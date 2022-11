Migliori action cam 2022 (economiche e non): guida all'acquisto

Se siete alla ricerca di una action cam, questa guida fa al caso vostro, perché vi permetterà di scegliere tra le migliori presenti sul mercato. Le action cam sono piccole videocamere rivolte a chi è appassionato di sport o per chi è solito sperimentare attività outdoor.

La loro versatilità le contraddistingue, e le fa preferire alle mirrorless e alle reflex anche ai più esperti della fotografia. Altre peculiarità sono sicuramente la resistenza ad acqua e polvere, a determinate temperature e a urti e cadute.

Il loro punto di forza è sicuramente la versatilità, in quanto la maggior parte delle action cam migliori è dotata di numerosi accessori e può essere fissata a delle superfici come caschi, tavole e altri oggetti. Molte di queste sono anche 360°, ossia in grado di riprendere un ampio raggio d’azione.

Le action camera migliori utilizzano anche una tecnologia chiamata HyperLapse, che permette di avere un timelapse ottimamente stabilizzato anche quando si è in movimento.

I marchi più diffusi per questi prodotti sono sicuramente GoPro, DJI, Xiaomi e Insta360. Dalle più economiche alle più costose, le action camera dispongono ormai tutte di registrazione video in 4K e sono adatte a tutte le persone che vogliono realizzare video particolari in condizioni difficilmente “catturabili" con altre fotocamere.

Le migliori action camera 2022

Per facilitare la lettura della nostra guida, abbiamo deciso di suddividere la lista delle migliori action cam per fascia di prezzo. Partiremo da un elenco dei modelli più consigliati e venduti in senso assoluto, per poi andare alla ricerca delle migliori action cam economiche attualmente disponibili per l’acquisto. Partiamo subito!

GoPro HERO10 Black

🎥 Qualità video Fino a 5.3K 📷 Risoluzione immagini 23 MP 💦 Impermeabile Sì, fino a 10 metri 🔋 Autonomia Circa 35 min 📐 Dimensioni e Peso 71.8 x 50.8 x 33.6 mm, 158 g 🛒 Prezzo 399,99 euro

Non potevamo non partire dalla migliore GoPro del 2022. Stiamo parlando del modello HERO10 Black, ultima arrivata nel catalogo top di gamma di uno dei brand più amati in ambito action cam. Come sicuramente immaginerete, si tratta di un prodotto completo sotto ogni punto di vista.

Infatti, non mancano: certificazione di impermeabilità, display LCD anteriore e schermi posteriori touch, qualità di registrazione video Ultra HD 5.3K, foto da 23 MP, streaming live fino a 1080p e stabilizzazione ottica per evitare video mossi offerta dalla tecnologia HyperSmooth 4.0. Da non sottovalutare anche la possibilità di registrare video in Slo-Mo 8x a 2,7K. Insomma, sicuramente la miglior action camera che possiate acquistare oggi.

Pro Contro Pro Registrazione video fino a 5.3K

Stabilizzazione HyperSmooth 4.0

Slo-Mo 8x a 2,7K Contro Durata batteria di soli 35 minuti

Prezzo elevato

Insta360 ONE R Twin Edition

🎥 Qualità video Fino a 5.7K + camera 360° 📷 Risoluzione immagini 19 MP 💦 Impermeabile Sì, IPX8 🔋 Autonomia Fino a 60 min 📐 Dimensioni e Peso 72mm x 48mm x 32.4mm, 121 g 🛒 Prezzo 422,83 euro

La Insta360 ONE R Twin Edition è indubbiamente una delle action cam più discusse degli ultimi anni. Si tratta infatti di un prodotto sostanzialmente modulare e che può quindi essere modificato nelle componenti a seconda delle proprie esigenze. Ovviamente però, tutti gli accessori supplementari dovranno essere acquistati separatamente.

La Twin Edition comprende: un sensore action cam grandangolare in 4K da 60 fps, una lente a 360 gradi e un display LCD, oltre ovviamente alla batteria. Non manca la certificazione di impermeabilità IPX8 e anche la stabilizzazione video FlowState. Il prezzo è sicuramente alto, ma include due lenti diverse.

Pro Contro Pro Registrazione video fino a 5.7K

Stabilizzazione FlowState

Due lenti incluse nel prezzo Contro Interfaccia di navigazione un po' lenta

Prezzo piuttosto alto

DJI Action 2 Dual Screen Combo

🎥 Qualità video Fino a 4K 📷 Risoluzione immagini 12 MP 💦 Impermeabile Sì, fino a 10 metri 🔋 Autonomia Fino a 160 min 📐 Dimensioni e Peso 39 x 39 x 22.3 mm, 56 g 🛒 Prezzo 398,10 euro

Una action cam molto simile alla precedente è la DJI Action 2 Dual Screen Combo, anch’essa modulare e personalizzabile in base alle esigenze del caso. Nella confezione di partenza sono presenti: il sensore video capace di registrare in 4K a 120 fps, il modulo di alimentazione e alcuni accessori per poter agganciare la action cam. Ovviamente non manca la certificazione di impermeabilità e anche un super grandangolo FOV capace di catturare un’area con ampiezza di 155 gradi.

Pro Contro Pro Registrazione video fino a 4K 120 fps

Super grandangolo FOV a 155 gradi

Durata della batteria fino a 160 minuti Contro Prezzo abbastanza alto

Qualità bassa di notte

AKASO Brave 7

🎥 Qualità video Fino a 4K 📷 Risoluzione immagini 20 MP 💦 Impermeabile Sì, IPX7 🔋 Autonomia Fino a 60 min 📐 Dimensioni e Peso 64 mm x 43 mm x 26 mm, 127 g 🛒 Prezzo 169,99 euro

Dopo ben tre proposte costose, presentiamo adesso una delle migliori action cam economiche. Per “economiche" si intende relativamente ai prezzi delle cam viste in precedenza, poiché si tratta comunque di un prodotto dal costo superiore a 150 euro. La AKASO Brave 7, infatti, è un’ottima alternativa per rapporto qualità prezzo, adatta a chi vuole iniziare a registrare video in una qualità migliore, ma non vuole spendere moltissimo.

Il sensore è infatti in grado di registrare video fino alla risoluzione 4K e di scattare foto da 20 MP. Ovviamente è presente la certificazione di resistenza all’acqua IPX7 e anche due display molto ampi che facilitano l’utilizzo delle varie funzioni. La confezione di vendita è molto ricca e include tantissimi accessori, tra cui: batteria di ricambio, ganci vari e una custodia che ne migliora l’impermeabilità.

Pro Contro Pro Registrazione video fino a 4K

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Numerosi accessori inclusi nella confezione Contro Video 4K da soli 30 fps

Stabilizzazione ottica non al top

GoPro Max

🎥 Qualità video Fino a 5.6K 📷 Risoluzione immagini 16 MP 💦 Impermeabile Sì, fino a 5 metri 🔋 Autonomia Circa 100 min 📐 Dimensioni e Peso 64 x 69 x 24 mm, 163 g 🛒 Prezzo 1.632,93 euro

Torniamo ancora tra gli scaffali GoPro, per parlare anche del modello Max. Si tratta di una delle migliori action cam, che è in grado di offrire impermeabilità fino a 5 metri, sensore a 360 gradi ​​con stabilizzazione infrangibile, display touchscreen, controllo vocale e anche funzione di streaming live in HD.

Il sensore è in grado di registrare a una qualità massima di 5.6 K a 30 fps e di scattare foto fino a 16 MP. Migliore invece la durata della batteria rispetto alla HERO10 Black, in grado di arrivare fino a 100 minuti di registrazione video.

Pro Contro Pro Registrazione video fino a 5.6K a 360 gradi

Foto a 270 gradi a 16 MP

Slo-Mo 8x a 2,7K Contro Prezzo molto elevato

Qualità più scarsa di notte

GoPro Hero 8 Black

🎥 Qualità video Fino a 4K 📷 Risoluzione immagini 12 MP 💦 Impermeabile Sì, fino a 10 metri 🔋 Autonomia Circa 35 min 📐 Dimensioni e Peso 66 x 49 x 28 mm, 124 g 🛒 Prezzo 329,00 euro

Forse non sarà la miglior GoPro ora in commercio, ma all’attuale prezzo di vendita, anche la Hero 8 Black non va assolutamente sottovalutata. Il modello di due generazioni precedenti all’attuale top di gamma può infatti contare su un sensore video 4K a 60 fps e una risoluzione di immagini di 12 MP. Presente ancora una volta l’impermeabilità e ben tre livelli diversi di stabilizzazione (on, alto e boost). Ottima per chi vuole entrare nel mondo GoPro cercando di risparmiare il più possibile sul prezzo.

Pro Contro Pro Registrazione video fino a 4K

Tre livelli di stabilizzazione

Confezione ben fornita Contro Prezzo piuttosto elevato

Qualità più scarsa di notte

DJI Pocket 2

🎥 Qualità video Fino a 4K 📷 Risoluzione immagini 64 MP 💦 Impermeabile No 🔋 Autonomia Circa 120 min 📐 Dimensioni e Peso 124.7 × 38.1 × 30 mm, 117 g 🛒 Prezzo 379,00 euro

Quando DJI pensa alle action cam, lo fa di certo in maniera particolare. Questo è probabilmente il concetto che sta dietro allo sviluppo del modello Pocket, oggi arrivato alla sua seconda versione. Come già accennato in precedenza, si tratta di un modello dotato di un design diverso dal solito e soprattutto in grado di offrire una stabilizzazione a tre assi praticamente perfetta.

Il sensore è capace di registrare video in Ultra HD e di scattare foto ad alta risoluzione da 64 MP. Dispone inoltre di: HDR, riduzione del rumore, timelapse, slow motion, zoom 8x e funzione live streaming. Adatta principalmente a chi registra video stile vlog quotidianamente, poiché non è impermeabile.

Pro Contro Pro Registrazione video fino a 4K

Stabilizzazione fisica a 3 assi

Perfetta per i vlog Contro Prezzo abbastanza alto

Non è impermeabile

Olympus TG-Tracker

🎥 Qualità video Fino a 4K 📷 Risoluzione immagini 7 MP 💦 Impermeabile No 🔋 Autonomia Circa 90 min 📐 Dimensioni e Peso 35 x 56.6 x 93.2 mm, 180 g 🛒 Prezzo 269,90 euro

Siamo abbastanza certi che abbiate sentito poco parlare della Olympus TG-Tracker, ma solo perché la sua fascia di utilizzo è forse un po’ troppo limitata. In ogni caso, per chi è alla ricerca della miglior action camera per gli sport più estremi, è sicuramente quella da considerare per l’acquisto. Il suo design anticipa indubbiamente le sue caratteristiche da prodotto rugged, e quindi resistente agli urti, all’acqua e a qualunque tipologia di potenziale pericolo.

In particolare, le sue caratteristiche di resistenza sono: impermeabilità fino a 30 metri, infrangibilità da un’altezza massima di 2,1 m, indeformabilità a un carico di 100 kg e insensibilità al gelo fino a -10°C. Il sensore video è invece 4K con obiettivo ultra grandangolare a 204 gradi.

Pro Contro Pro Registrazione video fino a 4K

Resistente a tutto

Perfetta per gli sport estremi Contro Prezzo abbastanza alto

Sensore da soli 7 MP

Osmo Action 3

🎥 Qualità video Fino a 4K 📷 Risoluzione immagini – 💦 Impermeabile Sì, fino a 16 metri 🔋 Autonomia Circa 60 min in registrazione video 📐 Dimensioni e Peso 70 x 44 x 32 mm, 110 g 🛒 Prezzo 359,00 euro

Tra le migliori action cam in commercio non possiamo non includere anche la Osmo Action 3, ulteriore modello prodotto da DJI, stavolta caratterizzato da un design e da caratteristiche abbastanza in linea con i modelli prodotti dalla concorrenza.

Tra le sue caratteristiche migliori riportiamo: registrazione video in 4K con FOV grandangolare, stabilizzazione HorizonStady, resistenza al freddo, montaggio verticale a sgancio rapido, impermeabilità fino a 16m e doppio display touchscreen. Tutto ciò a un prezzo inferiore a 400 euro.

Pro Contro Pro Registrazione video fino a 4K

Impermeabile fino a una profondità di 16 metri

Stabilizzazione HorizonStady Contro Prezzo abbastanza alto

GoPro HERO9

🎥 Qualità video Fino a 5K 📷 Risoluzione immagini 20 MP 💦 Impermeabile Sì, fino a 10 metri 🔋 Autonomia Circa 35 min in registrazione video 📐 Dimensioni e Peso 71 x 55 x 33.6 mm, 147 g 🛒 Prezzo 349,00 euro

Chiudiamo infine questa sezione con un’altra GoPro, ovvero la HERO9. Si tratta del modello di passata generazione, il quale in realtà condivide molte caratteristiche con la HERO10, motivo per cui consigliamo di optare per l’ultima generazione. Tuttavia, qualora troviate una buona offerta, ovviamente anche la HERO9 è assolutamente consigliata per l’acquisto. Non mancano infatti: impermeabilità, schermo LCD frontale e touch screen posteriore, video Ultra HD 5K, foto da 20 MP, streaming live a 1080p e stabilizzazione ottica.

Pro Contro Pro Registrazione video fino a 5K

Impermeabile fino a 10 metri

Stabilizzazione ottica eccellente Contro Prezzo molto elevato

Batteria di soli 35 minuti

Le migliori action cam economiche

A questo punto, non ci resta che elencare quelle che possono essere considerate le migliori action cam economiche ora disponibili per l’acquisto online. Perfette quindi per chi vuole imparare ad utilizzare prodotti di questo tipo, oppure per i bambini che vogliono divertirsi registrando video di qualità abbastanza soddisfacente.

AKASO Action Cam 4K 20MP

🎥 Qualità video Fino a 4K 📷 Risoluzione immagini 20 MP 💦 Impermeabilità Sì, fino a 40 metri (con custodia) 🔋 Autonomia Fino 60 min in registrazione video 📐 Peso ‎5.99 x 2.39 x 4.09 cm, 650 g 🛒 Prezzo 89,99 euro

Sotto la soglia dei 100 euro, la miglior GoPro economica è sicuramente il modello 4K di AKASO. Si tratta di un prodotto spesso in sconto, ma che anche a prezzo pieno non supera i 90 euro di listino. Nonostante il prezzo basso però, propone un sensore 4K con stabilizzazione HyperSmooth e un livello di impermeabilità di 40 metri (se utilizzata con la custodia presente in confezione).

Sul retro troviamo inoltre un buon display touch per navigare tra le varie opzioni. Come sempre inoltre, la confezione di vendita è ricca di tantissimi accessori utili, oltre che di batterie di riserva.

Pro Contro Pro Registrazione video fino a 4K

Confezione ricca di accessori

Ottimo rapporto qualità-prezzo Contro Video 4K solo a 30 fps

Stabilizzazione ottica non eccellente

Piwoka Action Cam

🎥 Qualità video Fino a 1080p 📷 Risoluzione immagini 12 MP 💦 Impermeabilità Sì, fino a 30 metri (con custodia) 🔋 Autonomia Fino 60 min in registrazione video 📐 Peso ‎5.97 x 3.94 x 3.05 cm, 299 g 🛒 Prezzo 19,99 euro

Infine, per chi vuole spendere il meno possibile, proponiamo la miglior action cam economica di Piwoka. Si tratta di un prodotto con un prezzo inferiore a 20 euro, e quindi dotato di caratteristiche ultra basilari: qualità di registrazione a 1080P, foto da 12 MP, impermeabilità fino a 30 metri con la custodia compresa in confezione e schermo da 2 pollici.

Il sensore è un grandangolo da 140 gradi. Nonostante il prezzo basso, dispone di una confezione molto ricca di accessori utili.

Pro Contro Pro Impermeabile fino a 30 metri con custodia

Confezione ricca di accessori

Ottimo rapporto qualità-prezzo Contro Registrazione video fino a 1080 a 30 fps

Stabilizzazione scarsa

Come scegliere l’Action Cam migliore

“Quale action cam conviene comprare?" è la domanda che molti di voi si staranno ponendo. Come per ogni prodotto, innanzitutto, anche per le action cam è bene stabilire un certo budget di spesa, in relazione al tipo di utilizzo che si andrà a fare con il dispositivo.

Se non vi interessa avere dei video mozzafiato e ottimamente stabilizzati potete anche scegliere di acquistare una variante economica, viceversa, se utilizzate l’action cam per scopi semi professionali la scelta migliore sarà sicuramente quella di prendere un action cam flagship come i prodotti GoPro o DJI.

Anzitutto bisogna capire quale risoluzione video sia migliore per noi, e successivamente se la stabilizzazione dell’immagine sia necessaria o meno, oltre ad altri aspetti che vedremo tra qualche riga. Quindi, se state cercando una risposta alla domanda posta all’inizio, siete nel paragrafo più adeguato.

Risoluzione

Esistono in commercio svariate risoluzioni video: una action cam Full HD ha una risoluzione di 1920×1080 pixel ed è di solito la più comune tra le risoluzioni disponibili. Le action cam HD a 1080p non sempre offrono una buona qualità di immagine, sebbene la risoluzione sia elevata. Esiste anche l’action camera HD che ha una risoluzione minore rispetto al 1080p, 720p (1280×720 pixel).

Le più moderne videocamere sono le action cam 4K (o anche 5K). Tali prodotti permettono di avere la massima qualità di foto e video possibili. L’Ultra HD corrisponde a una risoluzione di 3840×2160 pixel e permette di raccogliere anche i dettagli meno visibili a occhio nudo.

Esistono infine anche delle action cam compatibili con la registrazione fino a 2K, anche detto Quad HD. Tuttavia, queste non sono molto comuni come i modelli visti poco fa.

Funzionalità

Ciò che sicuramente incide non poco sul prezzo di vendita delle migliori action cam è la quantità di funzionalità presenti, oltre che ovviamente la loro effettiva qualità. Oggi troviamo delle caratteristiche parecchio interessanti e che solo alcuni modelli possono vantare.

Nel 2022 possiamo infatti contare su action cam modulari, in grado cioè di trasformarsi e offrire diverse tipologie di lenti. Alcune riescono invece a registrare video a 360 gradi, funzionalità che oggi sembra essere diventata sempre più popolare. Troviamo poi modelli dotati di stabilizzazione fisica a tre assi, altri con caratteristiche rugged e altri ancora con risoluzione da 5K. Insomma, dovrete soltanto scegliere la funzione più adatta alle vostre esigenze.

Connettività

Solitamente le action cam con wifi appartengono alla fascia medio alta, anche se è possibile trovare questa feature anche nei modelli più semplici ed economici. L’action cam con wifi si connette via app al proprio device, con cui è possibile interagire in tempo reale oppure editare quanto registrato successivamente.

Con le applicazioni proprietarie delle varie action cam è possibile anche condividere foto e video catturati direttamente sui social network preferiti, senza dover per forza collegare il dispositivo a un PC come succedeva con i primi modelli di action cam. Una funzione molto utile, sia per il controllo di ciò che si sta registrando sia per avere una maggior portabilità, visto che non sono necessari altri strumenti oltre al proprio smartphone e alla propria action cam.

La connessione wifi permette anche il trasferimento dei file più rapido rispetto alla connessione cablata standard. Se comunque si vuole fare a meno di questa funzione esistono dei modelli senza modulo wifi.

Stabilizzatore

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la stabilizzazione dell’immagine. Una action cam con stabilizzatore permette di avere delle registrazioni video senza rumore e scatti, anche nelle condizioni più movimentate. L’action cam moderna è stabilizzata per definizione ormai. Non a caso, lo stabilizzatore è presente anche nei modelli più economici.

La differenza che c’è tra un modello economico e un altro più costoso è sicuramente lo stabilizzatore ottico, che permette di avere una stabilizzazione migliore rispetto a un qualsiasi altro metodo standard. Di solito nei modelli più costosi è presente l’OIS mentre in quelli meno costosi è presente l’EIS.

Come già ribadito, questa feature è fondamentale se si devono fare delle riprese video semi professionali, oppure se si vuole avere sempre la massima stabilità nelle proprie registrazioni.

Impermeabilità

Per quanto riguarda il discorso impermeabilità, le considerazioni da fare sono diverse. La maggior parte delle action camera migliori dispongono di serie di un livello di impermeabilità abbastanza buono, alcune con certificazione IPX8, altre IPX7, altre con caratteristiche rugged, altre ancora resistenti fino a 10 metri di profondità e così via.

Tuttavia, occorre specificare che esistono delle custodie che aumentano il livello di impermeabilità fino a circa 40 metri. Tali custodie sono spesso vendute separatamente, ma alcuni prodotti, soprattutto quelli più economici, la includono in confezione.

Costo

Infine, ovviamente, il costo. Esistono tantissime action camera economiche, ma tendenzialmente quelle migliori presentano un prezzo davvero molto elevato. Come avete avuto modo di capire, infatti, si parte da modelli da soli 20 euro e si supera facilmente la soglia dei 400 euro.

In questo caso le considerazioni da fare sono abbastanza soggettive e legate alla tipologia di utilizzo. Chi è alle prime armi può accontentarsi di modelli dal costo inferiore a 100 euro, mentre quelli più esperti possono spingersi ben oltre.

Conclusioni

Siamo giunti alle conclusioni della nostra guida sulle migliori action cam attualmente in commercio. Speriamo di essere riusciti a consigliare quale action cam comprare e, se così non fosse, vi invitiamo caldamente a tenere in considerazione le caratteristiche riportate alla fine della guida, così da poter essere certi della scelta da fare in fase di acquisto.

Domande frequenti sulle migliori Action Cam A cosa servono le Action Cam? Le action cam sono tendenzialmente delle piccole videocamere dedicate alla registrazione video in attività dinamiche (sia sportive che avventuristiche). Per questo motivo sono di piccole dimensioni, impermeabili, dotate di stabilizzazione e compatibili con tanti accessori diversi. Quale Action Cam comprare nel 2022? Tra le action cam migliori nel 2022 includiamo: GoPro HERO10 Black

Insta360 ONE R Twin Edition

DJI Action 2 Dual Screen Combo

AKASO Brave 7

GoPro Max

GoPro Hero 8 Black

DJI Pocket 2

Olympus TG-Tracker

Osmo Action 3

GoPro HERO9 Cosa comprare al posto della GoPro? Le migliori alternative alla GoPro sono: Insta360 ONE R Twin Edition

DJI Action 2 Dual Screen Combo

AKASO Brave 7

DJI Pocket 2

Olympus TG-Tracker

Osmo Action 3

