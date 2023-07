Nel mercato degli elettrodomestici, oggigiorno, si fa sempre più spazio quella macchina ibrida chiamata lavasciuga, nelle sue due varianti standard e slim. La lavasciuga è una soluzione particolarmente indicata per chi non vuole o non può installare due elettrodomestici separati, a causa soprattutto del maggiore ingombro richiesto dalla combo lavatrice + asciugatrice.

A parte il risparmio in termini di spazio, però, la lavasciuga conviene davvero? Come sono le sue prestazioni in lavaggio e asciugatura, e come funziona – nel concreto – rispetto a una normale lavatrice o asciugatrice?

In questa guida si vedrà perché scegliere una lavasciuga e perché invece non sceglierla, oltre a passare in rassegna i migliori modelli di lavasciuga attualmente in commercio.

Cos’è una lavasciuga

Come suggerisce la parola stessa, una lavasciuga è un elettrodomestico “ibrido”, che combina in se stesso lavatrice e asciugatrice. Rispetto a una normale lavatrice, una lavasciuga funziona esattamente allo stesso modo; a fine lavaggio, però, si può scegliere di asciugare i panni direttamente nell’oblò, anziché estrarli e stenderli oppure estrarli e caricarli in un secondo elettrodomestico (l’asciugatrice).

Al pari dell’asciugatrice, la lavasciuga è un elettrodomestico scarsamente diffuso in Italia, fatta eccezione per le aree più a nord (o con un’altitudine più elevata) del Paese. Il perché è facile da intuire: un’asciugatrice/lavasciuga può risultare utile soprattutto in quei posti in cui l’asciugatura del bucato è resa difficile da un clima particolarmente freddo.

Oltre a ciò, le asciugatrici e lavatrici con la funzione di asciugatura integrata possono aiutare chi ha una vita frenetica e non ha tempo per stendere e ritirare i panni dopo ogni lavatrice.

Parlando più nello specifico delle lavasciuga, queste presentano come ulteriore vantaggio il risparmio di spazio. La combo lavatrice + asciugatrice separate, infatti, può richiederne molto o in orizzontale (se poste l’una accanto all’altra) o in verticale (se poste l’una sopra l’altra), e ricavarne a sufficienza potrebbe essere difficile, se non addirittura impossibile, in alcune abitazioni.

Proprio come lavatrici e asciugatrici, anche le lavasciuga possono essere intelligenti e programmabili tramite smart speaker o app per smartphone. Quanto alle operazioni essenziali di lavaggio e asciugatura, i risultati ottenibili sono più o meno gli stessi (qualcuno rileva solo una minore efficacia nella fase di asciugatura).

Funzionamento e tipologie

La maggior parte delle lavasciuga in commercio comprende lavasciuga “a condensazione”: ciò significa che il vapore prodotto durante l’asciugatura viene appunto condensato (diventa acqua). Quest’acqua, poi, può essere o convogliata in un serbatoio da svuotare manualmente, oppure – più di frequente – espulsa tramite lo scarico.

L’alternativa alle lavasciuga a condensazione è rappresentata dalle lavasciuga a espulsione, che fanno fuoriuscire il vapore all’esterno rendendo più umida e più calda l’aria della stanza in cui sono poste. Per questo motivo, si consiglia sempre di installarle in luoghi ben arieggiati, come una veranda adibita a lavanderia.

Ma come viene ottenuto il calore che asciuga il bucato? Nel caso delle “semplici” asciugatrici, questo viene estratto dall’ambiente circostante mediante un compressore e un circuito caricato con gas R134a. Tale tecnologia, detta “a pompa di calore“, è piuttosto efficiente dal punto di vista energetico, soprattutto se comparata alla sua controparte, la tecnologia “a resistenza elettrica“, che implica la trasformazione dell’energia elettrica in energia termica. Le comuni asciugatrici sono tutte a resistenza elettrica: ecco dunque spiegato il perché della classificazione energetica più bassa.

Migliori lavasciuga del 2023

Di seguito si vedranno le migliori lavasciuga disponibili sul mercato nel 2023, analizzando le specifiche tecniche e i principali vantaggi e svantaggi di ciascun modello. In questa prima parte, ci si concentrerà su cinque lavasciuga di dimensioni standard, dai prezzi vari, mentre nel paragrafo successivo si vedranno quelle slim.

1. Lavasciuga HOOVER HD696AMC/1-S

📐 Dimensioni e peso: 85 x 60 x 58 cm; 68 kg 🏋️‍♂️ Capacità di carico: 9kg (lavaggio); 6kg (asciugatura) 🔌. Classe energetica: A (lavaggio); D (ciclo combinato) ⌛ Durata cicli: 3h e 48min (lavaggio); 9h e 30min (lavaggio + asciugatura) 💧 Consumo d’acqua per ciclo: 49l (lavaggio); 86l (lavaggio + asciugatura) 🔊 Rumorosità: 80 dB 🛒 Prezzo: € 455,00

Se si stanno cercando delle recensioni o delle opinioni sul lavasciuga Hoover, questo è il posto giusto: di seguito, infatti, si vedranno nel dettaglio tutti i punti di forza e quelli di debolezza di due dei modelli più interessanti di questo marchio. Il primo è quello contrassegnato dal codice HD696AMC/1-S, una lavasciuga da 9kg di carico dai risultati professionali grazie all’innovativo motore Eco-Power e all’algoritmo intelligente KG Mode Plus. Tradotto, questa lavasciuga è perfetta per il trattamento di ogni tipo di macchia anche a basse temperature, creando un’emulsione di acqua e detergente tale da penetrare a fondo nelle fibre dei tessuti.

I consumi di acqua, energia e tempo vengono ottimizzati in base al carico effettivo; inoltre, grazie alla funzione Scan to Care, è possibile prendersi cura di ogni singolo capo del proprio armadio in maniera personalizzata. Sarà l’asciugatrice stessa a suggerire il programma e il trattamento migliore da utilizzare in fase di lavaggio, dopo aver acquisito le informazioni utili dall’etichetta. Ovviamente, in una fase preventiva, occorre aver provveduto a scansionarla tramite l’app hOn.

Pro Funzioni smart uniche accessibili dall'app hOn

Facilità nel controllo remoto

Efficiente dal punto di vista energetico Contro Rumorosa

Pochi programmi brevi

2. Candy Smart Inverter

📐 Dimensioni e peso: 85 x 60 x 53 cm; 63 kg 🏋️‍♂️ Capacità di carico: 8 kg (lavaggio); 5 kg (asciugatura) 🔌 Classe energetica: A (lavaggio); D (asciugatura) ⌛ Durata cicli: 3h e 38min (lavaggio); 9h e 10min (ciclo combinato) 💧 Consumo d’acqua per ciclo: 44l (lavaggio); 75l (lavaggio + asciugatura) 🔊 Rumorosità: 77 dB 🛒 Prezzo: € 422,99

Tra le migliori offerte di lavasciuga sul mercato si annovera anche questa Candy, che non è propriamente “slim”, ma ha uno spessore comunque contenuto rispetto ad altri prodotti dello stesso tipo e nello stesso range di prezzo. Il suo vantaggio principale consiste nell’offrire un set abbastanza ampio di cicli brevi, da 14 a 59 minuti, il che la rende la scelta ideale per risparmiare tempo e denaro. Sì, anche denaro: considerando solo il ciclo di lavaggio, la lavasciuga Candy Smart Inverter è in classe A.

Parlando nello specifico dell’asciugatura, invece, è da segnalare l’opzione Steam, utile a far “rilassare” – dice il produttore – le fibre dei capi. In questo modo, a fine ciclo, risulteranno meno spiegazzati. Per il resto, anche questa Candy dà il meglio di sé se abbinata all’app, un software davvero intelligente in grado di consigliare il ciclo migliore in base a tessuto, colore e livello di sporco dei vestiti da lavare (e asciugare). Ovviamente, come prima, dovrà essere l’utente a inserire questi dati; poi si potrà scegliere se seguire o meno i consigli visualizzati a schermo.

Pro Molti programmi brevi

Silenziosa

Opzione Steam Contro Poche indicazioni sul lavaggio di capi particolari (es. tappeti)

Manuale (anche online) poco dettagliato

3. Haier HWD100-B14979 Lavasciuga

📐 Dimensioni e peso: 85 x 59 x 53 cm; 81 kg 🏋️‍♂️ Capacità di carico: 10kg (lavaggio); 6kg (asciugatura) 🔌 Classe energetica: A (lavaggio); D (asciugatura) ⌛ Durata cicli: 3h e 58min (lavaggio); 8h e 50min (ciclo combinato) 💧 Consumo d’acqua per ciclo: 51l (lavaggio); 75l (lavaggio + asciugatura) 🔊 Rumorosità: 72 dB 🛒 Prezzo: € 771,98

Tra le migliori offerte di lavasciuga oggi sul mercato c’è anche la Haier con codice HWD100-B14979, una lavasciuga da 10kg di carico di fascia alta con tanti piccoli ma significativi “plus” come la luce nel cestello, il sistema di rilevamento automatico del carico, la funzione di diffusione di vapore igienizzante-ammorbidente e quella di trattamento antibatterico e il sistema di pulizia automatico. Non a caso, le recensioni e le opinioni degli utenti su questo modello di lavasciuga Haier sono positive.

Partendo sempre dal cestello, questa lavasciuga presenta un rivestimento studiato apposta per non rovinare i capi delicati, con speciali “cuscini” che li fanno scivolare senza “stressarli” troppo. Ancora, il trattamento ABT previene la formazione di muffe e la proliferazione dei batteri nelle zone più a rischio, prima fra tutte la guarnizione dell’oblò.

Pro Molto pulente

Silenziosa

Grande capacità di carico Contro Costosa

No prelavaggio

4. Miele Lavasciuga WTD160WCS

📐 Dimensioni e peso: 85 x 63,7 x 59,6 cm; 94 kg 🏋️‍♂️ Capacità di carico: 8kg (lavaggio); 5kg (asciugatura) 🔌. Classe energetica: A (lavaggio); D (lavaggio + asciugatura) ⌛ Durata cicli: 2h e 23min (lavaggio); 6h e 17min (ciclo combinato) 💧 Consumo d’acqua per ciclo: 47l (lavaggio); 68l (lavaggio + asciugatura) 🔊 Rumorosità: N/A 🛒 Prezzo: € 1,870,80

Proseguiamo con una lavasciuga Miele davvero notevole, e non solo per il prezzo (1.899 euro di listino). Anzitutto, questo modello si presenta come il più indicato per quelle persone che non hanno tempo o non amano stirare, offrendo una protezione mirata contro pieghe e righe. In questo modo, nessun capo verrà fuori sgualcito (o troppo sgualcito) dalla lavasciuga, sia che si tratti di denim, sia che si tratti di fibre sintetiche facili a sformarsi.

Una particolarità è la funzione AddLoad, grazie alla quale è possibile sospendere un programma già avviato per aggiungere o prelevare della biancheria. Ma il potenziale di questo elettrodomestico è sfruttabile al massimo solo tramite il sistema di collegamento in rete Miele@home e l’app Miele@mobile, disponibile per Android e iOS/iPadOS.

Pro Funzione AddLoad

Possibilità del collegamento in rete Contro Costo elevato

Capacità di carico di "soli" 8kg

5. Lavasciuga SAMSUNG WD90TA046BE

📐 Dimensioni e peso: 85 x 65 x 60 cm; 66 kg 🏋️‍♂️ Capacità di carico: 9kg (lavaggio); 6kg (asciugatura) 🔌 Classe energetica: B (lavaggio); E (asciugatura) ⌛ Durata cicli: 4h e 451min (lavaggio); N/D (ciclo combinato) 💧 Consumo d’acqua per ciclo: 50l (lavaggio); 90l (lavaggio + asciugatura) 🔊 Rumorosità: 72 dB 🛒 Prezzo: € 591,74

Gli highlight di questa lavasciuga Samsung da 9 kg di carico sono riferiti a diverse tecnologie integrate come quella di Ecolavaggio, con le bolle create dal detergente che penetrano nelle trame dei tessuti e rimuovono delicatamente lo sporco, senza azione meccanica. Poi c’è la tecnologia AirWash, che – attraverso l’aria riscaldata – deodora e igienizza in maniera sostenibile. Infine, due tecnologie studiate per mantenere pulita la lavasciuga stessa, ovvero Eco Pulizia Cestello+, che ricorda quando è ora di effettuare un ciclo di pulizia dedicato (automatico) e il Cassetto StayClean™, mai incrostato grazie a un energico getto d’acqua che rimuove ogni residuo di detersivo dopo che la lavasciuga lo ha già prelevato.

Pro Ecolavaggio

Autopulizia Contro No Wi-Fi

Classe energetica relativamente bassa

Migliori lavasciuga slim

Per chi cerca una lavasciuga “piccola” in quanto a profondità, di seguito sono elencati 5 tra i migliori modelli di lavasciuga slim, dai prezzi vari, del 2023. In linea di massima, una lavasciuga compatta è efficiente quanto una lavasciuga di dimensioni normali, ma in più presenta il vantaggio di essere installabile anche in spazi ristretti. Prima di acquistare una lavasciuga slim, però, occorre tener conto di una cosa: lo spessore indicato non tiene conto dell’oblò (o meglio, dell’oblò quando è aperto). È importante dunque assicurarsi che lo spazio sia sufficiente per garantire un’apertura agevole e un carico/scarico del bucato altrettanto comodo.

1. Lavasciuga Samsung Slim WD8NK52E0AW/ET

📐 Dimensioni e peso: 85 x 60 x 45,6 cm; 71 kg 🏋️‍♂️ Capacità di carico: 8kg (lavaggio); 5kg (asciugatura) 🔌 Classe energetica: C (lavaggio); F (lavaggio + asciugatura) ⌛ Durata cicli: 3h e 23min (lavaggio); 11h e 4min (ciclo combinato) 💧 Consumo d’acqua per ciclo: 48l (lavaggio); 80l (lavaggio + asciugatura) 🔊 Rumorosità: 72 dB 🛒 Prezzo: € 726,55

Tra le lavasciuga slim Samsung, questo modello si distingue per silenziosità e durabilità del motore, garantita fino a 20 anni. Durante la centrifuga, il sistema 3D di rilevazione delle vibrazioni mantiene il cestello in equilibrio, attraverso la rotazione di sfere in acciaio inox nel senso opposto rispetto a quello in cui ruota il bucato. In questo modo, con questa lavasciuga sarà possibile fare la lavatrice in qualsiasi momento della giornata, senza disturbare inquilini e vicini.

Molto interessante il programma Express 59′, che consente di lavare e asciugare piccoli carichi in meno di un’ora.

Pro Programma lavaggio + asciugatura in 59 minuti

Silenziosa/vibrazioni ridotte al minimo Contro Consumi

2. Lavasciuga LG F2DV5S8H0E Slim Smart

📐 Dimensioni e peso: 85 x 60 x 47,5 cm; 63 kg 🏋️‍♂️ Capacità di carico: 8,5kg (lavaggio); 5kg (asciugatura) 🔌 Classe energetica: C (lavaggio); E (lavaggio + asciugatura) ⌛ Durata cicli: 3h e 43min (lavaggio); 11h e 26min (ciclo combinato) 💧 Consumo d’acqua per ciclo: 49l (lavaggio); 80l (lavaggio + asciugatura) 🔊 Rumorosità: 72 dB 🛒 Prezzo: € 601,99

La lavasciuga slim Lg SMART con codice cF2Dv5S8HoE è tra le migliori, poiché rende possibili ben 20.000 combinazioni di lavaggio tra cui quelle perfette per ogni singolo capo. In particolare, il sistema AI DD™ integrato rileva il peso e la tipologia del tessuto e “decide” in base a questi come ottimizzare ulteriormente i programmi di lavaggio.

Come le altre lavasciuga emittenti vapore, anche questa è particolarmente indicata per le persone che soffrono di allergie e problemi respiratori. E anche per le persone a cui non piace stirare: l’opzione Antipiega è disponibile in sei diversi cicli.

Pro Connettività Wi-Fi

Elimina gli allergeni Contro Consumi

3. Hoover Lavasciuga Stretta H3DS44642DCE-1 1

📐 Dimensioni e peso: 85 x 60 x 43 cm; 62,5 kg 🏋️‍♂️ Capacità di carico: 6kg (lavaggio); 4kg (asciugatura) 🔌 Classe energetica: D (lavaggio); F (lavaggio + asciugatura) ⌛ Durata cicli: 3h e 18min (lavaggio); 7h (ciclo combinato) 💧 Consumo d’acqua per ciclo: 40l (lavaggio); 67l (lavaggio + asciugatura) 🔊 Rumorosità: 79 dB 🛒 Prezzo: € 499,90

La lavasciuga Stretta Hoover offre anch’essa un set completo di cicli di lavaggio, e a questa caratteristica aggiunge la Kg Mode, per pesare la biancheria nei primi 4 minuti di lavaggio e adeguare al carico i consumi di acqua, energia e tempo. L’aumento della temperatura di lavaggio fino a 60°C e il prolungamento della fase di risciacquo permettono di eliminare gli allergeni; dall’app, inoltre, si ha accesso a guide e statistiche d’uso studiate per migliorare la propria esperienza con l’elettrodomestico.

Pro Kg Mode

Lavaggio guidato tramite app Hoover Wizard

Tecnologia NFC Contro Classe energetica bassa

Non è tra le più silenziose

4. Candy Smart CSWS 4852DE/1-11 Lavasciuga Slim

📐 Dimensioni e peso: 85 x 60 x 53 cm; 64 kg 🏋️‍♂️ Capacità di carico: 8kg (lavaggio); 5kg (asciugatura) 🔌 Classe energetica: D (lavaggio); E (lavaggio + asciugatura) ⌛ Durata cicli: 3h e 38min (lavaggio); 7h e 20min (ciclo combinato) 💧 Consumo d’acqua per ciclo: 44l (lavaggio); 75l (lavaggio + asciugatura) 🔊 Rumorosità: 79 dB 🛒 Prezzo: € 431,19

A dispetto della classe energetica relativamente bassa, questa lavasciuga slim Candy non consuma moltissimo: merito del sensore integrato nel cestello, che riconosce la dimensione del carico e adegua la quantità di acqua ed elettricità richiesta. Sempre a proposito di monitoraggi smart, è possibile rimanere costantemente aggiornati sullo stato di salute della lavasciuga, e risolvere rapidamente eventuali errori consultando la smart guide in app.

La partenza del ciclo è programmabile fino a 24 ore dopo, in modo da avere il bucato pronto e fresco esattamente quando serve. Questa opzione si può sfruttare anche per ridurre la spesa in bolletta, programmando la partenza in quegli orari in cui il costo dell’energia è inferiore.

Pro Partenza programmabile

Smart guide in app

Rilevazione automatica del carico Contro Classe D/E

Leggermente rumorosa

5. Lavasciuga Haier Serie I-Pro 7 Slim

📐 Dimensioni e peso: 85 x 60 x 46 cm; 75 kg 🏋️‍♂️ Capacità di carico: 8kg (lavaggio); 5kg (asciugatura) 🔌 Classe energetica: A (lavaggio); D (lavaggio + asciugatura) ⌛ Durata cicli: 3h e 35min (lavaggio); 8h e 20min (ciclo combinato) 💧 Consumo d’acqua per ciclo: 44l (lavaggio); 68l (lavaggio + asciugatura) 🔊 Rumorosità: 72 dB 🛒 Prezzo: € 779,00

Tra le migliori lavasciuga slim classe A del 2023 c’è anche un’altra Haier di alto livello, questa volta in versione slim. Come prima, i vantaggi sono concentrati nel cestello, costruito in modo da non far impigliare e quindi rovinare i capi durante il lavaggio. In più, il cestello si illumina e presenta il motore fissato direttamente dietro, senza cinghia, il che contribuisce a ridurre vibrazioni e rumori.

La tecnologia a micro-vapore deodora ed effettua una prima stiratura del capo; ma il vapore è utile anche come ammorbidente in fase di lavaggio, un ammorbidente che aiuta a rimuovere le macchie facilitando l’assorbimento del detersivo nei tessuti.

Pro Vapore ammorbidente e ultra-pulente

Silenziosa Contro No prelavaggio

Come scegliere la migliore lavasciuga

Per scegliere la lavasciuga migliore per sé, è consigliabile fare una valutazione basata sui vari parametri riportati nelle schede tecniche. È importante considerare anzitutto le dimensioni, e in particolare la profondità, per capire se sia meglio una lavasciuga slim o una standard.

Dopo aver ristretto il campo alle sole lavatrici del primo o del secondo tipo, si deve considerare il prezzo e stabilire se quello specifico modello rientra o meno nel proprio budget. È importante non concentrarsi solo sul prezzo di vendita, ma anche a quanto costerà il prodotto in termini energetici: è meglio una lavasciuga da 600 euro in classe A/D, piuttosto che una da 400 in classe D/F. Correlato all’efficienza è il dato relativo ai consumi d’acqua per ciclo: controllare sempre che sia abbastanza basso, facendo un raffronto con gli altri modelli in questa guida.

Ancora, ci si può soffermare sulla capacità di carico, specie se la propria famiglia è numerosa o se si hanno esigenze particolari (ad esempio, se si devono lavare spesso piumoni, asciugamani di spugna e altra biancheria per la casa particolarmente pesante).

Ultimo dato rilevante, la silenziosità: nelle tabelle si trovano indicazioni circa il rumore massimo prodotto dalle lavasciuga durante la centrifuga.

Una lavasciuga conviene? Pro e contro

Lavasciuga o lavatrice, questo è il dilemma, accompagnato da domande come: “Una lavasciuga conviene? Quali sono i suoi pro e contro?”.

Per prima cosa, per esaminare nel dettaglio i pro e i contro di una lavasciuga, essa va considerata in paragone con la lavatrice. Quanto ai risultati di lavaggio, una lavasciuga è equiparabile a una lavatrice media. Al contrario, è opinione comune che un’asciugatrice sia più efficiente di un elettrodomestico ibrido, a parte l’ovvio svantaggio di occupare più spazio.

Un altro svantaggio dell’acquisto separato di lavatrice e asciugatrice consiste nel costo, con riferimento all’esborso iniziale. Per due elettrodomestici di fascia medio-alta si può arrivare a spendere anche 1.000 euro, contro i 400-500 di una lavasciuga media. Guardando al lungo periodo, però, la scelta di lavatrice + asciugatrice separate potrebbe rivelarsi la più conveniente, specie se entrambi i prodotti sono in classe A.

Nel caso delle lavasciuga, accade più spesso che la classe energetica sia più alta per il lavaggio e più bassa per l’asciugatura. Ciò significa che il risparmio iniziale verrà annullato in parte o totalmente, con quei soldi destinati a coprire spese di energia elettrica maggiori.

Ancora, come lato negativo, una lavasciuga potrebbe comportare un maggiore dispendio di tempo in caso di più lavaggi consecutivi. In altre parole, per poter lavare un secondo carico di roba, è necessario attendere l’asciugatura del precedente (vien da sé che un’asciugatrice separata potrebbe asciugare tranquillamente i panni già lavati, mentre la lavatrice sarebbe pronta per un nuovo bucato).

Sempre tra gli svantaggi, si noti che il più delle volte il carico massimo per il lavaggio e il carico massimo per l’asciugatura non corrispondono. Si prenda ad esempio una lavasciuga da 8+5kg: per asciugare il bucato appena fatto, magari di 8kg, sarà necessario estrarre parte dei capi in modo da non sforare i 5kg consentiti in fase di asciugatura.

Conclusioni

In questa guida sono stati presentati alcuni tra i modelli migliori di lavasciuga presenti sul mercato, di dimensioni standard oppure slim. Alcuni più costosi, altri più economici, vantano tutti un ottimo rapporto qualità prezzo. Le recensioni e le opinioni di chi ha già provato i lavasciuga selezionati in questa guida, infatti, sono per la maggior parte molto positive. Se la propria prerogativa è il risparmio immediato e il risparmio in termini di spazio (soprattutto), dunque, la lavasciuga rimane un’opzione molto conveniente da valutare.

Domande frequenti sulle migliori lavasciuga Cosa è meglio una lavasciuga o l'asciugatrice? In linea generale, le lavasciuga sono considerate meno efficienti delle normali asciugatrici, anche se in realtà, in termini di risultati di lavaggio, una lavasciuga è paragonabile a una lavatrice media. Quanti anni dura una lavasciuga? La durata “promessa” di una lavasciuga è solitamente di 15-20 anni. Tuttavia, come per tutti gli elettrodomestici, il periodo di vita potrebbe ridursi sensibilmente in caso di utilizzo intensivo, oppure potrebbe variare in base alle operazioni di cura e manutenzione effettuate, pulizia inclusa. Qual è la migliore lavasciuga Slim? La migliore lavasciuga Slim tra quelle consigliate in questa guida è la Hoover H3DS44642DCE-11, con i suoi 43cm di spessore. Oltre a questo dato, però, si consiglia di vagliare anche gli altri, così da fare una scelta più ponderata. Quanto costa una lavasciuga buona? Una lavasciuga di buona qualità (fascia media) ha un costo che va dai 450 agli 800 euro circa. È considerata economica, invece, una lavasciuga con un prezzo che si aggira intorno ai 300 euro (prezzo più basso a cui si può trovare una lavasciuga, tenendo conto anche di eventuali offerte).

