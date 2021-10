La macchina fotografica istantanea viene solitamente acquistata per fini di puro intrattenimento, non professionale. Al giorno d'oggi fotografiamo quasi sempre con gli smartphone, trovandoci in memoria quantità innumerevoli di scatti, spesso scadenti. Ma la maggior parte delle volte non stampiamo nulla, per questo non badiamo alla qualità. Fotografiamo per immortalare luoghi, momenti, viaggi, e il più delle volte condividiamo tutto sui social.

Da un pochino di tempo c'è stato il ritorno alle istantanee, proprio per differenziarci dalla massa e ridare il giusto peso alle fotografie, scegliendo meglio i nostri soggetti, e stampando subito il risultato. Avere tra le mani il nostro scatto è senza dubbio tutt'altra cosa.

La qualità delle foto però si valuta nella stampa, ecco perché abbiamo selezionato le migliori in circolazione, al miglior prezzo, tenendo conto dei fattori principali: analogica o digitale, il prezzo, il design, la definizione e il sensore, l'obiettivo, la qualità della carta, il display.

Per aiutarvi nella scelta di macchine che garantiscono un ottimo risultato finale, ecco la nostra guida.

Fujifilm Instax

Focalizzata sul design

La macchina fotografica istantanea che proponiamo per prima è quella di Fujifilm, la Instax. Le proporzioni 1:1 di questa macchina assicurano che ogni istante venga catturato mantenendo la simmetria giusta. Ha uno stile e un design colorato, una comoda impugnatura arrotondata su un corpo macchina dalla forma squadrata. I sensori calcolano automaticamente la luminosità dell’ambiente e ottimizzano l’esposizione della fotocamera. Ottima se amate i selfie: grazie alla modalità e allo specchietto integrato, l'inquadratura risulterà facile e il formato square, 62×62 mm, consentirà di inserire un numero maggiore di soggetti nello scatto.

Un'ottima macchina, venduta su Amazon in 3 colori, a 99,99 euro

Kodak Printomatic

Sensore da 5 megapixel

La macchina fotografica istantanea della Kodak, la Printomatic è un prodotto intuitivo, nessun USB incluso. Scatta con un potente sensore da 5 megapixel con un obiettivo grandangolare 1:2. Ha un design compatto, si adatta perfettamente alle tasche e piccole borse. Con Printomatic si può scattare una nuova foto mentre stampi la foto precedente, in ogni carica ci sono 25 stampe disponibili. Questa macchina stampa istantaneamente su carta fotografica Kodak Zink da 2×3 pollici, con retro adesivo: quindi niente cartucce di inchiostro, toner o pellicola. Si può utilizzare lo slot per schede microSD per espandere la memoria interna.

Disponibile in una varietà di colori divertenti e audaci, adatta ai più giovani, infatti ci sono 6 bellissimi colori fluo, disponibile su Amazon a 57,99 euro

Kodak Mini Shot 2

Tecnologia 4Pass e design vintage.

La macchina della Kodak Mini Shot 2 è fotocamera digitale a stampa istantanea, bluetooth, con tecnologia di stampa brevettata 4pass technology. Ha la funzione stampante per lo smartphone. Ottimo lo schermo per poter controllare la foto appena fatta e non sprecare carta preziosa, prima di stampare foto brutte.

Ideale se volete una macchina fotografica istantanea che sia compatibile con cartucce economiche per stampare i vostri ricordi. Ottimo prezzo e scelta di Amazon, a 105,07 euro

Fujifilm Instax Mini LiPlay Stone

Registra anche 10” di audio

La macchina della Fujifilm Instax Mini LiPlay Stone è una istantanea e digitale, con la funzione Hybrid è possibile selezionare la foto che si desidera, modificarla grazie a oltre 30 effetti creativi e stamparla evitando errori e sprechi di pellicola. Stampa in formato 62 x 46 mm. Con la funzione Remote Shooting, puoi controllare la fotocamera da remoto tramite lo smartphone e puoi utilizzarla come una stampante portatile per dare vita anche alle foto scattate con il tuo smartphone. LiPlay è la fotocamera più piccola e leggera di tutta la gamma instax, solo 255 grammi, e grazie alla tecnologia Speedy Print dai vita alle tue emozioni, inviando e stampando le tue fotografie in soli 10 secondi.

Ottima per un pubblico femminile, visto che viene venduta in splendidi colori pastello, la trovate su Amazon a 149,99 euro

Dragon Touch

Cover in silicone, macchina per bambini

La Dragon Touch è una macchina fotografica istantanea per bambini, con lo schermo ad alta definizione da 2 pollici e doppia fotocamera (anteriore e posteriore), soddisfa molto bene le esigenze del bambino che vuole scattare le foto. Le foto in bianco e nero vengono stampate su carta fotografica ecologica, sicura e nessun BPA. Questa fotocamera per bambini può fare i video professionali e foto da 26 MP. Possiede anche 35 cornici per foto incorporate, con 8 cornici progettate esclusivamente da Dragon Touch, 7 effetti fotografici e 6 modalità video a colori.

Compatta e leggera, ideale per i figli, e per i bambini di età compresa tra 3 e 12 anni, acquistabile su Amazon a 59,99 euro . In 3 colori.