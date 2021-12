Quali sono i migliori videocitofoni?

Per tutti la casa è quel luogo legato alla tranquillità e alla sicurezza e quando si progetta una casa, o si programmano miglioramenti per le nostre abitazione, un occhio di riguardo va dedicato al videocitofono.

I videocitofoni offrono diversi servizi che aiutano a tutelare la privacy e la sicurezza degli abitanti della casa, per questo è fondamentale scegliere il migliore.

Chiaramente esistono vari videocitofoni efficientissimi e ricchi di funzionalità, quindi per scegliere quello più performante per le nostre esigenze, bisogna avere ben chiaro quali siano le caratteristiche che ricerchiamo in un videocitofono.

Prima di acquistare un videocitofono, è importante paragonare le funzionalità di cui dispongono per scegliere quale sia il modello. Ecco la nostra selezione.

Vimar K40910

È costruito in metallo tecnopolimero, il kit base contenente un videocitofono con bottoni touch, con schermo a colori LCD 7′, e vivavoce.

Contiene anche la targa audio video con un pulsante di chiamata per gli ospiti esterni e una cornice parapioggia, e staffe per fissaggio alla parete.

Si può scegliere tra un kit composto da tre display, ottimo per una abitazione monofamiliare, multipiano, o in versione display singolo.

Questa seconda versione contiene un monitor da parete, e una targa da posizionare all’esterno.

Una volta tra le vostre mani installarlo è semplice ed è già pronto all’uso, senza bisogno di programmazione.

La distanza massima tra la targhetta posizionata esternamente e il monitor interno è di 100 m.

Inoltre, questo modello può essere collegato ad una videocamera posta esteriormente per attivare una video sorveglianza completa per la propria abitazione.

Sempre grazie alla pulsantiera e ai suoi tasti, è possibile associare fino a tre monitor, venduti nel kit, e anche questi già pronti all’uso.

Vimar è dotato di un sistema che rende possibile parlare ad ogni schermo collegato in casa, utile sia per inter-comunicare con un altro membro della famiglia, sia per parlare con chi è fuori e ha suonato alla porta.

I volumi della suoneria e quelli di conversazione sono modulabili a piacere.

Anche il contrasto e la luminosità del display video è regolabile. Questo consente di avere una visuale ottimale anche nelle giornate più assolate, o in quelle particolarmente buie.

Ci sono 6 temi audio tra i quali scegliere.

BTicino

L’acquisto comprende una placca per l’esterno IP54 con videocamera grandangolare da 95° gradi. Ottimale per avere sotto controllo ciò che avviene di fronte casa, grazie allo sguardo ampio che offre la sua telecamera.

Il display da posizionare all’interno è da 4,3’, dai colori intensi e vivaci per permettere una visione dell'immagine perfetta. La parte da posizionare dentro l’abitazione ha pulsanti di apertura fisici.

All’interno del kit c’è un alimentatore 30 Volt da collegare al monitor interno che alimenterà tutto il sistema.

Il kit è fornito inoltre di cacciavite piccolo torx, per l’apertura della postazione applicata all’esterno, e un cacciavite piccolo per regolare in modo autonomo il potenziometro posto dentro al guscio della placca esterna, per il microfono e lo speaker audio.

Dal monitor interno si può aprire il microfono vivavoce schiacciando uno dei bottoni circolari presenti, con l’icona ‘citofono’.

C’è un led blu nell'unità interna che diventa rosso quando viene schiacciata la funzione di vivavoce, e indica il funzionamento attivo del microfono per comunicare.

Tramite il pulsante con l’icona ‘occhio’ si può accendere la telecamera esterna. Azionabile ogni qualvolta lo si desideri, quindi ottimo anche per videosorvegliare l'esterno.

Schiacciando l’icona con disegnato il ‘cancello’ o la ‘serratura’, si permette l’apertura della porta.

TMEZON 1080P IP

Non si limita ad essere un buon videocitofono, ma può registrare video e fare foto. Grazie alla funzione WiFi, rimane sempre connesso al proprio telefonino per avere un perfetto controllo in remoto.

Il kit contiene un monitor da 7 pollici, con display TFT. Il design è sottile e i tasti soft touch.

La placca esterna ha una copertura impermeabile, contro schizzi di acqua e pioggia.

Ha una fotocamera integrata da 1080 P che monta un sensore a infrarossi per la visione notturna, e un angolo di visione di 100° gradi.

Tramite un’apposita App da installare è possibile avere sotto controllo il monitor utilizzando semplicemente il proprio collegamento con il WiFi casalingo.

Quando un visitatore preme il campanello o attiva il rilevamento del movimento passando davanti al videocitofono, la fotocamera scatta automaticamente una foto o un video live, che viene registrato sulla scheda Micro SD. La scheda è consultabile sempre tramite computer, o da smartphone, in qualsiasi momento. Basta accedere ai propri dispositivi elettronici, e sulla scheda di memoria, divisi in slot è possibile rivedere tutti i video girati dal videocitofono nel momento in cui qualcuno è transitato di fronte casa, oppure ha suonato alla porta.

Le funzioni in App TuyaSmart disponibile sia per sistemi iOS (iPhone) che Android sono semplici da gestire e intuitive.

Ring Video Doorbell

Il videocitofono Ring Video Doorbell con Ring Chime è un videocitofono con un display a risoluzione 1080 p, che permette di vedere, parlare e ascoltare chiunque si presenti davanti casa, utilizzando comodamente il proprio telefonino, il tablet o il computer.

Una opzione contiene un videocitofono, semplice da usare e da montare, mentre l’altra include 30 giorni gratuiti di Ring Chime. Il Ring Chime è un piccolo dispositivo rettangolare dotato di fotocamera, microfono e sensori, collegabile al wireless di casa, in grado di connettersi tramite l’App Ring e avvertire dell’arrivo di un ospite, anche se non si è accanto al citofono.

Viene definito anche ‘campanello intelligente’. Se si sceglie il kit con abbonamento, si può registrare e fotografare immagini grazie al piano Ring Protect.

In caso contrario, il kit base ha comunque tutte le funzionalità standard come la ricezione delle notifiche in tempo reale, Live View, la possibilità di comunicazione bidirezionale, la rilevazione di movimento e gestione della luminosità dell’immagine. Tutto questo senza costi aggiuntivi su ogni dispositivo compatibile con Doorbell.

Questo videocitofono offre un’ottima visuale diurna, e un’altrettanto performante visione notturna.

Il Ring Video Doorbell è provvisto di un sensore che rileva il movimento, e che manda una notifica in tempo reale sul proprio device quando viene azionato. Quindi ogni volta che qualche visitatore transita di fronte casa, arriva una notifica. Stessa cosa accade quando qualcuno suona alla porta.

Ctronics Videocitofono WiFi 2K HD

La sua forza è l’alta risoluzione che si traduce in immagine extra nitide e pulite. Il WDR digitale aiuta a registrare anche in condizioni di controluce.

Grazie alla batteria 10000mAh, non occorre caricare la batteria frequentemente. Il suo dispositivo doorbell può essere collegato a 12V-24V AC e a 12V DC.

Ha un angolo di visione di 135° gradi, in grado di rilevare il passaggio umano in modo preciso, ampio e puntuale.

Quando questo videocitofono della Ctronics rileva un movimento infatti, invia una notifica in meno di un secondo. Praticamente sull'applicazione dedicata al citofono arriva un avvertimento simultaneo al movimento.

Si può usare il videocitofono wifi da esterno collegandolo all’alimentazione elettrica oppure usando tre batterie AAA già incluse nel kit. Il campanello può essere messo fino a 15 metri di distanza dal citofono. Con il nuovissimo modulo WiFi HiSilicon il wifi copre una distanza di 25 metri per ottenere una connessione WiFi perfettamente stabile.

Grazie a questa semplice connessione casalinga è possibile rispondere ovunque ci si trovi con l'applicazione CloudEdge APP, disponibile per Ios .

Una funzione interessante è la possibilità di pre-registrare un messaggio vocale della lunghezza di 30 secondi. In questo modo chi suona può essere accolto da un messaggio anche quando non è presente nessuno in casa.

Ctronics supporta una scheda SD fino a 128GB che può memorizzare video e foto per essere riviste dai propri device, come smartphone, tablet o pc.