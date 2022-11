Il miglior microfono esterno per smartphone

Lo smartphone è divenuto lo strumento principale con cui facciamo riprese, ma non sempre l’audio dei microfoni di un cellulare è di qualità soddisfaciente, sia che si tratti di video delle vacanze che del vlogging giornaliero che molti utenti amano fare. Certo, ci sono smartphone con tre e anche quattro microfoni, tecnologie come l’audio zoom, ma chi vuole riprese di qualità professionale deve pensare di ricorrere ad un microfono esterno per smartphone. Ce ne sono di molti tipi, e tipicamente è possibile acquistarne uno buono senza spendere una fortuna. Vediamo le nostre scelte.

JOBY Wavo Mobile

JOBY non ha bisogno di presentazioni, ormai sappiamo bene che quando si tratta di accessori per fotografia e video la soluzione non manca mai ed è di ottima qualità. Abbiamo, infatti, anche alcuni modelli di microfono esterno per smartphone, come Wavo Mobile, un microfono a condensatore direzionale che puà facilmente essere applicato a qualsiasi supporto, come quelli commercializzati dalla stessa JOBY. Inclusi in confezione il supporto Rycote per assorbire le vibrazioni, oltre al cavetto TRRS per il jack dello smartphone. Negli smartphone senza jack audio possiamo comunque utilizzare un adattatore USB-C. Disponibile su Amazon e su eBay al prezzo orientativo di €45.

RØDE VideoMic Me-C

Concettualmente molto simile la soluzione proposta da RØDE, altro nome decisamente autorevole nel campo dei microfoni di livello professionale ed amatoriale. VideoMic ME-C è un microfono progettato appositamente per funzionare su smartphone e iPad dotati di porta USB-C, senza bisogno di ricorrere ad un adattatore. Si tratta di un microfono a condensatore, sul retro è presente un jack audio per cuffie monitor, e la confezione include anche un antivento in pelo. Disponibile anche con porta Lightning per iPhone, o con jack audio per smartphone dotati di porta Aux. Potete acquistarlo su Amazon e su eBay al prezzo indicativo di €80.

MOMAN CP1(C)

Una soluzione interessante e allo stesso tempo economica è quella di MOMAN, che propone un microfono wireless con portata fino a 20 metri dal ricevitore USB-C. CP1(C) è infatti composto da un ricevitore da connettere alla porta USB-C dello smartphone e da un microfono senza fili con clip e copertura antivento. In confezione troviamo anche un adattatore USB per usarlo, ad esempio, con un PC, mentre gli utenti iPhone possono optare per una versione con porta Lightning. Disponibile su Amazon e su eBay al prezzo consigliato di circa €40.

Diyeeni Lavalier

Per chi ha bisogno di parlare durante le registrazioni, senza allontanarsi dallo smartphone, possiamo consigliare un microfono Lavalier, ovvero un microfono esterno per smartphone con clip per la giacca ed un cavo che va direttamente allo smartphone. Abbiamo scelto la versione con connettore USB-C di Diyeeni, compatibile con quasi tutti gli smartphone Android più recenti e con gli iPad, oltre che con PC e Mac con porta di tipo C. Potete acquistarlo su Amazon ad un prezzo orientativo di €20.

