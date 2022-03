In questa guida ci concentriamo sui modelli ideali per l’interno della nostra casa. Non avendo necessità di resistere a temperature estreme e ad intemperie i costi sono generalmente più contenuti, ed una volta posizionate in casa potrete avere una maggiore tranquillità quando siete fuori, oppure tenere sotto controllo il bambino o l’animale domestico. Vediamo quindi la nostra selezione delle migliori telecamere WiFi da interno.

Arlo Essential Indoor

Famosa come produttore di videocamere di elevata qualità, recentemente Arlo ha lanciato la alinea Essential per portare i suoi prodotto ad un prezzo più accessibile per tutti i clienti che non possono o non vogliono spendere le cifre della linea flagship. Essential Indoor comprende comunque molte delle caratteristiche dei modelli superiori, come la visione notturna, il sensore di movimento e la sirena integrata. Collegandosi direttamente al WiFi non richiede hub, e la definizione è Full HD.

Eufy Solo IndoorCam C24

Da Eufy, brand per la casa del gruppo Anker, la Solo IndoorCam C24, una videocamera compatta ed economica ma che non rinuncia alla risoluzione 2K per immagini sempre nitide. Il sensore intelligente riesce a distinguere presenze umane da animali e oggetti in movimento, anche di notte grazie alla visione notturna avanzata. Presente anche la comunicazione a due vie e la possibilità di avviare la registrazione direttamente dal proprio smartphone.

Tapo C210

La nuova videocamera da interni di Tapo, brand per la casa del gruppo TP-Link, conferma e migliora il successo del modello precedente portando un sensore fotografico superiore in grado di registrare immagini a 1296p, ovvero una definizione di circa 2K. La telecamera può essere controllata da remoto e ruotare di 360° in orizzontale e di 114° in verticale, per avere sempre una panoramica completa della stanza. Non mancano la visione notturna e la comunicazione a due vie.

D-Link DCS-8000

Compatta e dal design gradevole la videocamera DCS-800 di D-Link ha una lente grandangolare per una visione di ben 120° e un sensore in grado di distinguere le persone dagli altri oggetti in movimento, così da ridurre i falsi allarmi. La risoluzione è Full HD, e la visione è buona anche in notturna grazie alla visione notturna con LED a infrarosso. L’app MyDLink permette poi di personalizzare tipi e orari per le notifiche, oltre che una modalità privacy per non essere ripresi quando si è in casa.

EZVIZ C1C

Ampia visione anche per la EZVIZ C1C, una videocamera in grado di vedere tutta la stanza con un angolo di ben 130° e di vedere al buio alla distanza record di ben 12 metri, grazie ai sensori a infrarossi inclusi. L’installazione è facile e veloce, e per la registrazione sono supportate microSD fino a 256GB o si può sottoscrivere un abbonamento al servizio cloud dell’azienda. La risoluzione massima è di 1080p.