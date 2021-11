La stampante oggi rappresenta un dispositivo indispensabile sia in ambito domestico che lavorativo data la necessità di stampare, scansionare e copiare un gran numero di documenti. Sul mercato si possono trovare diversi modelli, ognuno dei quali presenta caratteristiche ben precise. La scelta migliore, però, è senza dubbio quella di acquistare una stampante laser, ideale sia come utilizzo casalingo che professionale in quanto ha una velocità superiore ed un'efficienza al massimo livello rispetto ad una stampante a getto d'inchiostro.

Sono tanti i fattori da tenere in considerazione prima di acquistare una stampante laser, infatti bisogna adattare la ricerca alle proprie esigenze, ci sono stampanti che stampano solo in bianco e nero, altre lo fanno anche a colori, alcune hanno solo connettività usb, altre ancora sono dotate di wifi e così via.

In questo articolo andremo a recensire alcuni dei modelli di stampante laser più interessanti attualmente disponibili sul mercato, in modo tale da poteri aiutare a scegliere il prodotto con le caratteristiche giuste in base a quello che stai cercando.

HP Neverstop 1202nw

Questo primo modello non è dotato di alcuna cartuccia fisica, il suo posto è preso da un serbatoio di grandi dimensioni capace di effettuare fino a 5.000 copie senza dover ricalibrare i livelli.

Il design è estremamente semplice e pulito, non è piccolissima ma nemmeno esageratamente ingombrante, e i materiali utilizzati sono di buona qualità e anche l'assemblaggio non presenta difetti.

Questa stampante laser multifunzione è dotata di un piccolo display lcd che però non integra alcuna funzione touch, è inoltre possibile utilizzare i tasti fisici per modificare diverse impostazioni come il numero di copie da stampare, luminosità, connessione alla rete wifi e molto altro.

HP Neverstop 1202nw è in grado di stampare in bianco e nero ad un ritmo di ventuno pagine al minuto, ovviamente è possibile effettuare scansioni. Supporta il caricamento di fogli A4 e buste ma non esiste la possibilità di effettuare copie fronte retro in maniera automatica.

Come detto la stampante è dotata di wifi, pertanto può essere collegata facilmente alla rete. Impostare la connessione è molto intuitivo grazie all'applicazione dedicata, HP smart, che riesce a configurare rapidamente i vari dispositivi connessi alla stessa rete wifi. Inoltre l'applicazione è davvero ben fatta ed estremamente flessibile, funziona perfettamente anche su dispositivi mobile ed facilmente utilizzabile anche se non si hanno competenze particolari in materia.

Epson Expression Home XP-2105

Stampante 3 in 1 dotata di connessione wifi direct con cartucce di inchiostro separate e possibilità di stampa da mobile.

Ha uno stile molto piacevole che riesce a inserirsi bene in ogni tipo di arredamento, con un design elegante e compatto. Sfrutta dunque lo spazio integrando funzionalità di stampa, scansione e copia in un unico dispositivo.

La stampante di casa Epson è dotata di wifi che garantisce una connessione rapida e stabile con la rete, inoltre grazie alla tecnologia direct è possibile stampare anche se non è presente una rete wireless.

Inoltre l'applicazione iPrint di Epson permette di stampare e scansionare documenti direttamente dal proprio dispositivo mobile, è presente anche l'applicazione Epson creative print con la quale si possono stampare le foto direttamente da Facebook, infine l'app Email print consente di poter stampare ovunque ci si trovi inviando semplicemente un'email alla stampante.

Questo modello è inoltre compatibile sia con le cartucce standard che con quelle xl, inoltre gli inchiostri 603 garantiscono una stampa di buona qualità, si tratta di un set di inchiostri a quattro colori che rendono la stampa ben definita anche a livello grafico con buoni risultati.

Epson Expression Home XP-2105 è una stampante di fascia media, un prodotto discreto che con delle funzionalità interessanti soprattutto in merito alle varie applicazioni dedicate, le cartucce di inchiostro separate permettono di risparmiare in quanto si può sostituire un colore singolarmente.

Brother HLL2350DW

Stampante laser in bianco e nero, che effettua stampe in maniera rapida e di buona qualità a fronte di costi di utilizzo contenuti e un prezzo di listino aggressivo.

Dotata di sistema automatico di stampa fronte retro integra anche la stampa tramite wireless.

Sulla parte superiore del prodotto abbiamo un piccolo display lcd che riporta varie informazioni relative alla stampante, presenti inoltre sette tasti fisici per la configurazione iniziale.

Brother HLL2350DW è compatibile con numerose tipologia di fogli, infatti supporta la tipologia A5, A4 e busta. Il ritmo dei velocità relativo alla stampa è di 26 pagine al minuto, quindi un risultato estremamente interessante, soprattutto se relazionato al prezzo di vendita della stampante.

Particolarità molto apprezzata è la funzione di stampa fronte retro automatica, che permette quindi di stampare su entrambi i lati del foglio senza doverlo girare manualmente. In questo caso la velocità si riduce arrivano a circa dieci pagine al minuto, un compromesso comunque accettabile.

La qualità generale della stampa è buona, non si notano particolari problemi. Mentre la stampa delle foto è di qualità mediocre, ma d'altronde non si tratta dell'utilizzo principale per cui è nato questo modello.

È presente il bluetooth e, ovviamente, il wifi. Ma non solo, grazie alla funzione WPS puoi collegare rapidamente la stampante al modem router di casa, se questo supporta tale tecnologia, senza dover inserire la password. Infine è presente anche il wifi direct.

Il toner garantisce circa 700 stampe prima di doverlo sostituire, in generale i costi di utilizzo sono ridotti ed è quindi un dispositivo molto utile anche in questo senso.

Pantum P3308DW Stampante

Modello monocromatico laser, wireless e a funzione singola con possibilità di stampa automatica fronte retro e compatibile con la stampa mobile tramite smartphone e tablet.

Pantum P3308DW è una stampante ideale da utilizzare soprattutto in ufficio, si presenta con dimensioni compatte e un design sobrio di colore bianco. Troviamo poi un pannello di controllo lcd che visualizza numerose informazioni.

La stampante Pantum P3308DW ha delle caratteristiche che la rendono estremamente interessante, intanto a livello di connettività è presente il wifi, la presa usb, la connessione bluetooth e la prese ethernet per collegare la stampante al modem router via cavo. Tra le varie funzionalità spicca la modalità automatica per la stampa fronte retro.

Per quanto riguarda la velocità, questo dispositivo stampa ad un ritmo di 33 pagine al minuto e il toner ha una capacità di circa seimila pagina prima di dove essere sostituito, abbattendo così i costi di utilizzo. La qualità della stampa è sempre impeccabile, rapida, estremamente silenzioso di buona qualità.

Pantum P3308DW è una stampante davvero molto interessante, con una velocità di stampa di tutto rispetto e grande facilità di installazione. L'app dedicata permette di impostare diversi parametri e di stampare a distanza rendendo la stampante smart. Infine la comodità della stampa fronte retro automatica è davvero imprescindibile.

HP Laser 107a

Stampante in bianco e nero appartenente alla fascia medio bassa del mercato è comunque un dispositivo capace di regalare discrete prestazioni in termini di velocità e qualità della stampa. Si tratta comunque di una stampante basica ma che funziona in maniera ottimale, consigliata soprattutto in ambito domestico.

HP Laser 107a si presenta in una colorazione bianca capace di renderla esteticamente piacevole ed elegante, le dimensioni compatte permettono di poterla posizionare comodamente da qualunque parte, infatti è larga solamente 33 centimetri, profonda 22 centimetri e alta 18 centimetri.

La stampante ha una velocità di circa venti pagine al minuto, utilizza una cartuccia toner all-in-one con tamburo integrato. Il toner ha una capacità teorica di circa mille pagine prima di dove essere sostituito, ma in realtà la stampante viene fornita con un toner con capacità limitata a sole cinquecento pagine.

Il cassetto può contenere fino a 150 fogli.