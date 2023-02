Miglior zaino fotografico

Che siate fotografi professionisti o semplicemente appassionati di fotografia, per trasportare la macchina e tutti gli accessori c’è bisogno di una borsa o di uno zaino che siano progettati con le giuste protezioni e il giusto criterio, per evitare danni ad attrezzature che possono essere anche molto costose. La scelta di uno zaino fotografico deve quindi tenere conto della posizione dei comparti dedicati all’attrezzatura fotografica, alla possibilità di personalizzarli dal momento che ogni macchina ha le sue dimensioni e i giusti spazi assicurano una protezione maggiore, ma anche della comodità per raggiungere i comparti e poter prendere l’obiettivo che ci serve prima che passi l’attimo e ci perdiamo l’occasione per uno scatto. In questo caso non si deve pensare troppo al risparmio, dal momento che uno zaino economico può voler dire protezione insufficiente che potrebbe causare danni irreparabili su una macchina del valore di migliaia di euro. Abbiamo selezionato alcuni fra i modelli che riteniamo migliori, e di seguito i nostri commenti.

Peak Design Everyday Backpack

Peak Design è un’azienda che da sempre ha il focus sulle soluzioni rivolte agli appassionati di fotografia, e anche lo zaino Everyday Backpack ha tutta una serie di spazi e funzionalità pensate proprio per la sistemazione di macchine e attrezzatura fotografica. Al suo interno offre tutta una serie di tasche e comparti dove sistemare tutti gli accessori senza perderli in mezzo alle altre cose che mettiamo nella sacca principale. Oltre a una serie di divisori che ci permettono di personalizzare gli spazi interni e gli spallacci imbottiti che si regolano velocemente, è presente un comparto per il PC ben imbottito e ci permette di regolarne la profondità, così da non dover andare troppo a fondo se il nostro computer ha dimensioni ridotte. Abbiamo anche una tasca di dimensioni minori, perfetta per un tablet, e una zona in tessuto morbido in cui conservare cavi e caricatori oltre a memory card e altri accessori di dimensioni ridotte. Ottimi i materiali, resistenti e impermeabili, come l’apertura megnetica dall’alto che risulta rapida ma allo stesso tempo sicura, e le tasche laterali che permettono di portare una bottiglia ma anche un treppiede. Disponibile in due dimensioni – da 20 e da 30 litri – e in quattro colorazioni, per permettere di scegliere quello che più si addice alle esigenze di ognuno. Disponibile su Amazon o su eBay per circa €250.

Thule Aspect DSLR Backpack

Interessante la soluzione di Thule, che nella sua ampia gamma di zaini ne propone alcuni pensati per i fotografi. Il modello Aspect DSLR ha una tasca laterale facilmente accessibile senza bisogno di togliere lo zaino, all’interno della quale possiamo riporre corpo macchina e obiettivi con la giusta protezione e stabilità. Sempre lateralmente abbiamo accesso a un comparto adatto a portare un PC e un tablet, mentre il lato opposto è ottimizzato per il trasporto di un treppiede ma può essere usato anche per una bottiglia. La sacca principale con accesso dall’alto comprende varie tasche e reti elastiche per sistemare cavi e accessori, oltre a permetterci di portare ulteriore attrezzatura o un cambio per il weekend. Disponibile su Amazon o su eBay per circa €150.

Manfrotto Manhattan Mover 50

Il nome Manfrotto non ha bisogno di presentazioni, essendo fra le aziende più attive e più conosciute nel mondo della fotografia, sia professionale che amatoriale. L’azienda ha in gamma molti modelli di zaino fotografico, fra i quali abbiamo scelto il Manhattan Mover 50, con un look urban e perfetto per essere portato sempre dietro, anche per andare al lavoro. Realizzata in tessuto antigraffi e idrorepellente, al suo interno può contenere un ampio numero di accessori e obiettivi oltre a uno o due corpi macchina, con spazi personalizzabili per assicurarci la migliore protezione. Non mancano gli scomparti imbottiti per PC e tablet, qui posizionati sulla parte esterna anziché vicino alla schiena, come un ampio spazio accessibile dall’alto per gli oggetti di tutti i giorni. Disponibile su Amazon per circa €230.

PGYTECH OneGo

Con un design che sembra molto ispirato alla linea degli zaini Peak Design, anche PGYTECH propone uno zaino dedicato ai fotografi con ampi spazi per macchina e accessori. Il modello OneGo permette di aprire completamente la parte frontale, rivelando un comparto con vari divisori, adatto a contenere corpo macchina, obiettivi, accessori e anche un drone. Sul retro c’è l’ormai immancabile spazio per PC e tablet, e ai lati due tasche estensibili per bottiglia e treppiede. Dalla zip laterale per accedere al vano fotografico, una tasca è pensata per batterie e memory card, con supporti elestici e chiusura lampo, e c’è anche una tasca nascosta per un AirTag o oggetti personali. Disponibile nel formato da 20 litri o da 25 litri, e con due cinghie accessorie per trasportare un treppiede o un plaid sotto allo zaino. Disponibile su Amazon o su eBay per circa €200.

Eono Zaino Fotografico

Ampi spazi personalizzabili per contenere una buona quantità di attrezzatura fotografica anche nello zaino fotografico Eono, brand direttamente prodotto da Amazon, che nonostante il prezzo decisamente inferiore a quello dei modelli precedenti riesce comunque a garantire una buona protezione alla macchina fotografica e agli obiettivi. La parte esterna è in materiale idrorepellente per proteggere dalla pioggia, e il design semplice e pulito lo rende perfetto anche per andare al lavoro. Immancabili gli scomparti per un PC e un tablet, come anche di ulteriori tasche perfette per la conservazione di cavi e accessori, compresi degli spazi adatti alle memory card. I divisori per le attrezzature fotografiche sono removibili, così possiamo usare lo stesso zaino anche per un weekend di lavoro o di svago. Disponibile su Amazon per circa €50.

