Quando si pensa ad un nuovo smartphone da acquistare, subito viene in mente uno dei brand più popolari in questo ambito. Stiamo ovviamente parlando di Samsung, azienda leader in campo di produzione di telefoni, tablet, computer, servizi e molto altro ancora. Come sicuramente avrete già capito dal titolo, oggi andremo proprio a concentrare l’attenzione su quelli che possono essere considerati i migliori cellulari Samsung attualmente disponibili in commercio, così che tutti possano trovare il dispositivo più adatto alle proprie esigenze.

Per farlo nella maniera più chiara, completa e semplice possibile però, abbiamo deciso di suddividere l’elenco per fascia di prezzo. Inizieremo quindi subito con i migliori smartphone Samsung di fascia alta, per poi passare anche a quelli di fascia media e a quelli più economici (di fascia bassa). In questo modo, potrete immediatamente passare al capitolo al quale siete più interessati. Tuttavia, vi invitiamo comunque a non trascurare la lettura degli altri paragrafi, poiché tutti i telefoni Samsung elencati potrebbero trovarsi in sconto a prezzi molto interessanti e da non sottovalutare. Ovviamente gli stessi prezzi saranno sempre e comunque aggiornati.

Qualora non siate invece convinti sulla scelta da fare o su quale fascia di prezzo concentrare maggiormente la propria attenzione, potrete comunque continuare la lettura fino alle domande frequenti sui migliori smartphone Samsung. Nella suddetta sezione infatti, proveremo a risolvere tutti i dubbi in merito ai device prodotti dall’azienda coreana, con maggiore attenzione verso quelli migliori sotto il punto di vista del rapporto qualità prezzo. La lista di smartphone Samsung da analizzare sarà piuttosto lunga, perciò chiudiamo qui con l’introduzione e iniziamo subito.

I migliori smartphone Samsung 2022 (in sintesi)

Samsung Galaxy S22+ 5G

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A02s 4G

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy M12

I migliori smartphone Samsung di fascia alta

Nonostante la fascia alta del mercato sia quasi proibitiva per molti, sono tantissimi gli appassionati sempre alla ricerca della migliore tecnologia possibile. Proprio per questo motivo, iniziamo la nostra lista con i migliori smartphone Samsung di fascia alta, ovvero i top di gamma del momento. Ovviamente non mancheranno quelli più classici, come il Galaxy S22+ 5G, ma troveranno spazio anche quelli più particolari e probabilmente desiderati, come il Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy S22+ 5G

📐 Dimensioni e peso: 21.85 x 32.57 x 1.78 cm; 195 g 📱 Display: 6,6″ Dynamic AMOLED 2X 📷 Fotocamera: 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP, Zoom Ottico a 3x ⚡ Processore: Octa-Core 2.8 GHz, 2.5 GHz, 1.8 GHz 💾 RAM e memoria: 8 GB; 256 GB 🔋 Batteria: 4500 mAh 💳 Numero di SIM: Dual-Sim 🛒 Prezzo: 959,00 euro su Amazon; 1099,00 euro su eBay

Tra i migliori cellulari Samsung appartenenti alla fascia alta del mercato, non può ovviamente mancare uno dei più venduti in assoluto: il Samsung Galaxy S22+ 5G. Quest’ultimo può in un certo senso essere considerato “il figlio di mezzo” dei top di gamma dello scorso anno, ancora oggi dotato delle migliori tecnologie disponibili sul mercato. Tra le caratteristiche tecniche del suddetto device troviamo: display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici di grandezza, ben tre fotocamere posteriori (più ovviamente una frontale), sistema operativo Android 12 aggiornabile e 128 GB di memoria di archiviazione integrata.

La confezione della versione italiana riportata include anche l’alimentatore a muro, generalmente non previsto. Ovviamente dispone anche delle più innovative tecnologie di connessione come il 5G, dettaglio già ampiamente anticipato dal nome. La memoria RAM è invece da 8 GB. Tra le tante colorazioni disponibili troviamo: verde, phantom black, phantom white e oro rosa. Qualora necessitate di più memoria interna, potrete anche optare per la versione da 256 GB di ROM.

Il Samsung Galaxy S22+ 5G è disponibile per l’acquisto su Amazon a 959,00 euro

Il Samsung Galaxy S22+ 5G è disponibile per l’acquisto su eBay a 1099,00 euro

Samsung Galaxy S22 5G

📐 Dimensioni e peso: 146 x 70.6 x 7.6 mm; 168 g 📱 Display: 6,1″ Dynamic AMOLED 2X 📷 Fotocamera: 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP, Zoom Ottico a 3x ⚡ Processore: Octa-Core 2.8 GHz, 2.5 GHz, 1.8 GHz 💾 RAM e memoria: 8 GB; 256 GB 🔋 Batteria: 3700 mAh 💳 Numero di SIM: Dual-Sim 🛒 Prezzo: 929,00 euro su Amazon; 699,90 euro su eBay

Per tutti coloro che amano il design del modello descritto in precedenza, ma preferiscono spendere qualcosina in meno, riportiamo anche il Samsung Galaxy S22 5G, piccolissimo step più in basso, ma sempre appartenente alla fascia più alta del mercato. A differenza del fratello maggiore infatti, troviamo qui un display più piccolo da 6,1 pollici, sempre in tecnologia Dynamic AMOLED 2X. I colori a disposizione tra cui scegliere sono ancora una volta verde, phantom black e phantom white, manca purtroppo l’oro rosa.

La versione base più economica può contare su una memoria RAM da 8 GB e quella di archiviazione da 128 GB. Ovviamente risulta essere ancora disponibile quella da 256 GB, ad un prezzo maggiore. Anche in questo caso la versione italiana include l’alimentatore da muro in confezione. Sul retro sono presenti bene tre fotocamere da 50 MP, complete di tecnologia Super Clear Glass, necessaria per garantire maggiore quantità di luce catturata. Il sistema operativo è Android in versione 12 (aggiornabile) e l’antenna cellulare consente la connessione 5G.

Il Samsung Galaxy S22 5G è disponibile per l’acquisto su Amazon a 929,00 euro

Il Samsung Galaxy S22 5G è disponibile per l’acquisto su eBay a 699,90 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

📐 Dimensioni e peso: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm; 229 g 📱 Display: 6,8″ Dynamic AMOLED 2X 📷 Fotocamera: 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP, Zoom Ottico a 10x ⚡ Processore: Octa-Core 2.99 GHz, 2.5 GHz, 1.8 GHz 💾 RAM e memoria: 12 GB; 1 TB 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: Dual-Sim 🛒 Prezzo: 1249,9 euro su Amazon; 969,90 euro su eBay

Chiudiamo con la famiglia Galaxy S con il vero top di gamma dello scorso anno. Stiamo ovviamente parlando del Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, dotato di caratteristiche tecniche incredibilmente prestanti e adatti ad ogni occasione. Il suddetto smartphone è ovviamente dedicato a chi necessità di prestazioni particolarmente elevate, ma soprattutto a chi adora utilizzare le funzionalità esclusive della S-Pen. Il Galaxy S22 Ultra 5G è infatti perfettamente compatibile con il suddetto accessorio, il quale può aumentare ulteriormente le funzioni del cellulare, rendendolo anche più semplici e veloci.

Tra le caratteristiche tecniche dello smartphone riportiamo invece: sistema operativo Android 12 aggiornabile, display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X, quattro fotocamere posteriori con sensore dedicato interamente agli scatti notturni (totale di 108 MP), una fotocamera anteriore connessione 5G. I colori a disposizione per l’acquisto sono: phantom black, phantom white e l’esclusivo Burgundy. La versione base include 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ma non mancano anche quelle più prestanti da 12 GB di RAM coon 256 GB di memoria interna oppure 512 GB. Anche in questo caso il caricatore è incluso in confezione.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è disponibile per l’acquisto su Amazon a 1249,9 euro

Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è disponibile per l’acquisto su eBay a 969,90 euro

Samsung Galaxy A72

📐 Dimensioni e peso: 165 x 77.4 x 8.4 mm; 203 g 📱 Display: 6,7″ AMOLED 📷 Fotocamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP, Zoom Ottico a 3x ⚡ Processore: Octa-Core 2.3 GHz, 1.8 GHz 💾 RAM e memoria: 6 GB; 128 GB 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: Dual-Sim 🛒 Prezzo: 799,00 euro su Amazon

Per tutti coloro che cercano un cellulare Samsung dotato di caratteristiche tecniche di alto spessore, ma ad un prezzo relativamente più basso, riportiamo anche il Samsung Galaxy A72, uno degli ultimi arrivati in catalogo. A differenza dei modelli visti in precedenza, quest’ultimo punta tutto sulla fascia d’età più giovane, grazie a colori brillanti e appariscenti e ad un modulo fotografico di alto livello. Sul retro sono infatti presenti per quattro fotocamere, con in più anche quella selfie frontale.

La qualità degli scatti è decisamente soddisfacente, priva di sfumature fastidiose e sempre molto luminosa (soprattutto grazie all’ottimizzazione per gli scatti in notturna). Tra le sue caratteristiche tecniche più importanti includiamo: 6 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria integrata per l’archiviazione, tecnologia dual SIM, sistema operativo Android 11 aggiornabile, display da 6,7 pollici in Full HD a 1080 LCD e connessione 4G (purtroppo è assente la connessione 5G). Tra i colori più richiesti non manca l’azzurro chiaro, presente nei link in basso.

Il Samsung Galaxy A72 è disponibile per l’acquisto su Amazon a 799,00 euro

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

📐 Dimensioni e peso: 158.2 x 128.1 x 6.4 mm; 271 g 📱 Display: 7,6″ Dynamic AMOLED 2X + 6,2″ Dynamic AMOLED 2X 📷 Fotocamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP, Zoom Ottico a 2x ⚡ Processore: Octa-Core 2.84 GHz, 2.42 GHz, 1.80 GHz 💾 RAM e memoria: 12 GB; 512 GB 🔋 Batteria: 4400 mAh 💳 Numero di SIM: Dual-Sim 🛒 Prezzo: 1849,00 euro su Amazon

Passiamo adesso al primo dei due smartphone pieghevoli dell’azienda coreana. Si tratta del Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, probabilmente il più desiderato dell’intera lista. Il discorso relativo al suddetto cellulare è molto simile a quello fatto per il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, in quanto dedicato ad una fascia di utilizzo che richiede particolari funzioni e prestazioni. Anche in questo caso infatti, non manca il completo supporto alla S-Pen, la quale risulta essere ancora più utile se utilizzata con lo schermo interno più ampio.

Tra le sue caratteristiche tecniche più importanti riportiamo: sistema operativo Android 12 aggiornabile, Display Dynamic AMOLED 2X per entrambi i pannelli, schermo esterno da 6,2 pollici, schermo interno da 7,6 pollici, tre fotocamere posteriori e due fotocamere anteriori (una utilizzabile a telefono chiuso e una a telefono aperto). La memoria RAM inclusa è da 12 GB per ogni versione, le quali si differenziano per colore e memoria integrata per l’archiviazione. I colori disponibili per l’acquisti sono: nero, verde e argento. Mentre i tagli di memoria sono da 256 GB e 512 GB. In confezione è compreso anche il caricatore a muro.

Il Samsung Galaxy Z Fold 3 5G è disponibile per l’acquisto su Amazon a 1849,00 euro

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

📐 Dimensioni e peso: 166 x 72.2 x 6.9 mm; 183 g 📱 Display: 6,7″ Dynamic AMOLED 2X 📷 Fotocamera: 12 MP + 12 MP, Zoom Digitale ⚡ Processore: Octa-Core 2.84 GHz, 2.42 GHz, 1.80 GHz 💾 RAM e memoria: 8 GB; 256 GB 🔋 Batteria: 3300 mAh 💳 Numero di SIM: Mono-Sim 🛒 Prezzo: 1149,00 euro su Amazon; su eBay

Chiudiamo infine la sezione dedicata ai migliori smartphone Samsung di fascia alta con il pieghevole più popolare e su cui l’azienda pone maggiore attenzione, il Galaxy Z Flip 3 5G. Come sicuramente avrete notato anche dalla quantità di accessori presentati, Samsung ha deciso di dedicare il suddetto telefono ad una fascia di età molto giovane e che ama la personalizzazione più di qualunque altra cosa. I colori disponibili per l’acquisto sono infatti molto accessi e sul sito ufficiale è persino possibile richiedere quello personalizzato. Tra quelli classici invece, riportiamo: nero, panna, verde, lavanda e nero.

Il sistema operativo di riferimento è Android 12, personalizzato dalla stessa azienda per poter funzionare al meglio anche con il piccolo display esterno, ricco di widget e informazioni sulle notifiche. Tra le caratteristiche tecniche più importanti elenchiamo: display pieghevole Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, mini display esterno Super AMOLED da 1,9 pollici e due fotocamere esterne più una interna per i selfie. Oltre alle diverse colorazioni, sarà possibile scegliere la propria versione in base alla quantità di memoria preferita tra 128 GB o 256 GB.

Il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G è disponibile per l’acquisto su Amazon a 1149,00 euro

Il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G è disponibile per l’acquisto su eBay a

I migliori smartphone Samsung di fascia media

La fascia media è indubbiamente quella più consigliata per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone Samsung dal rapporto qualità prezzo ottimo. In particolare, la suddetta azienda coreana punta molto su questa categoria di dispositivi, proponendo modelli davvero molto interessanti a prezzi accessibili alla maggior parte degli utenti. Tra i migliori, non manca ovviamente il Galaxy S20 FE 5G, ormai con qualche annetto sulle spalle, ma comunque dotato delle tecnologie più recenti e richieste. Vediamo subito la lista completa dei migliori smartphone Samsung di fascia media.

SAMSUNG Galaxy S20 FE 5G

📐 Dimensioni e peso: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm; 190 g 📱 Display: 6,5″ AMOLED 📷 Fotocamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP, Zoom Ottico a 3x ⚡ Processore: Octa-Core 2.84 GHz, 2.42 GHz, 1.80 GHz 💾 RAM e memoria: 6 GB; 128 GB 🔋 Batteria: 4500 mAh 💳 Numero di SIM: Dual-Sim 🛒 Prezzo: 427,5 euro su Amazon

Proprio come anticipato nell’introduzione della sezione, partiamo subito con il vero medio gamma di Samsung: il Galaxy S20 FE 5G. Si tratta di un dispositivo arrivato a metà tra il lancio della famiglia Galaxy S20 e quella Galaxy S21, offrendo il meglio di entrambe le versioni ad un prezzo molto contenuto. Come immaginerete quindi, non si tratta sicuramente di un device molto recente, ma comunque dotato di alcune delle tecnologie più moderne, come appunto la connessione 5G.

Tra le sue caratteristiche tecniche da non sottovalutare includiamo: display Super AMOLED da 6,5 pollici, tre fotocamere posteriori di alta qualità, una fotocamera interna per i selfie, ben 128 GB di memoria di archiviazione eventualmente anche espandibile, 6 GB di memoria RAM, una batteria da 4500 mAh e lettore di impronte digitali integrato sotto al display. Anche in questo caso la fascia d’età principale è quella giovanile, soprattutto a causa dei colori brillanti messi a disposizione per la vendita. Di seguito è riportata la versione Lavanda molto accesa.

Il SAMSUNG Galaxy S20 FE 5G è disponibile per l’acquisto su Amazon a 427,5 euro

Samsung Galaxy A52 5G

📐 Dimensioni e peso: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm; 189 g 📱 Display: 6,5″ AMOLED 📷 Fotocamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP, Zoom Digitale ⚡ Processore: Octa-Core 2.2 GHz, 1.80 GHz 💾 RAM e memoria: 6 GB; 128 GB 🔋 Batteria: 4500 mAh 💳 Numero di SIM: Dual-Sim 🛒 Prezzo: 364,99 euro su Amazon; 385,10 euro su eBay

Il Samsung Galaxy A52 5G è indubbiamente uno dei medi di gamma più venduti online. Il suo rapporto qualità prezzo è infatti molto bilanciato e decisamente da tenere in considerazione. Si tratta sostanzialmente di una versione semplificata del già visto Galaxy A72, stavolta però con connessone 5G inclusa.

Dispone di uno schermo LCD da 6,5 pollici, sistema operativo Android 11 aggiornabile, quadrupla fotocamera posteriore, una fotocamera interna, 6 GB di memoria RAM, ingresso dual SIM e 128 GB di memoria interna per l’archiviazione. Tra i colori più richiesti abbiamo il nero e il bianco.

Il Samsung Galaxy A52 5G è disponibile per l’acquisto su Amazon a 364,99 euro

Il Samsung Galaxy A52 5G è disponibile per l’acquisto su eBay a 385,10 euro

Samsung Galaxy A52

📐 Dimensioni e peso: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm; 189 g 📱 Display: 6,5″ AMOLED 📷 Fotocamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP, Zoom Digitale ⚡ Processore: Octa-Core 2.3 GHz, 1.80 GHz 💾 RAM e memoria: 4 GB; 128 GB 🔋 Batteria: 4500 mAh 💳 Numero di SIM: Dual-Sim 🛒 Prezzo: 379,31 euro su Amazon

Qualora vogliate spendere qualcosina in meno e non abbiate problemi a rinunciare alla connessione 5G, il Samsung Galaxy A52 è disponibile anche nella sola versione 4G. Le sue caratteristiche tecniche rimangono pressoché identiche a quelle del modello precedente, e quindi: display LCD da 6,5 pollici, sistema operativo Android 11 aggiornabile, quadrupla fotocamera posteriore, una fotocamera interna, 6 GB di memoria RAM, ingresso dual SIM e 128 GB di memoria interna per l’archiviazione.

Tra i colori a disposizione per l’acquisto riportiamo invece: nero, blu e bianco. Nota di merito sicuramente per la batteria, capace di offrire anche più di una giornata di utilizzo intenso. Ottima anche la qualità generale delle foto, soprattutto in notturna.

Il Samsung Galaxy A52 è disponibile per l’acquisto su Amazon a 379,31 euro

Samsung Galaxy A53 5G

📐 Dimensioni e peso: 159.6 x 74.8 x 8.1 mm; 189 g 📱 Display: 6,5″ AMOLED 📷 Fotocamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP, Zoom Digitale ⚡ Processore: Octa-Core 2.4 GHz, 2.0 GHz 💾 RAM e memoria: 6 GB; 256 GB 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: Dual-Sim 🛒 Prezzo: 341,24 euro su Amazon

Infine, chiudiamo anche la fascia media del mercato con un altro modello appartenente alla serie A dell’azienda coreana, ovvero il Samsung Galaxy A53 5G. Si tratta sostanzialmente di una versione leggermente migliorata rispetto al Galaxy A52 5G e anche in questo caso, come anticipa anche io nome, è presente la connessione di tipo 5G.

Il sistema operativo alla base di tutto è sempre Android in versione 11, ovviamente aggiornabile per diversi anni. Il suo display è di tipo Super AMOLED FHD+ con una diagonale da 6,5 pollici e incluse anche il foro per la fotocamera interna Infinity-O. La batteria è da 5000 mAh, abbastanza duratura da coprire senza grossi problemi un’intera giornata di utilizzo.

Sotto la scocca troviamo invece 6 GB di memoria RAM e ben 128 GB di memoria integrata per l’archiviazione. Tra i colori disponibili per l’acquisto, quello più richiesto è indubbiamente l’Awesome Blue.

Il Samsung Galaxy A53 5G è disponibile per l’acquisto su Amazon a 341,24 euro

I migliori smartphone Samsung economici (fascia bassa)

Prima di passare definitivamente ai consigli e alle risposte alle domande frequenti sui migliori smartphone Samsung, vogliamo parlare di quelli che possono essere considerati i migliori cellulari Samsung economici e quindi appartenenti alla fascia bassa del mercato. I modelli tra cui scegliere non saranno tantissimi, ma ce ne saranno anche di molto interessanti e persino dotati di connessione 5G. Vediamoli subito.

Samsung Galaxy A02s 4G

📐 Dimensioni e peso: 164.2 x 75.9 x 9.1 mm; 196 g 📱 Display: 6,5″ TFT LCD 📷 Fotocamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP, Zoom Digitale ⚡ Processore: Octa-Core 1.8 GHz 💾 RAM e memoria: 3 GB; 32 GB 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: Dual-Sim 🛒 Prezzo: 168,5 euro su Amazon; 159,99 euro su eBay

Partiamo subito con il più economico in assoluto della lista, ovvero il Samsung Galaxy A02s 4G. Si tratta di un telefono caratterizzato da un prezzo minore di 150 euro e quindi dedicato a tutti gli utenti che necessitano di un secondo smartphone, oppure sono alle prime armi con dispositivi di questo tipo, come ad esempio anziani e ragazzi. Frontalmente è presente un display da 6,5 pollici con fotocamera frontale per i selfie integrata. Sul retro sono invece presenti ben tre fotocamere, capaci di scattare foto abbastanza buone ma ovviamente non all’altezza di altri modelli più prestanti.

Sotto la scocca troviamo 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria di archiviazione, forse non tantissimi, ma comunque con possibilità di espansione tramite scheda micro SD. Tra i suoi punti di forza evidenziamo principalmente la batteria da 5000 mAh, perfetta per garantire più di una giornata di utilizzo. Tra i colori in catalogo riportiamo: nero e bianco, caratterizzati anche da una scocca in plastica molto particolare.

Il Samsung Galaxy A02s 4G è disponibile per l’acquisto su Amazon a 168,5 euro

Il Samsung Galaxy A02s 4G è disponibile per l’acquisto su eBay a 159,99 euro

Samsung Galaxy A12

📐 Dimensioni e peso: 164 x 75.8 x 8.9 mm; 205 g 📱 Display: 6,5″ TFT LCD 📷 Fotocamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP, Zoom Digitale ⚡ Processore: Octa-Core 2.3 GHz, 1.8 GHz 💾 RAM e memoria: 3 GB; 32 GB 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: Dual-Sim 🛒 Prezzo: 215,00 euro su Amazon; 163,00 euro su eBay

Saliamo leggermente di prezzo per parlare del Samsung Galaxy A12, dispositivo decisamente molto richiesto e venduto. La sua particolarità principale sta nella scocca posteriore, leggermente zigrinata e cangiante nel colore. La versione di base più economica è caratterizzata da 64 GB di memoria integrata, ma risulta essere disponibile anche quella da 128 GB. In entrambi i casi espandibile, mentre la memoria RAM è sempre da 4 GB.

Anche in questo caso la batteria è da 5000 mAh, abbastanza ampia da consentire più di una giornata di utilizzo senza grossi problemi. Il suo display è da 6,5 pollici in qualità HD+. Sul retro troviamo quattro fotocamere posteriori, più una frontale dedicata ai selfie e alle videochiamate. La connettività è limitata al 4G, ma non manca il modulo dual SIM integrato. La versione di Android installa è la 10, aggiornabile. Tra i colori in catalogo troviamo: nero, bianco e blu.

Il Samsung Galaxy A12 è disponibile per l’acquisto su Amazon a 215,00 euro

Il Samsung Galaxy A12 è disponibile per l’acquisto su eBay a 163,00 euro

Samsung Galaxy A22 5G

📐 Dimensioni e peso: 167.2 x 76.4 x 9 mm; 203 g 📱 Display: 6,6″ TFT LCD 📷 Fotocamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP, Zoom Digitale ⚡ Processore: Octa-Core 2.2 GHz, 2.0 GHz 💾 RAM e memoria: 4 GB; 128 GB 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: Dual-Sim 🛒 Prezzo: 234,99 euro su Amazon; 183,00 euro su eBay

Menzione particolare per l’ottimo Samsung Galaxy A22 5G, l’unico della lista economica dotato di connessione 5G. Si presenta come una versione rivista rispetto al modello precedente, per certi versi dotato di caratteristiche tecniche inferiori, ma per altri sicuramente da premiare.

Le fotocamere sul retro sono infatti solo tre, mentre quella anteriore rimane sempre una. Il display LCD è invece da 6,6 pollici, davvero molto ampio. La batteria integrata è una classica 5000 mAh, abbastanza ampia da garantire una giornata di utilizzo. Sotto la scocca troviamo 4 GB di memoria RAM e solo 64 GB di memoria interna di archiviazione, eventualmente espandibile tramite microSD. Rimane disponibile invece il modulo per la doppia SIM (solo uno slot però è 5G).

Il Samsung Galaxy A22 5G è disponibile per l’acquisto su Amazon a 234,99 euro

Il Samsung Galaxy A22 5G è disponibile per l’acquisto su eBay a 183,00 euro

Samsung Galaxy M12

📐 Dimensioni e peso: 164 x 75.9 x 9.7 mm; 214 g 📱 Display: 6,5″ TFT LCD 📷 Fotocamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP, Zoom Digitale ⚡ Processore: Octa-Core 2.0 GHz, 2.0 GHz 💾 RAM e memoria: 4 GB; 64 GB 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: Dual-Sim 🛒 Prezzo: 169,05 euro su Amazon; su eBay

Leggermente sopra i 200 euro troviamo infine il Samsung Galaxy M12, cellulare Samsung entry level dotato di un ottimo rapporto qualità prezzo. La sua particolarità principale sta nel design della scocca posteriore, con pattern zigrinato e sicuramente unico nel suo genere. Tra le sue caratteristiche tecniche principali troviamo: sistema operativo Android in versione 11 ma aggiornabile, display da 6,5 pollici, 4 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria di archiviazione (disponibile anche la versione da 64 GB ad un prezzo minore) espandibile tramite microSD, quattro fotocamere posteriori e una interna per i selfie. La batteria è ancora una volta da 5000 mAh. Tra i colori disponibili per l’acquisto riportiamo: nero, verde e blu.

Il Samsung Galaxy M12 è disponibile per l’acquisto su Amazon a 169,05 euro

Il Samsung Galaxy M12 è disponibile per l’acquisto su eBay a

Come scegliere uno cellulare Samsung: guida all’acquisto

Ovviamente la scelta di un cellulare Samsung dipende sempre moltissimo dall’utilizzo che se ne ha intenzione di fare. A chi si avvicina per la prima volta a dispositivi di questo tipo, come ad esempio gli anziani o i ragazzi più giovani, consigliamo di partire con un semplice base di gamma economico, mentre chi è già esperto e richiede davvero tanta potenza e qualità, dovrà necessariamente acquistare un top di gamma.

Particolare attenzione andrebbe fatta sui modelli compatibili con S-Pen, ma solo qualora si fosse realmente certi di poterne sfruttare al meglio le funzioni. Chi invece non richiede particolari performance e desidera solo dotarsi di uno smartphone abbastanza prestante da usare per le operazioni di tutti i giorni, potrà tranquillamente optare per un ottimo medio di gamma.

Tra le funzioni più richieste negli ultimi anni c’è sicuramente il fattore fotocamera, che in un certo senso rappresenta il vero plus dei top di gamma. Di conseguenza, qualora vogliate utilizzare il telefono Samsung per scattare tante foto e poter contare sempre sulla qualità migliore possibile, dovrete ancora una volta procedere con l’acquisto di un top di gamma.

Domande frequenti sui migliori smartphone Samsung

Arrivati a questo punto, prima di concludere in maniera definitiva con la guida, rispondiamo brevemente ad alcune delle domande frequenti sui migliori smartphone Samsung, così da rimuovere ogni dubbio in merito.

Qual è il miglior smartphone Samsung per qualità-prezzo?

Non esiste un unico Samsung considerabile migliore per qualità-prezzo, in quanto tutti i modelli riportati possono contare su un equilibrio abbastanza elevato. Tuttavia, se dovessimo elencarne uno per ogni fascia di prezzo, allora sarebbero: Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S22+ 5G e Samsung Galaxy M12.

Qual è il miglior Samsung in commercio?

Al momento il miglior Samsung in commercio in senso assoluto è sicuramente il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, affiancato solo dal Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, dotato però della particolarità del display pieghevole.

Quale smartphone Samsung comprare nel 2022?

Tutti gli smartphone elencati in alto sono consigliati per l’acquisto nel 2022, ovviamente sempre considerando le propri necessità, ma se dovessimo elencarne uno per ogni fascia di prezzo, consiglieremmo maggiormente: Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S22+ 5G e Samsung Galaxy M12.

Qual è il miglior Samsung della Serie A?

Il miglior Samsung della Serie A in senso più assoluto è il Samsung Galaxy A72, presente nella nostra lista tra i top di gamma, ma per rapporto qualità prezzo, consigliamo il Samsung Galaxy A52 5G.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.