I nuovi iPhone 14 sono stati appena presentati, e se state pensando di acquistarne uno avrete sicuramente bisogno di una cover per proteggerlo al meglio. Che sia compatibile con il MagSafe, con protezione antiurto o semplicemente che doni un tocco di allegria, sono già tante le cover per iPhone 14 disponibili in commercio. Vediamo quali sono le migliori che vi vogliamo consigliare.

Catalyst Crux Case

Catalyst è sempre in prima linea quando si tratta di accessori per la protezione di dispositivi Apple, e anche in questa occasione le prime cover per iPhone 14 non si sono fatte attendere. La nuovissima Crux Case è disponibile per tutti e quattro i nuovi modelli di iPhone 14 ed è studiata per una protezione superiore in caso di caduta, anche da 3 metri di altezza. Non manca la compatibilità con il MagSafe, per non dover rinunciare ai nostri accessori preferiti, ed inoltre la confezione include un laccetto da polso per non perdere mai lo smartphone.

Catalyst Influence Case

Sempre da Catalyst è arrivata la Influence Case, una cover dal design più essenziale e sottile, ma sempre compatibile con MagSafe e testata per resistere da cadute grazie al rinforzo degli angoli e dei bordi. La parte posteriore è semi-trasparente e satinata, per non trattenere le impronte digitali, e anche in questo caso la confezione comprende un laccetto da polso. Disponibile per tutte le versioni di iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Spigen Tough Armor MagFit

Immancabile anche una cover protettiva della serie Tough Armor di Spigen, qui in versione MagFit per mantenere la compatibilità con gli accessori MagSafe ma sempre in grado di offrire una protezione superiore da urti e cadute. Questa cover ha poi un cavalletto sulla parte posteriore per poter posizionare lo smartphone su un piano e guardare video. Anche le nuove cover Spigen sono disponibili per tutti e quattro i nuovi iPhone 14.

Cover iPhone 14 OCASE

Belle ed eleganti anche le cover folio per i quattro modelli di iPhone 14 di OCASE, che propone una gamma completa di colorazioni vivaci, tutte in pelle sintetica e comprensive di protezione per il display dello smartphone oltre allo spazio per tre carte di credito ed alcuni contanti. Le cover OCASE 2 in 1, compatibili con MagSafe, permettono poi di staccare la cover folio, per una migliore compatibilità con accessori a morsetto.

Cover iPhone 14 Elago in silicone

Una soluzione decisamente più economica e disponibile in varie colorazioni è quella di Elago, che offre cover in silicone sia in una versione base che compatibili con MagSafeper tutti e quattro i nuovi iPhone 14. La protezione di schermo e fotocamera è garantita da una sporgenza del bordo in silicone, così da evitare graffi quando si poggia lo smartphone su un tavolo o una superficie piana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.