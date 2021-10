Sarà pur vero che l’estate sta finendo, tuttavia c’è sempre tempo ed occasione per fare campeggio, o anche solo una scampagnata all’aperto, pertanto non è una cattiva idea valutare l’acquisto di una tenda da campeggio.

Di tende da campeggio ne esistono davvero moltissime in commercio, e si diversificano non solo per lo spazio al loro interno, determinato dalla quantità di persone che tali tende possono ospitare, ma anche per altri optional e comfort messi a disposizione. Dallo spazio per stipare i propri bagagli ed effetti personali, alla disposizione interna delle zone notte, all’eventuale presenza di una zona adibita anche per l’uso diurno, come potrebbe essere uno spazio living.

Qui di seguito vengono proposti 5 tra i migliori modelli di tende da campeggio, il cui range di prezzo vario potrà rispondere alle più svariate esigenze.

Lumaland

La tenda prodotta da Lumaland è un ottimo compromesso di qualità e prezzo, è strong>leggera ma anche resistenze, in grado di ospitare 3 persone e proteggerle da svariate condizioni atmosferiche: pioggia e temporali, forte vento, vortici di sabbia e molto altro. Disponibile in svariate colorazioni per incontrare i gusti di più persone.

I materiali sono di ottima qualità, garantiscono un’impermeabilità completa, senza tuttavia rinunciare ad un sistema di areazione e ventilazione adeguato, che in questa tenda si presenta sotto forma di apposite aperture di ventilazione presenti sulla parte superiore. Oltre alla protezione dalla neve e, in generale, l’acqua piovana, la tenda è anche fornita di una zanzariera.

Le dimensioni della tenda interna sono di 210 x 190 x 110 cm, mentre quelle della tenda esterna sono di 215 x 195 x 120 cm; il materiale in cui è realizzato è 190T poliestere, ed è collegato da due inserti in fibra di vetro, dalle dimensioni, nella parte superiore, di 6,9 mm, e di 8,5 mm in quella inferiore. I pavimenti sono impermeabili come l’esterno.

Skandika

La tenda proposta da Skandika consente di ospitare comodamente fino a 4 persone. Si tratta di una tenda veranda ampia e spaziosa, dotata di una superficie dalle dimensioni di 500 x 220 cm, con un’altezza complessiva di 200 cm, che fornisce una zona abitabile.

L’assemblaggio e il fissaggio della tenda è veloce e sicuro, adatto e ottimizzato al montaggio sul veicolo, di modo da non danneggiarlo.

Il materiale è di buona fattura e qualità, così come le cinghie fornite in dotazione.

La tenda Skandika è fornita di una impermeabilità misurabile in una colonna d’acqua di ben 3.000 mm, grazie al materiale della tenda esterna, ovvero il poliestere 190T dotato di rivestimento PU, che si differenzia dal poliestere 190T presente nella tenda interna poiché quest’ultimo ha qualità traspiranti, per facilitare la circolazione dell’aria all’interno della stessa. Oltre ad essere ottimi, i materiali sono fissati con cuciture nastrate e inserti in fibra di vetro; il pavimento, inoltre, è completamente cucito oltre ad essere molto resistente.

Coleman

Questa proposta è un’alternativa particolarmente spaziosa visto che si tratta di una comoda e pratica tenda a tunnel compatta per tre persone, sviluppata, più in lunghezza che in altezza, di modo da ottimizzare gli spazi nella maniera migliore possibile. Questa tenda da campeggio è infatti dotata di un'ampia veranda,la quale è divisa in una zona diurna e una notturna.

La zona dedicata al giorno è particolarmente spaziosa, consente di passare il tempo in compagnia anche durante la giornata, mangiando o praticando altre attività ricreative.

I materiali sono di ottima qualità, resistenti e totalmente impermeabili, con una resistenza misurabile in una colonna d'acqua di 3000 mm.

Per quel che concerne i dati tecnici, essa ha delle dimensioni di 4.4 x 1.9 x 1.5 m, con una zona notte dall’estensione di 4.2 m² , la quale si somma alla zona diurna di ben 3.8 m², per uno spazio totale di ben 8 m².

FP-Tech

Questo modello ha le dimensioni variabili, che può essere di 3, 4 e 6 posti, si tratta, insomma, di un prodotto estremamente economico, ma comunque valido visto il discreto rapporto qualità prezzo.

Si tratta di un classico modello da igloo, sviluppato cioè più in altezza che in larghezza, ed è caratterizzato da dimensioni piccole e compatte, quindi dal peso leggero, le quali riducono anche l’ingombro una volta che la tenda viene smontata e riposa nell’apposito involucro. Adatta a campeggi, escursioni in montagna, weekend all’aperto, grazie al suo assemblaggio facile e veloce.

E' dotata di protezioni dagli insetti, ed è disponibile in svariate colorazioni. Il materiale della copertura è il poliestere, mentre il pavimento è dotato di una protezione rinforzante. Le dimensioni variano a seconda dei posti scelti, se da 3, 4 o 6.

Forceatt

Si tratta di un prodotto piccolo e compatto, leggero e pratico, grazie alle dimensioni della tenda interna di soli 86,6×51,1×43,3 pollici, ovvero 220x130x110 cm, le quali consento di ospitare comodamente fino a due persone contemporaneamente. Il materiale impiegato per la tenda è di ottima qualità, si tratta di fibra di poliestere 75D, la quale è montata su un'asta di alluminio capace di resistere al vento. Il pavimento è saldato e resistente. La qualità antivento della tenda può essere ulteriormente migliorata poiché vengono fornite in dotazione ben 4 corde extra per il fissaggio.

La tenda è dotata di due porte a forma di D, la ventilazione è garantita grazie alla grande finestra con zanzariera collocata nella zona superiore. Il tessuto della finestra è costituito da una micro rete che ha una elevata densità, capace di bloccare gli insetti, resistere agli strappi e, al contempo, fornire un adatto apporto d’aria all’interno della tenda.