Nel corso degli ultimi anni l'evoluzione tecnologica ha favorito, tra le altre cose, anche l'utilizzo del localizzatore gps. Si tratta di un dispositivo usato ormai quotidianamente in ogni ambito, domestico e non solo.

Il dispositivo sfrutta la tecnologia gps, conosciuta come global positioning system e la sua funzione è quella di localizzare e quindi individuare la posizione esatta in cui si trova un oggetto, una persona, un animale domestico, un'automobile e così via. Fatto ciò invierà tramite sms, al proprietario del dispositivo, le coordinate della posizione e le notifiche.

Una volta veniva utilizzato soprattutto a livello militare, ma ormai da tanti anni si è diffuso in ogni ambito dando un grande aiuto anche per la gestione di alcune problematiche, ad esempio può servire a individuare la posizione di persone sole che necessitano di soccorso.

Ovviamente il localizzatore gps viene utilizzato anche per altri scopi come i pedinamenti o la rilevazione della posizione di oggetti di valore. In alcuni casi viene usato addirittura come microspia e naturalmente non può mancare l'utilizzo per i nostri amici a quattro zampe, infatti soprattutto negli ultimi anni sono comparsi sul mercato sempre più localizzatori gps per cani e gatti, indispensabili per ritrovarli nel caso in cui si allontanino.

Il suo funzionamento è piuttosto semplice e si basa su una struttura a due moduli, ovvero un ricevitore satellitare che sfrutta il gps ed è in grado di rilevare la posizione di una persona, animale, automobile e altro. Il secondo modulo riguarda la presenza di un trasmettitore che gestisce coordinate e dati relativi alla posizione della persona o dell'oggetto da localizzare.

Dunque un localizzatore gps oggi è molto importante e svolge un grande numero di funzioni, inoltre alcuni brand offrono dei servizi aggiuntivi in abbonamento e collaborano con le forze dell'ordine in caso di furti.

Si tratta quindi di prodotti piccoli, compatti, leggeri ma molto funzionali e che possono essere posizionati ovunque senza alcuni limite e la loro utilità è ormai divenuta imprescindibile nell'utilizzo quotidiano. Vediamo i migliori modelli, scelti da noi.

Zeerkeer localizzatore gps

Zeerkeer localizzatore gps è un dispositivo in grado di monitorare la posizione in tempo reale con visualizzazione automatica dei dati di localizzazione, è inoltre pienamente compatibile con Android e iOs e l'applicazione dedicata è scaricabile gratuitamente. Vediamo di seguito quali sono le sue caratteristiche.

Utilizzo e funzionalità

Il dispositivo risulta estremamente semplice da utilizzare, non è infatti richiesta alcuna installazione, dovrà semplicemente essere attaccato ad una superficie dotata di magneti, per qualche secondo, e la configurazione avverrà in maniera automatica.

Questo localizzatore inoltre invia tramite sms informazioni sulla posizione attuale dell'oggetto che vogliamo trovare, mandando le coordinate e tramite l'applicazione è possibile visualizzare la cronologia delle ultime posizioni rilevate. E non è tutto, è anche possibile impostare dei parametri personalizzati come ad esempio le notifiche quando si lascia una determinata area e molto altro.

Necessaria la scheda sim

Naturalmente per utilizzarlo al massimo delle proprie possibilità dovrà essere inserita al suo interno una scheda SIM, dato che il dispositivo comunica solamente attraverso messaggi e chiamate. Da evidenziare il fatto che consuma pochi giga, quindi può essere utilizzato in tutta tranquillità. È resistente anche all'acqua.

In conclusione

Zeerkeer localizzatore gps è un prodotto veramente eccellente, il suo funzionamento è intuitivo e le prestazioni di alto livello. Degna di nota è l'autonomia dichiarata, infatti la casa madre comunica che la batteria, che è da 1000 milliamperora, può durare diversi giorni giorni e questo è un ottimo risultato perché permette di utilizzarlo per molto tempo senza doverlo ricaricare. Il suo utilizzo è alla portata di tutti, l'applicazione gratuita è fatta bene e molto user friendly, naturalmente è scaricabile gratuitamente sia da Google Store che da Apple Store.

Prezzo e dove acquistarlo

In definitiva parliamo di un prodotto adatto a diversi utilizzi, un grande vantaggio è rappresentato dalla sua facilità di installazione, oltre che dalla precisione delle informazioni che arrivano sempre puntuali tramite sms.

Zeerkeer localizzatore gps può essere acquistato su Amazon a 75,98 euro

Salind localizzatore GPS per auto

Un prodotto estremamente interessante nel settore dei localizzatori GPS per auto si chiama Salind. Parliamo di un dispositivo che ha una doppia funzione, ovvero serve per tenere traccia dei percorsi affrontati con l'auto ma è utile anche come antifurto, inoltre le sue dimensioni estremamente compatte lo rendono perfetto da posizionare ovunque. Vediamo di seguito le caratteristiche principali del prodotto.

Installazione e abbonamento sim

Il localizzatore gps per auto comprende anche la SIM e l'installazione è veramente semplicissima, basterà iscriversi al sito indicato nelle istruzioni e in pochi minuti il dispositivo sarà pronto all'uso. Una volta completato il processo di installazione si attiverà automaticamente l'abbonamento sim che costa 51€ per una durata di dodici mesi.

Come funziona

Come anticipato, il localizzatore Salind è estremamente funzionale e una volta registrato e scaricata l'applicazione si potranno impostare una serie di parametri. Per prima cosa possiamo decidere quali notifiche vogliamo ricevere sul nostro telefono, ad esempio può segnalare quando il dispositivo esce da un'area prestabilita, oppure quando la batteria sta per terminare e tante altre opzioni tra le quali scegliere. Addirittura possiamo impostare una velocità limite per far sì che, durante la guida, il dispositivo emetta un alert che indica il superamento di tale limite.

Grafica e localizzazione

Salind localizzatore gps per auto utilizza una grafica non esattamente di ultima generazione. Nulla da dire sul fronte della localizzazione, il dispositivo fornisce informazioni precise ed è possibile tenere traccia di tutti gli spostamenti effettuati nell'arco degli ultimi cento giorni.

Batteria

La durata della batteria è ottima, infatti l'autonomia dichiarata sfiori i novanta giorni in standby e i quaranta giorni con utilizzo continuativo, in ogni caso lo stato della stessa è facilmente consultabile in qualsiasi momento.

Prezzo e dove acquistarlo

Salind localizzatore gps costa 29,99 euro , un prezzo assolutamente aggressivo ma al quale va aggiunto in costo dell'abbonamento annuale. In ogni caso il rapporto qualità prezzo resta ottimale

In conclusione

Questo localizzatore gps è un ottimo prodotto, facile da utilizzare e con una batteria molto capiente. La grafica utilizzata potrebbe essere più moderna e a volte alcune operazioni sono macchinose, ma nel complesso le prestazioni sono di ottimo livello.

Tractive Localizzatore GPS per cani

Un prodotto diventato ormai indispensabile per i nostri amici a quattro zampe, Tractive localizzatore gps per cani è la soluzione definitiva in caso di allontanamento del nostro amico peloso, magari durante una passeggiata nel parco o nei boschi. Chiunque possieda un cane è terrorizzato solo all'idea di poterlo perdere e non ritrovarlo. Vediamo nel dettaglio come funziona questo localizzatore.

Come funziona

Tractive localizzatore gps per cani è dotato di scheda SIM che comunica con l'applicazione dedicata, Tractive GPS, e che può essere scaricata gratuitamente su Android e iOs.

L'applicazione, facilissima da utilizzare e molto intuitiva, permette di poter vedere la posizione esatta del tuo amico a quattro zampe grazie alla tecnologia Live Tracking. Inoltre, sempre tramite applicazione, potrai impostare una determinata area nella quale il cane dovrà rimanere. Nel momento in cui l'animale dovesse uscire dai confini prestabiliti l'app ti avviserà subito attraverso una notifica.

Altra funzionalità molto utile è quella della condivisione della posizione del tuo animale, potrai quindi comunicare a chiunque la posizione esatta del tuo cane o gatto.

Abbonamento

Sono disponibili diversi piani di abbonamento con un canone mensile che parte da 3,75 euro, in ogni caso l'abbonamento lo potrai gestire in maniera autonoma decidendo quando attivarlo o disattivarlo e quindi utilizzarlo solo per un determinato periodo.

Hardware

Questo localizzatore gps per cani ha un comparto hardware di ottimo livello, è presente infatti il bluetooth, connessione alla rete 4g lte, accelerometro e luci integrate.

Batteria

La durata della batteria è stimata tra i tre e i cinque giorni e naturalmente varia in base all'utilizzo ma il grande vantaggio è rappresentato dal fatto che la ricarica è estremamente rapida, infatti nel giro di due ore si può completare un intero ciclo di carica.

Prezzo e dove acquistarlo

Il localizzatore costa solo 39,99 euro , un prezzo che rispecchia assolutamente la qualità del prodotto.

In conclusione

Tractive localizzatore gps per cani è un ottimo dispositivo indispensabile per i nostri amici a quattro zampe. Si tratta di un prodotto di qualità, con tanta tecnologia a disposizione e un utilizzo semplice e immediato. I piani di abbonamento sono flessibili e hanno costi contenuti. Rapporto qualità prezzo eccellente.

TKSTAR Mini GPS Tracker

TKSTAR Mini GPS Tracker è un localizzatore gps dotato di sim dati dal design compatto ed estremamente contenuto che lo rende ideale per essere posizionato ovunque trasportato anche in borsa. Vediamo di seguito quali sono le sue caratteristiche e funzionalità.

Modalità di utilizzo

Questo localizzatore gps funziona attraverso l'integrazione con una sim in quanto invia le informazioni tramite sms. Dotato ovviamente di un'applicazione dedicata e pienamente compatibile con i sistemi operativi Android e iOs.

Una particolarità non facile da trovare su altri prodotti di questo tipo è la presenza di un microfono integrato che può essere usato per ascoltare il rumore ambientale. Non è invece adatto a localizzare gli animali.

App MyTKstar

Il centro di controllo del localizzatore gps è naturalmente la sua app, MyTKstar, che risulta fin da subito molto facile da utilizzare e con un'interfaccia semplice e ben fatta. Tramite il suo utilizzo è possibile impostare una lunga serie di parametri personalizzati, partendo ad esempio dall'attivazione della modalità geofance che sostanzialmente invia una notifica nel momento in cui una persona o un oggetto che vogliamo localizzare esce dal perimetro che abbiamo precedentemente impostato.

Da non trascurare anche il fatto che l'app tiene traccia di tutti i movimenti, memorizzando la posizione in modo tale che si possa consultare la cronologia.

Batteria

La batteria integrata agli ioni di litio da 600 milliampereora garantisce un'autonomia pari a circa 200 ore in modalità standby, un risultato sicuramente interessante. In caso di utilizzo più continuo la durata della batteria è di due o tre giorni.

Prezzo e dove comprarlo

Il prezzo di TKSTAR Mini GPS Tracker localizzatore gps è di 59,09 €, anche se attualmente è in corso una promozione che permette di poterlo acquistare al costo di 52,98 €.

Può essere acquistato su Amazon a questo link 52,98 euro

Conclusione

Concludiamo confermando la bontà del dispositivo in questione, un localizzatore gps completo ed estremamente preciso. Il costo è proporzionato alla qualità del prodotto e lo fa diventare a tutti gli effetti un best buy del settore.

Invoxia Tracker GPS senza Scheda SIM

Invoxia Tracker GPS è un localizzatore che funziona senza scheda sim, adatto per individuare la posizione esatta dei propri veicoli, oggetti o persone. Bisogna considerare però il fatto che questo dispositivo non funziona in tutta Italia, infatti è attivo solo nelle regioni dell'Italia del Nord e del Sud-Est, a Roma e a Napoli. Di seguito vediamo quali sono le sue caratteristiche e funzionalità.

Funzionalità

Il localizzatore gps, tramite l'utilizzo dell'applicazione, invia notifiche in tempo reale nel momento in cui rileva un movimento della tua auto o se si accorge di un cambiamento dell'inclinazione dell moto.

Inoltre, tramite applicazione Invoxia GPS, è possibile stabilire delle aree entro le quali oggetti o veicoli devono rimanere e se questi escono dai confini ti arriverà immediatamente un alert per avvisarti.

Naturalmente Invoxia Tracker GPS tiene in memoria tutti gli spostamenti e i rilevamenti di posizione così che si possa sempre consultare la cronologia.

Tecnologia IFTT

Grazie alla tecnologia IFTT il localizzatore sarà in grado di interagire con altre applicazioni, in poche parole potrai impostare delle sequenze personalizzate. Qualche esempio? Se l'auto esce dal garage scatta l'allarme o ancora, quando rientri a casa si accendono le luci. Ci sono un'infinità di personalizzazioni che facilitano ogni operazione.

Come funziona l'abbonamento

Il localizzatore necessita di un abbonamento che è incluso gratuitamente per i primi tre anni. Terminati i tre anni è possibile proseguire con l'abbonamento ad un costo decisamente contenuto.

Batteria

Questo dispositivo ha un'autonomia decisamente interessante, addirittura fino a sei mesi in modalità standby. La ricarica avviene tramite cavo micro usb in circa un'ora e mezza.

Prezzo e dove comprarlo

Il localizzatore gps Invoxia è in vendita ad una cifra di 99 euro che rispecchia le sua caratteristiche e funzionalità.

In conclusione

Invoxia ha prodotto un localizzatore di ottima qualità, veloce e preciso. L'abbonamento incluso per tre anni è un bel vantaggio rispetto a tanti competitor e la durata della batteria è molto elevata. Prima di acquistarlo occorre verificare se la zona in cui si risiede è compatibile con l'utilizzo del localizzatore.