Il mondo del gaming non si ferma solo alle console o ai videogiochi, ma si estende anche a tutti gli accessori pensati per rendere l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Per questo motivo, abbiamo oggi deciso di elencare quelli che possono essere considerati i migliori accessori console attualmente in commercio, ovviamente concentrando l'attenzione sui dispositivi più popolari e utilizzati.

Faremo riferimento infatti alla PS4 di Sony, alla Xbox e anche alla Nintendo Switch. Per quanto riguarda la tipologia di accessori invece, spazieremo il più possibile, così da poter coprire un ampio ventaglio di offerte. Alcuni di questi saranno sicuramente più essenziali di altri, ma il mondo del gaming è bello anche per esplorare nuovi mondi, non solo all'interno della stessa console.

Accessori console per PS4

Iniziamo dalla console che da anni ormai accompagna tantissimi appassionati di gaming. La PS4 è ancora oggi la più utilizzata e apprezzata, nonostante l'arrivo della sorella maggiore PS5. Vediamo quindi in che modo personalizzarla tramite gli accessori compatibili.

Volante Logitech G29 F1 SIM RACING

Tutti gli amanti dei giochi di corse non possono non disporre di un volante preciso, realistico e compatibile con i titoli più famosi. In particolare, in questo campo Logitech, con il suo G29 F1 SIM RACING, non ha assolutamente rivali. Dispone di un grip molto solido e la corsa del volante è bilanciata perfettamente. Sicuramente la scelta migliore in questo tipo di accessori. Disponibile inoltre in diversi colori e temi, pensati sulla base dei veri volanti di Ferrari, RedBull, Mercedes, McLaren, Renault e molti altri.

Prezzo eBay: 45,00 euro

Playstation Move (VR Edition) Twin Pack

Per qualcuno il mondo della realtà virtuale è già morto, mentre per altri il meglio deve ancora arrivare. Per quest'ultima tipologia di utenti, segnaliamo il Twin Pack del Playstation Move in edizione VR, perfetto per immergersi in compagnia nei titoli più coinvolgenti attualmente disponibili in realtà aumentata. Non si tratta sicuramente di un prodotto necessario, ma senza dubbio di uno dei più divertenti da esplorare, insieme ovviamene al sensore VR rilasciato dalla stessa Sony per PS4.

Prezzo eBay: 114,00 euro

Cuffie Gaming SOYTO

Affacciamoci adesso al mondo degli accessori un po' più standard, come quello delle cuffie da gaming. In particolare, in questa categoria abbiamo deciso di proporre un dispositivo più economico, in modo che chiunque possa effettivamente dotarsene. Parliamo ovviamente di un paio di cuffie pensate proprio per i videogiocatori. Il modello di SOYTO dispone di tutte le caratteristiche necessarie per non deludere le aspettative: buona qualità audio, jack da 3.5 mm, controller per la regolazione del volume, cuscinetti comodi e che evitano di riscaldare troppo, microfono mobile e, perché no, anche un design aggressivo.

Prezzo eBay: 85,00 euro

Joypad Controller Dual Shock PS4

E non potevamo ovviamente chiudere la sezione dedicata agli accessori console PS4 senza proporre un Joypad Dual Shock ufficiale di Sony. Giocare è sicuramente divertente, ma mai come farlo in compagnia. Online esistono tante alternative valide non ufficiali, ma nel caso in cui si cerchi la migliore esperienza possibile, allora bisogna senza dubbio dotarsi del suddetto controller. I colori disponibili saranno tantissimi e non mancherà neppure l'opzione trasparente, per chi è alla ricerca di un dispositivo particolare e unico nel suo genere.

Prezzo eBay: 79,90 euro

Accessori console per Xbox

Passiamo adesso alla controparte di Microsoft in tutte le sue versioni. Abbiamo infatti deciso di pensare a tutti gli utenti dotati delle console Xbox, a prescindere dal modello utilizzato. In questo modo, chiunque potrà avere bene in mente cosa acquistare.

Controller Microsoft xbox 360

Probabilmente in molti avranno storto il naso leggendo il titolo, ma c'è una ragione del perché abbiamo deciso di includere anche i controller ufficiali per la Xbox 360. Il mondo del retro gaming è infatti parecchio apprezzato al giorno d'oggi e molti utenti scoprono ogni giorno di possedere una vecchia console ancora perfettamente funzionante, con tutti i titoli ancora intatti. Perché allora non dotarsi di un controller ancora compatibile? Tra l'altro, risulta essere completamente wireless e utilizzabile anche con PC. Disponibile sia in colore bianco che nero.

Prezzo eBay: 24,90 euro

Volante e Pedaliera Racing DIABLO

Così come per gli utenti di PS4, pensiamo anche a quelli di Xbox. Il volente da racing completo di pedaliera di DIABLO è probabilmente uno dei migliori sul mercato per rapporto qualità prezzo. Dispone di un design classico, ma che ricorda le auto da corsa su terra. Il collegamento avviene via cavo ed è perfettamente compatibile con Xbox One, PC e anche con Nintendo Switch.

Prezzo eBay: 99,90 euro

OIVO Ricarica Controller con Batteria Ricaricabili

I controller wireless sono indubbiamente più comodi poiché offrono maggior spazio per il movimento, ma soffrono di un grave problema: la batteria. In qualsiasi istante infatti, anche durante il momento più atteso dell'intero gioco, il controller può segnalare l'avviso di batteria esaurita. In particolare, Xbox One, Series X e Series S, dispongono di batteria sostituibili, le quali non sempre sono presenti in casa. Perciò, non possiamo che segnalare anche questa base di ricarica con batterie ricaricabili, compresa di LED per evidenziare lo stato di carica e due slot per caricare due controller in simultanea.

Prezzo eBay: 28,81 euro

Guitar HERO Live-chitarra controller per Xbox One

Forse non tutti ricordano l'enorme successo di Guitar HERO, ma sicuramente ancora in tantissimi amano cliccare al momento giusto le note del brano rock preferito. Ecco quindi la chitarra controller ufficiale di Guitar HERO, un accessori console compatibile con Xbox One e perfetta per ll gioco Guitar HERO LIVE.

Prezzo eBay:

CUFFIE GAMING CON MICROFONO Trust GXT310

Chiudiamo quindi la sezione dedicata agli accessori console Xbox con un un altro paio di cuffie da gaming, dotato di caratteristiche molto simili a quelle viste nel paragrafo dedicato a PS4 e sostanzialmente caratterizzato da un prezzo identico. Sono compatibili con Xbox, ma anche PS4 e qualsiasi altro dispositivo dotato di jack da 3.4 mm, perciò basterà semplicemente scegliere il modello preferito tra i due.

Prezzo eBay: 25,20 euro

Accessori per Nintendo Switch

Passiamo adesso alla console di Nintendo. La Switch rappresenta infatti la rinascita dell'azienda, che dopo il buco nell'acqua fatto con la WiiU, è riuscita a rialzarsi e a riprendersi tutta la fiducia dei propri clienti. Ad oggi risulta infatti essere una delle console più amate e acquistate.

Controller wireless bluetooth per Nintendo Switch

Tra le caratteristiche più interessanti della nintendo Switch troviamo sicuramente i Joy-Con, ma per alcuni titoli sarebbe meglio dotarsi di un controller più comodo da impugnare e utilizzare nelle fasi di gioco più intense. Anche Nintendo vende il suo prodotto ufficiale, ma noi abbiamo deciso di proporre un'alternativa di terze parti, così da renderla accessibile a più clienti possibili. Si tratta ovviamente di un controller wireless, compatibile anche con la versione Lite della Switch e dotato di un design simile a quello del controller ufficiale.

Prezzo eBay: 26,00 euro

Controller Nintendo Joy-Con

Ma per chi vuole restare fedele alla console, o semplicemente necessita di due Joy-Con in più, proponiamo questi due colori sicuramente inusuali, ma che si sposano alla perfezione con il design della console. Si tratta di un prodotto ufficiale e disponibile in blu e giallo.

Prezzo eBay: 82,49 euro

Volante Nintendo Switch

Non potevamo ovviamente non proporre un volante anche per Nintendo Switch. Si tratta in realtà di un prodotto particolare e che richiede l'utilizzo dei Joy-Con ufficiali. Permette infatti di impugnarli e utilizzarli più comodamente nei titoli di corse disponibili per la suddetta console. Prodotto direttamente da Nintendo e disponibile in confezione da due.

Prezzo eBay: 21,40 euro

OIVO Occhiali VR

Alcuni titoli per Nintendo Switch possono essere visualizzati anche in modalità VR, ma risulta ovviamente necessario dotarsi di un dispositivo in grado di consentire tale visualizzazione. Perciò, abbiamo deciso di includere anche il visore di realtà aumentata di OIVO, costruito in plastica e quindi più duraturo rispetto ai prodotti cardboard.

Prezzo eBay: 43,13 euro

RING FIT ADVENTURE

Chiudiamo infine questa lista di accessori console con un altro prodotto ufficiale di Nintendo. Si tratta del Ring Fit Adventure, pensato principalmente per l'omonimo gioco, anch'esso presente in confezione. Composto da due accessori separati: una fascia da braccio e l'effettivo anello. Su entrambi va inserito un Joy-Con e una volta fatto, sarà possibile divertirsi facendo anche attività fisica.

Prezzo eBay: 76,90 euro