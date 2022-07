Per alcuni muoversi in bicicletta è uno sport o semplicemente un passatempo per sgranchirsi le gambe, ma in entrambi i casi è sempre bene farlo nel massimo della sicurezza allacciando sempre il casco e installando anche le luci LED per bicicletta. L’esperienza comune di ognuno di noi ci ha portato a incrociare un ciclista sprovvisto di luci di segnalazione, un rischio per la sicurezza di entrambi soprattutto durante le ore di buio. In questo articolo ti offriamo la possibilità di scoprire 5 modelli di luci LED per bicicletta in ordine di prezzo crescente, dal più economico al più costoso, dandoti la possibilità di scegliere quello che maggiormente soddisfa le tue esigenze.

Indipendentemente dal modello, sappi che ogni luce LED qui sotto proposta migliorerà di gran lunga la tua visibilità in bici permettendoti di affrontare le strade più buie con maggiore sicurezza.

Tempo di saldi, kit di 2 luci

Partiamo subito con un modello molto economico ma ugualmente apprezzato da un nutrito gruppo di ciclisti. Si tratta del kit di 2 luci LED realizzato da “Tempo di saldi” che, in un colpo solo, ti permette di montare una luce LED sul retro e un’altra sul manubrio della bici. Nonostante il prezzo molto economico, inoltre, puoi gestire le luci LED secondo le tue esigenze sfruttando la modalità a luce fissa, lampeggiante lenta o veloce.

Il modello è disponibile all’acquisto su Amazon a 5 euro.

Set di due luci LED ricaricabili

Superando di poco la soglia dei 10 euro, anche in questo caso ti consigliamo un kit di 2 luci LED ricaricabili e ideali per ogni tipologia di bicicletta. La luce anteriore ha una batteria da 800 mAh per alimentare la luce a LED più forte evidentemente utile per illuminare la strada, mentre quella posteriore monta una batteria da 540 mAh. La luce anteriore monta due LED ad alta intensità (200 lumen) con 4 livelli di luminosità a scelta tra alto, medio, basso e strobo; quella posteriore, invece, è realizzata dall’unione di 14 LED super luminosi con invece 6 modalità di illuminazione a scelta tra alto, medio, basso, lampeggio veloce/medio/lento. Entrambe le luci LED sono impermeabili e si agganciano molto facilmente.

Il modello è disponibile all’acquisto su Amazon a 13 euro.

Donperegrino M2

Il modello Donperegrino M2 è molto apprezzato dai ciclisti non solo per il prezzo alla portata di tutti, ma anche per l’incredibile autonomia di ben 90 ore. Pensato per agganciarsi posteriormente e fungere quindi da fanale posteriore della bicicletta, questa luce LED si ricarica rapidamente con un semplice cavetto USB Type-C ed è anche impermeabile all’acqua. Come i modelli visti qui in alto, anche questa luce LED dispone di varie modalità di luminosità a scelta tra quella fissa, flash, strobo, meteor e taichi.

Il modello è disponibile all’acquisto su Amazon a 15 euro.

Donperegrino B2

Restando al di sotto della soglia dei 20 euro il modello Donperegrino B2 è molto stimato dai ciclisti per la sua luminosità. Si tratta di un fanale posteriore a LED con una luminosità di 110 lumen che lo rende perfettamente visibile durante il giorno e anche nelle condizioni climatiche più avverse, come nella nebbia. Si fissa facilmente alla bicicletta e si può ricaricare rapidamente con un semplice cavo USB; la luce LED dispone di 5 modalità di illuminazione a scelta per indicare la propria posizione. È compatibile con tutti i modelli di biciclette ed è anche impermeabile.

Il modello è disponibile all’acquisto su Amazon a 17 euro.

DOVEYI

L’ultimo modello di luce LED per la bicicletta che ti consigliamo di prendere in considerazione è quello realizzato da DOVEYI, una delle marche più popolari e conosciute dai ciclisti. Si tratta di una tra le luci LED più potenti e luminose attualmente disponibili sul mercato, merito di una batteria da 6400 mAh che alimenta un LED da 2400 lumen in grado di illuminare a giorno anche i sentieri più bui e fitti. Munita di una struttura in alluminio per conferire una buona resistenza agli urti e alle cadute, la batteria garantisce fino a 4 ore di autonomia in modalità alta e fino a 16 ore in modalità bassa; si ricarica con un semplice cavo USB ed è completamente impermeabile.

Il modello è disponibile all’acquisto su Amazon a 26 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.