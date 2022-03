Con il diffondersi della smart home, anche l’abatjour per il comodino accanto al letto acquisisce più funzioni, e molto spesso si preferisce una lampada connessa e che possa assumere colori diversi, oppure una soluzione integrata che ci permetta di ricaricare lo smartphone quando ci mettiamo a letto. Abbiamo selezionato alcune fra le migliori soluzioni per illuminare una camera da letto moderna.

Philips Hue Iris

Quando si parla di illuminazione smart non si può non pensare a Philips Hue, con una gamma completa di lampade adatte a qualsiasi tipo di sistemazione e ambientazione ed una qualità superiore in termini di affidabilità e accuratezza dei colori. Per il comodino abbiamo pensato alla Iris, una lampada in grado di assumere oltre 16 milioni di colori e particolarmente suggestiva quando rivolta verso una parete. Possiamo controllarla da smartphone grazie al Bluetooth, oppure abbinarla ad un Bridge Hue per collegarci ad Alexa, Siri o Google.

Neoglint

Ormai accanto al letto non basta più solo una luce, ma tipicamente teniamo in carica lo smartphone o altri dispositivi elettronici; quindi, una soluzione più completa della classica abatjour può essere utile a molti utenti. La lampada Neoglint ha una forma ad anello con possibilità di ruotare a 180°, inoltre la base comprende una postazione per la ricarica wireless di smartphone e altri device che può alzarsi per funzionare anche da stand. E come se non bastasse abbiamo anche una porta USB per collegare un ulteriore dispositivo.

Ezvalo

Anche la lampada Ezvalo ha una forma ad anello simile al prodotto precedente e può ruotare di 180°, comprende una base di ricarica wireless per lo smartphone e la possibilità di tenere lo smartphone con l’angolazione giusta per guardare un video o fare una videochiamata, ma in questo caso senza la ricarica wireless. L’abatjour comprende però un altoparlante Bluetooth nella base, con un elegante rivestimento in tessuto, che ci permette di ascoltare musica direttamente dallo smartphone o di farci da radiosveglia.

Happyroom

Con una forma pressoché sferica, la lampada di Happyroom si collega alle popolari app Tuya e Smart Life per permetterne il controllo da smartphone o da assistenti vocali, data la presenza della connettività WiFi. La lampada può acquisire uno fra circa 16 milioni di colori e regolare l’intensità luminosa in base al momento. Possiamo usarla per leggere, per creare un’atmosfera colorata o anche per seguire delle scene multicolori. Presenti anche timer e programmazione per accenderla e spegnerla negli orari desiderati.

Meross Smart

Anche l’abatjour Meross Smart può assumere diversi colori, regolare l’intensità luminosa e programmare gli orari di accensione e spegnimento, ma la sua particolarità è quella di offrire il supporto ad Apple Homekit e di entrare quindi a far parte dell’ecosistema Apple per la smart home. Non manca poi il supporto ad Alexa e Google, ed oltre all’app per smartphone abbiamo i controlli tattili sulla superficie superiore della lampada.