Razer Seiren Emote

Il microfono Razer Seiren Emote è dotato di un pannello a matrice LED 8×8 RGB con cui puoi impostare e far visualizzare l’emote che vuoi durante la stream. È totalmente integrato con la console PS4, per farti cominciare a creare streaming d’alta qualità in modo facile e veloce. La modalità di rilevamento del supercardioide registra i suoni ad un angolo più stretto, riducendo il rumore di fondo per farti sentire dal tuo pubblico con maggior chiarezza quando si sintonizzano sul tuo streaming di qualità. Il supporto ammortizzato integrato riduce queste vibrazioni per mantenere la tua registrazione fluida e senza interruzioni. Il Razer Seirēn X PS4 è snello e dal basso profilo pur fornendo una performance di registrazione dalla qualità superiore. Monitoraggio a latenza zero: i segnali audio del tuo microfono si sincronizzano con le tue cuffie.

Rode NT-USB

Il Rode NI-USb è un microfono molto versatile ideale per registrare voce e strumenti in applicazioni musicali, così come in podcastm web radio ed altre applicazioni vocal-oriented. L’NT-USB è tutto ciò di cui avete bisogno per realizzare registrazioni perfette direttamente nel vostro computer Mac o Windows ed anche nel vostro iPad. La capsula a condensatore dell’NT-USB è della stessa qualità di quelle che trovate nei nostri microfoni da studio che vengono usati ogni giorno da centinaia di migliaia di artisti ed ingegneri del suono. L’NT-USB dispone di jack per monitor in cuffia a latenza zero, con controllo sia di livello che di mix, che vi permette il controllo sulle vostre performance come in studio. Ha tutto ciò che ti serve in un’unica confezione, compreso filtro antipop completamente in metallo, attacco per asta, supporto da tavolo, custodia con cerniera e cavo USB extralungo di 6m.

Samson Meteor Mic

Il Samson Meteor Mic è un microfono a condensatore da studio USB portatile per la registrazione direttamente sul tuo computer. Con Meteor Mic, puoi realizzare registrazioni incredibili che sono fuori dal mondo. Produce registrazioni audio ricche per qualsiasi applicazione, Meteor Mic è dotato di una grande capsula da studio proprietaria da 1 “(25 mm) con una risposta in frequenza ampia e regolare che cattura ogni sfumatura della tua performance vocale o strumentale. Il suo pattern di pickup cardioide registra i suoni che sono direttamente in davanti al microfono, riducendo al minimo l'ingresso di suoni fuori asse nel progetto. Poiché non sono necessari driver, puoi iniziare a registrare immediatamente su qualsiasi computer. E Meteor Mic è compatibile con la maggior parte delle workstation audio digitali per computer, videoconferenze e software VOIP. E la risoluzione a 16 bit e 44,1 / 48kHz offre risultati audio professionali indipendentemente da ciò che stai registrando.

Tonor USB

Il microfono Tonor USB è Plug and Play: con il cavo USB da A a B, il microfono Q9 è facile da collegare sia con computer Mac che Windows, non è necessario alcun software driver aggiuntivo o scheda audio.

Ha un grande suono di fedeltà, la capsula del condensatore cardioide consente al Q9 di catturare un suono incontaminato e accurato e cancellare il rumore dall'ambiente, perfetto per la registrazione e la comunicazione, podcast, streaming, giochi.

Design intuitivo: con un comodo pulsante del volume, il microfono di registrazione Q9 è molto più facile da usare.

Ha il supporto per braccio durevole: il microfono Q9 ha un robusto supporto a forbice a sospensione interamente in metallo che si estende verticalmente fino a 700 mm.

Trust Gaming GXT 232

Attraverso il microfono streaming Trust GXT 232 Mantis, è possibile discutere la strategia di gioco della squadra, chiedere un supporto o semplicemente divertirsi insieme. È un microfono che consente di essere sempre connessi alla squadra durante le battaglie cruciali. Grazie al cavo di 1,5 metri, il Mantis è sistemabile ovunque. Se non si intende restare bloccati dietro una scrivania, il Mantis si può utilizzare anche senza treppiede, semplicemente tenendo in mano il microfono.