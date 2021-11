Sul mercato esistono ormai diverse action cam. Destreggiarsi tra le varie proposte non è così semplice, perciò una guida con le migliori action cam presenti in commercio potrebbe essere utile per chi è ancora indeciso. In questo approfondimento andremo dunque a fornire una lista con i dispositivi che ci hanno colpito di più, sia a livello di scheda tecnica che di funzionalità.

Una selezione con i prodotti più interessanti offre un quadro più completo e soprattutto chiarisce qual è il device che fa al caso delle proprie esigenze.

GoPro HERO 10 Black-Action Camera

Il primo dispositivo di questa selezione delle migliori action cam è la GoPro Hero 10. Evoluzione del modello precedente, ha uno stile praticamente identico a quello della GoPro Hero 9, ma ad essere notevolmente aumentate sono le prestazioni. Merito del nuovo processore GP2, che garantisce quasi il doppio della risoluzione e qualità video.

Questa action cam è in grado di effettuare riprese con risoluzione 5,3K a 60fps. I video in 4K hanno la possibilità di raggiungere i 120fps. Davvero numeri notevoli, confermati anche dal comparto fotografico, che può vantare 23 MP. Eccellente anche il sistema di stabilizzazione, che vantal'HyperSmooth 4.0.

Sempre parlando di progressi, GoPro Hero 10 incrementa la velocità nell'upload/backup dei contenuti multimediali. Ma non solo: il trasferimento dei file dalla GoPro al pc o allo smartphone si può effettuare anche utilizzando il cavo USB-C. Capitolo autonomia: utilizzando l'action cam alla massima risoluzione, è possibile arrivare a circa un'ora di durata.

Acquista la GoProHero 10 su eBay a 499,99 euro

Insta360, Action Cam ONE R 4K

Proseguiamo con Insta360 One, una action cam compatta in grado di realizzare fotografie e riprese video a 360°. E' caratterizzata da una scheda tecnica davvero interessante, a partire dai due sensori da 24 megapixel, che permettono di registrare video in 4K a 30fps, oppure FullHD a 60fps.

Si tratta di una action cam modulare, con modulo 360, 4K, con sensore da 1″ e molti altri. Quello principale è composto da una CPU, display touch e slot per la microSD. Montare i vari moduli del dispositivo risulta molto semplice: sono ad incastro e per sostituirli si impiega solo qualche minuto.

Da menzionare la Flow State Stabilization, che consente di girare video ancor più stabilizzati. Gode inoltre di impermeabilità fino a 5 metri.

Acquista la Insta360 One su eBay a 405,70 euro

ACTION CAM SONY HDR AS100VR

Tra le migliori action cam presenti sul mercato merita uno spazio anche Sony HDR AS100VR, videocamera sportiva che monta un obiettivo Carl Zeiss Tessar in grado di scattare a 13,5 MP e con un'apertura focale di F2,8. La sua lente le consente di effettuare foto e riprese panoramiche fino a 170°.

Per quanto riguarda la registrazione video, arriva fino a 50 Mbps, e grazie alla funzione SteadyShot i filmati sono più fluidi, indipendentemente dalle condizioni di ripresa. Ottima anche la presenza del formato Pro XAVC S, ideale per i video ad alta definizione. C'è il GPS.

E' particolarmente indicata per chi è appassionato di sport estremi, visto che le sue dimensioni sono ridotte e il peso è di soli 92g.

Acquista la Sony HDR AS100VR su eBay a 449,00 euro

Insta360 ONE X2 Panoramica

Altro modello veramente notevole è la Insta360 ONE X2, action cam che si contraddistingue in primo luogo per la sua stabilizzazione delle immagini a livelli altissimi. Tascabile e sempre pronta all'uso, questa steadycam low cost riprend a 360°, con una risoluzione di ben 5,7K.

Offre quattro modalità di ripresa: 360°, Steady Cam, InstaPano e MultiView. La prima consente di effettuare riprese sferiche, la seconda di sfruttare l'angolo di visione a 180°, la terza di ottenere facilmente immagini panoramiche e l'ultima di andare a scegliere l'inquadratura e i livelli di zoom che si preferisce, mostrando in contemporanea le riprese fatte dalle due camere.

Presenti inoltre il supporto all'HDR e la funzione che permette di registrare l'audio direttamente utilizzando auricolari bluetooth da collegare alla camera. Capitolo autonomia: è davvero ampia, visto che può garantire fino a 80 minuti di riprese continuative. Da menzionare infine la certificazione IPX8: Insta360 ONE X2 resiste fino a 10 metri sott'acqua senza custodia.

Acquista la Insta360 One X2 su eBay a 489,00 euro

GARMIN Virb Ultra 30 Hd 4k

In una lista delle migliori action cam non poteva mancare la Garmin Virb Ultra 30, ottimo dispositivo professionale, dotato di numerose funzioni, tra cui il comodo comando vocale. Tra le sue caratteristiche tecniche principali c'è innanzitutto il suo display toucschreen da 1,75″, utilizzabile anche tramite la custodia impermeabile.

A proposito di impermeabilità: può resistere fino a 40 metri con waterproof integrato. Per quanto riguarda la qualità video, arriva fino ad un massimo di 4K a 30fps, mentre il comparto fotografico può contare su un sensore da 12 MP. C'è sia la modalità foto RAW che il supporto all'HDR, così come è da menzionare la stabilizzazione delle immagini a 3 assi.

La batteria è da 1250 mAh e garantisce un'ampia autonomia. Presenti inoltre il giroscopio e il GPS. A livello di funzionalità, abbiamo – tra le altre – il Time Lapse, la modalità Burst, FPV, TV, SlowMotion e registrazione Loop.

Acquista la Garmin Virb Ultra 30 su eBay a 389,00 euro