnale e il cavo di ricarica. Il prezzo in questo caso sarà considerevolmente più ampio rispetto ai device visti più in alto.

KIT 4 in 1 ripetitore Amplificatore segnale cellulare GSM 2G 3G 4G

Un’ottima alternativa al prodotto elencato in precedenza arriva dal brand SARIIMPORT, produttore di amplificatori-ripetitori segnale del cellulare 4 in 1 e quindi compatibili con le bande: 20 a 800 MHz, 8 a 900 MHz, 3 a 1800 MHz e 1 a 2100 MHz. In questo modo, tutti gli operatori italiani e alcuni europei potranno essere amplificati senza problemi in 2G, 3G e 4G. Purtroppo la linea 5G non è ancora supportata da dispositivi di questo tipo. Le reti compatibili sono ovviamente tutte quelle popolari, perciò: Tim, Tre, Iliad, Very, Ho, Windtre, Poste mobile, Vodafone, Lycamobile, Wind Mobile, 1&1, A1, AAPT, ADAC e tantissimi altri ancora. Per verificare la compatibilità di specifici operatori, basterà soltanto controllare la banda di ricezione. Qualora fosse a 20, 8, 3 o 1, allora sarà perfettamente supportata. Per quanto riguarda gli accessori presenti in confezione, troviamo: una antenna esterna omnidirezionale, un cavo coassiale esterno da 10 metri, una antenna interna, l’amplificatore del segnale e il cavo di ricarica. Il prezzo è in linea con il prodotto precedentemente e l’installazione potrà avvenire in autonomia e in semplicità. Ovviamente, qualora fosse necessario, consigliamo l’intervento di un esperto, che si occuperà sia dell’installazione che della prima configurazione.

