Il migliore navigatore per auto oggi in commercio, con rispettive caratteristiche tecniche e funzioni, per aiutarvi all'acquisto, è l'intento di questa guida. Nonostante Google Maps o altre applicazioni simili possono dare ottimi risultati, un prodotto specifico e dedicato a solo un uso, è sempre la soluzione ideale.

I prezzi medi dei navigatori per auto sono scesi, vista appunto la diffusione di app per smartphone in grado di sostituirli, ma il mercato di questo tipo di dispositivi è comunque in continua evoluzione.

TomTom GO Premium

Mappe del mondo aggiornabili gratuitamente

Il TomTom GO Premium è uno dei migliori navigatori per auto con GPS con Bluetooth, WiFi e SIM integrata, più l’integrazione con il servizio di IFTTT che permette di impostare posizione e dettagli relativi agli eventi salvati in agenda. Grazie alla nuova funzione “trova la mia auto”, è possibile inviare la posizione del parcheggio sull’app presente sullo smartphone, così da essere sempre sicuri di ritrovare la propria macchina senza inutili perdite di tempo. La memoria interna è di 16 GB. Con Tomtom MyDrive e Road Trips pianificate in anticipo il viaggio e la prossima avventura.

Interagendo con app e dispositivi, è l’ideale per chi viaggia spesso in macchina per lavoro e deve sincronizzare appuntamenti. Possiede gli avvisi per i tutor e autovelox, così che potrete evitare salate multe.

Su Amazon potrete acquistarlo ad un ottimo prezzo: 180,3 euro

Garmin DriveSmart 55 EU LMT-S

Supporto Bluetooth

Un altro migliore navigatore per auto selezionato è il Garmin DriveSmart 55 EU LMT-S supporta la tecnologia Digital Traffic, che permette di collegarlo allo smartphone tramite l’app Smartphone Link per ricevere servizi Live e aggiornamenti del traffico in tempo reale. Il Garmin DriveSmart 55 EU LMT-S è dotato di schermo capacitivo HD da 5,5” Edge-to-Edge e processore Dual Core. Comprende le mappe stradali complete dell’Europa, visualizzabili in 3D e aggiornabili gratuitamente. Supporta le reti GNSS grazie al ricevitore ad alta sensibilità con funzione HotFix. Per una guida sicura: pronunciate “OK, Garmin” e il navigatore ascolterà i comandi vocali e vi guiderà verso la vostra destinazione.

E' ideale per chi ha necessità di un dispositivo semplice da utilizzare, anche come vivavoce Bluetooth e non vuole spendere una cifra spropositata, su Amazon lo trovate a 214 euro

Garmin Drive 40LMT

Infotraffico a vita

Un altro buon navigatore di casa Garmin, il Drive 40LMT . Questo modello ha un display da 4,3 pollici ed un buon software di navigazione, decisamente uno dei migliori navigatori qualità prezzo sul mercato.

Per aggiornare le mappe, il dispositivo va collegato al computer, nel quale potrete scaricare il software Garmin Express compatibile con PC e Mac.

Tra le funzioni aggiuntive troviamo Drive Alerts, che ci avvisa nel caso ci siano cambiamenti improvvisi come curve strette, cambio del limite di velocità, passaggi a livello ecc. C’è inoltre l'utilissima funzione di avviso nel caso di autovelox.

Ideale se viaggi in autostrada: il navigatore ci aiuta a scegliere la corsia migliore in vista di uno svincolo o un’uscita, con visualizzazione chiara del percorso da prendere. Questo modello può essere vostro a 106,69 euro

TomTom Start 52 Lite

Aggiornamento software gratuito

Il TomTom Start 52 Lite ha un navigatore per auto touchscreen da 5” permette di interagire con un menù semplice ed intuitivo, che permette di visualizzare chiaramente le mappe, soprattutto durante la funzione di indicatore di corsia avanzato che evidenzia le uscite autostradali, gli incroci complessi e le migliori corsie su cui tenersi a seconda del percorso impostato.

Per aggiornare gratuitamente il software del navigatore, è necessario collegarlo al PC, in modo da avere sempre l’ultima versione disponibile con miglioramenti e funzioni nuove.

E' un navigatore di base economico ideale per chi desidera un GPS con mappe di 49 stati europei, aggiornate ogni tre mesi. E' il più economico della guida, si trova su Amazon a 89,9 euro