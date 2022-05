Le cuffie AirPods di Apple sono senza ombra di dubbio il gadget più popolare di questi ultimi anni per via della grande qualità audio che offrono, ma sono anche prodotti di cui bisogna prendersi cura per mantenerle pulite e correttamente funzionanti: a tal scopo ti proponiamo alcuni kit di pulizia AirPods per darti la possibilità di rimuovere pilucchi e polvere per riportare le cuffie allo stato in cui le hai trovate la prima volta che le hai rimosse dal case di ricarica.

Hoppac Kit Pulizia Airpods

Il primo kit di pulizia che ti consigliamo è uno tra i più economici disponibili su Amazon, pur garantendoti comunque una pulizia profonda senza rovinare la struttura delle cuffie e la griglia di diffusione audio. In questo caso stiamo parlando di un kit 3-in-1 costituito da una spugna floccata ad alta intensità, una spazzola con setole di alta qualità e una punta di metallo. Abbastanza piccolo e compatto per essere portato sempre con te anche in un astuccio, il kit di pulizia ti permette di raggiungere i punti più difficili da pulire per riportare le cuffie allo stato iniziale.

Puoi acquistare il kit di pulizia su Amazon a 6,99 euro.

Upeak Kit Pulizia AirPods

Spendendo ancora di meno, ma senza scendere a compromessi per quanto riguarda la qualità del kit di pulizia, hai l’opportunità di ricevere a casa un accessorio ancora più compatto ma ugualmente ideale per pulire a fondo le cuffie AirPods e il case di ricarica. Con un design che ricorda una comune penna, in questo caso il kit 3-in-1 è sprovvisto di coperchi ma dispone invece di una comoda leva che, in base alle proprie necessità, permette di utilizzare la comoda spugna floccata, la punta di metallo oppure la spazzola costituita da setole di alta qualità. Oltre a garantire una pulizia profonda anche nei punti più ostici come la rete acustica delle cuffie, puoi adoperare il kit di pulizia anche per rimuovere lo sporco dagli spazi vuoti del case di ricarica.

Puoi acquistare il kit di pulizia su Amazon a 5€ euro.

Kit di pulizia AirPods 4-in-1

Spendendo qualche euro di più puoi acquistare un kit di pulizia 4-in-1 costituito anche da un panno in microfibra e salviette detergenti per rimuovere lo sporco più ostinato sul telaio esterno delle cuffie e del case di ricarica. Anche in questo caso il kit è costituito da una penna munita di una punta in metallo da utilizzare per rimuovere lo sporco dalla rete acustica, una spugna floccata ideale per la pulizia delle concavità del case di ricarica e una spazzola con sete di alta qualità per pulire le cuffie senza danneggiare l’auricolare. Inoltre, il kit dispone anche di una serie di comodi quadratini morbidi in grado di raccogliere lo sporco.

Puoi acquistare il kit di pulizia su Amazon a 9,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.