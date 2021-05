Vengono definiti fornetti per le unghie per la loro forma, ma non è sbagliata la definizione di lampade LED, a UV o miste. Si tratta di quei dispositivi che hai sicuramente visto dalla tua estetista, mentre ti coccolavi con la ricostruzione con gel oppure l’applicazione di smalto semipermanente.

Se adesso hai deciso di comprare una soluzione per la manicure, puntando su un unico kit oppure acquistando i singoli componenti, il punto di partenza è sicuramente l’acquisto di un buon fornetto per unghie: ce ne sono di tutti i tipi, dimensioni e prezzi, ma con la nostra guida non sarà difficile trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze.

Ecco la guida realizzata da noi per aiutarti nella scelta.

SUN X5 Max

SUN X5 Max: se la tua esigenza è quella di avere tanta potenza, in poco spazio, allora un fornetto LED ultra compatto, con una potenza di ben 120W, è certamente la soluzione migliore. Ad esempio, un modello come il SUN X5 Max dispone anche di fondo rimovibile: l’ideale per utilizzare il dispositivo anche per la manicure dei piedi. Non manca un display per il timer, che si può impostare manualmente.

Anself 48W LED

Anself 48W LED: se ci tieni ad avere un sistema CCFL affiancato alla tecnologia LED, allora è fondamentale accertarsi che il modello che stai per comprare lo abbia. Considerando che le lampade CCFL occupano parecchio spazio, quello restante per il sistema LED è relativamente poco. Quindi è importante trovare un fornetto per le unghie che combini nel modo migliore tutte le caratteristiche che ti abbiamo descritto.

Ad esempio, un modello professionale come questo, che combina una potenza LED di 48W, l’utilità del sistema CCFL, ma offre anche tempi di asciugatura rapidi è certamente da considerare.

Sun X /h2>

Sun X : è possibile portare a casa un fornetto per le unghie a LED con oltre 50W di potenza, dimensioni compatte (ottime per ridurre l’ingombro in casa), sensore di presenza delle mani e con anche un bel display per leggere il tempo di polimerizzazione residuo. La lampada per unghie a LED da 54 W con 36 LED asciuga le unghie più velocemente, ha 4 tipi di regolazione del tempo.

CAILI 2

CAILI 2: il dispositivo è stato pensato per le emergenze, per quando magari si rovina la ricostruzione o lo smalto semi permanente applicato su un singolo dito. Costa pochissimo e può farti risparmiare un sacco di tempo per interventi veloci di riparazione della manicure. Inoltre, questi piccoli fornetti sono quasi tutti funzionati con ingresso micro USB: puoi collegarli praticamente ovunque (anche a un power bank o addirittura al PC).

Kit Ruby

Kit Ruby:se proprio non vuoi rinunciare a un fornetto ultra completo, che ti permetta di utilizzare successivamente tutti gli smalti e i gel in commercio, allora punta sull’acquisto di un fornetto per unghie che combini il sistema a LED con quello CCFL: ti manterrai aperte infinite possibilità. In questo caso, opta per un kit professionale, che offre meno accessori (quelli base per applicare lo smalto semipermanente ci sono tutti), ma di ottima qualità.