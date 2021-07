La macchina fotografica istantanea viene solitamente acquistata per fini di puro intrattenimento, non professionale. la qualità delle foto però si valuta nella stampa, ecco perché abbiamo selezionato le migliori secondo noi, in circolazione, al miglior prezzo, per aiutarti nella scelta.

Fujifilm instax

Fujifilm instax: le proporzioni 1:1 di questa macchina assicurano che ogni istante venga catturato mantenendo la simmetria giusta. Ha uno stile e un design colorato, una comoda impugnatura arrotondata su un corpo macchina dalla forma squadrata. I sensori calcolano automaticamente la luminosità dell’ambiente e ottimizzano l’esposizione della fotocamera.

KODAK Printomatic

KODAK Printomatic: la fotocamera in questione è un prodotto intuitivo, nessun USB incluso. Scatta con un potente sensore da 5 megapixel con un obiettivo grandangolare 1:2.

Kodak Mini Shot 2

Kodak Mini Shot 2: fotocamera digitale a stampa istantanea, bluetooth, con tecnologia di stampa brevettata 4pass technology. Ha la funzione stampante per lo smartphone.

Fujifilm Instax Mini LiPlay Stone

Fujifilm Instax Mini LiPlay Stone: istantanea e digitale, con la funzione Hybrid è possibile selezionare la foto che si desidera, modificarla grazie a oltre 30 effetti creativi e stamparla evitando errori e sprechi di pellicola.

Con la funzione Remote Shooting, puoi controllare la fotocamera da remoto tramite lo smartphone e puoi utilizzarla come una stampante portatile per dare vita anche alle foto scattate con il tuo smartphone.

Dragon Touch

Dragon Touch : con lo schermo ad alta definizione da 2 pollici e doppia fotocamera (anteriore e posteriore), soddisfa molto bene le esigenze del bambino che vuole scattare le foto. Le foto in bianco e nero vengono stampate su carta fotografica ecologica, sicura e nessun BPA. Questa fotocamera per bambini può fare i video professionali e foto da 26 MP. Possiede anche 35 cornici per foto incorporate, con 8 cornici progettate esclusivamente da Dragon Touch, 7 effetti fotografici e 6 modalità video a colori.