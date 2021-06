In commercio ne esistono tantissime ma scegliere la migliore cassetta per gli attrezzi e soprattutto quella più adatta alle proprie esigenze non è sempre facile. Per questo ci siamo qui noi: in questa guida abbiamo selezionato i kit più interessanti nelle varie fasce di prezzo, così da avere una panoramica completa ed esaustiva che possa aiutare nella scelta dell'acquisto giusto. Ecco quali sono le migliori cassette per gli attrezzi.

Cassetta per gli attrezzi Mannesmann M29166

Uno dei prodotti che ci hanno colpito di più per il suo rapporto qualità-prezzo è la cassetta per gli attrezzi Mannesmann M29166. È composta da un set di 130 pezzi, ideali per molteplici lavori di avvitamento su auto, moto, bici e per il fai-da-te casalingo. Entrando più nello specifico, all'interno della cassetta è presente innanzitutto un cricchetto di commutazione 6,3 mm a 72 denti: esso permette di effettuare lavori di avvitamento rapidi e precisi. Ma non è finita qui: nella valigetta abbiamo a disposizione anche un adattatore per punte 6,3 mm tramite cui le 104 punte totali si innestano senza fatica sul cricchetto di commutazione, una prolunga 50m e una leva a T scorrevole con cui si raggiungono anche le viti e i dadi più difficili, 13 inserti a bussola, 6,3 mm da 4 – 14 mm, 7 brugole da 1,27 – 5 mm, un avvitatore con testa a gancio perfetto per il fissaggio delle viti ad anello, 4 punte lunghe 50 mm, 100 punte assortite e una maniglia avvitabile.

‎Cassetta AWANFI ‎A005-IT

Tra le soluzioni più economiche, difficile trovare di meglio rispetto al kit AWANFI A005-IT. Questa cassetta per gli attrezzi contiene un kit di utensili per uso domestico, composto da ben 100 pezzi: al suo interno sono presenti la maggior parte degli strumenti necessari per molte riparazioni e manutenzioni di base, sia per la casa che per l'ufficio. Compresi nel kit ci sono: una sega, un martello, una chiave regolabile, un coltello a lama retrattile, un nastro isolante, un metro, 4 tipi di cacciavite, 3 tipi di pinze e viti. A ciò si aggiunge l'uso confortevole garantito: gli strumenti risultano molto leggeri e dotati di una presa antiscivolo per limitare l'affaticamento muscolare durante il lavoro. E sono costruiti in acciaio legato trattato termicamente, cromati per resistere alla corrosione. Da menzionare anche l'ottimo ordine della cassetta e lo spazio ridotto che occupa.

‎Cassetta per gli attrezzi Karcher

Una cassetta per gli attrezzi ben fatta, compatta e funzionale, è quella realizzata da Karcher. Si tratta di un kit da 114 pezzi, costruiti in acciaio al cromo vanadio e acciaio di carbonio: materiali di alta qualità, dunque, resistenti al logorio del tempo. Inclusi nella cassetta abbiamo un martello, un set di pinze, chiavi a bussola da 3/8″ con numerosi accessori, cacciavite, metro a nastro, torcia, forbici, set di carta vetrata e molto altro. Grazie ai manici ergonomici e antiscivolo di cui tutte le componenti sono dotate, la presa è sicura. Anche per quest'ultimo motivo Karcher rappresenta una scelta ideale per chi ha bisogno di strumenti per i lavoretti quotidiani. La cassetta inoltre ha dimensioni ridotte e occupa poco spazio.

Cassetta per gli attrezzi STANLEY 73795

Chi sta cercando una cassetta per gli attrezzi completa, potrebbe valutare l'acquisto della Stanley 73795, che comprende al suo interno ben 210 pezzi cromati e verniciati, tra cui strumenti di serraggio come una chiave a rullino regolabile, 4 cricchetti per realizzare i lavori di serraggio, 23 bussole da 3/8″, 6 scanalature, 8 bussole lunghe da 3/8″, una bussola da 5/8″, 10 bussole da 1/2″, 17 bussole 1/4″, 23 bussole 1/4″, 6 scanalature e 21 bussole lunghe da 1/4″. Molte le pinze presenti all'interno della cassetta, tra cui una a morsetto e una a becco lungo. E tanti altri accessori, tra cui un coltello, cacciaviti, chiavi esagonali, punte e molto altro. Anche la cassetta stessa è ben costruita: assicura una alta conservazione dei prodotti al suo interno e facilità nel trasporto.

Beta 2054E/I-100

Una cassetta per gli attrezzi professionale e completa: potrebbe essere sintetizzata così Beta 2054E/I-100, che propone un assortimento ideale per tutte le tipologie di manutenzione. All'interno della cassetta è presente un kit di 100 attrezzi professionali, utili per i lavori fai-da-te casalinghi. La serie di utensili comprende chiavi, cutter, martello, brugole di vario tipo, prolunghe, cacciaviti, cricchetti con pulsante di blocco/sblocco, bussole, punte intercambiabili per i lavori di precisione e molto altro. Il tutto riposto in una cassetta con divisorio interno, asole per il fissaggio degli strumenti e materiale di costruzione in termoformato morbido.