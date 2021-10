Se sei un videogiocatore professionista sai bene che il tuo migliore amico è senza dubbio il joypad. Sul mercato sono presenti diversi modelli e tipologie di questo oggetto e in questo articolo vedremo quelli che secondo noi sono i migliori joypad economici per PS4 in base al rapporto qualità/prezzo.

Come detto, il joypad rappresenta senza dubbio l'accessorio più importante per la PS4 poiché attraverso esso comandiamo il gioco e trasformiamo i pensieri in azione. Anche se nella maggior parte dei casi molti credono che la migliore soluzione sia rappresentata dal controller Sony, spesso e volentieri la realtà può essere ben diversa. A seconda delle proprie esigenze infatti (sia economiche che di gioco) la scelta può ricadere su joypad più economici ma comunque di qualità e in grado di garantire un'esperienza di gioco di alto livello.

Tuttavia, prima di procedere all'acquisto del proprio joypad per effettuare la scelta giusta è fondamentale tenere in considerazione alcuni aspetti: una dei dubbi più frequenti infatti, è quello relativo alla presenza del cavo. A questo proposito è infatti possibile optare per un joypad con cavo o wireless: nel primo caso c'è un tempo di latenza decisamente inferiore e la connessione risulta spesso e volentieri essere più stabile, mentre il vantaggio del wireless è senza ombra di dubbio quello di avere maggiore libertà di movimento e non essere vincolato in qualche modo alla console. In base alle proprie esigenze dunque, la scelta può ricadere su uno piuttosto che su un altro.

Un altro fattore da tenere in considerazione è senza dubbio quello relativo alla compatibilità: quando si tratta di un controller per PS4 non originale infatti, può capitare che quest'ultimo non sia compatibile con tutti i giochi come quello autentico. Ciò è ancora più possibile se si tratta di un joypad particolarmente economico: per questo motivo, prima di acquistarlo, è necessario assicurarsi della compatibilità per non rischiare di non poterlo utilizzare.

Anche l'occhio vuole la sua parte: particolare attenzione va dunque dedicata al design e alle rifiniture, oltre che all'ergonomia: è bene infatti far ricadere la propria scelta su joypad che siano facili da controllare e soprattutto che vantano la presenza di una struttura solida e compatta, capace di garantire resistenza e durevolezza.

Twodots TDGT0044

Al primo posto della nostra speciale classifica dei migliori joypad economici per PS4, troviamo questo controller prodotto da Twodots. Adatto sia per PS4 che per PC, questo joypad risulta essere molto leggero, in quanto presenta un peso di circa 260 grammi. Nonostante sia uno dei più economici sul mercato, si tratta di uno strumento di buon livello, in grado di garantire un'alta qualità di gioco e di assicurare solidità e resistenza.

Si tratta di un controller con filo (il cavo è lungo circa 2,5 m) capace di assicurare innanzitutto una buona stabilità di connessione e in secondo luogo di garantire un tempo di latenza ridotto: questo può sembrare un dettaglio insignificante, ma in alcuni casi pochi secondi possono fare la differenza. Realizzato con materiali di elevata qualità, vanta la presenza di un firewall che può essere tranquillamente aggiornato mediante l'utilizzo di un PC.

Importanti sono anche le funzionalità: oltre alla presenza di luce LED e della configurazione dei tasti standard infatti, vanta la presenza della funzione vibrazione, utile soprattutto in alcuni giochi.

Questo modello risulta essere compatibile per qualsiasi gioco ma in particolar modo per i giochi sportivi (su tutti quelli di corsa), e il motivo è molto semplice. Grazie alla funzionalità dualshock e al pulsante touch pad, questo joypad offre un'incredibile esperienza di guida, dando la sensazione di star guidando una vera auto o moto direttamente dal divano di casa.

A completare le caratteristiche di questo fantastico controller troviamo l'interfaccia USB e la presenza di tasti direzionali posizionati a forma di croce. E' possibile scegliere tra ben tre colorazioni diverse, anche se il più acquistato è senza dubbio quello nero.

Come detto in precedenza, è importante tenere in considerazione il rapporto qualità/prezzo. E' proprio questo infatti, l'ultimo punto di forza di questo joypad, che grazie al suo prezzo risulta essere accessibile per chiunque: costa infatti solo 19,50 euro ed è possibile acquistarlo su Amazon a 19,5 euro

Nacon Compact Controller PS4

Un passo in avanti rispetto al modello precedente, ma ovviamente meno economico. Questo controller targato NACON vanta la presenza di un cavo di tre metri: pur essendo vincolato alla console dunque, offre la possibilità di allontanarsi notevolmente e assumere la migliore posizione per garantire un'esperienza di gioco di alto livello.

Rappresenta il bestseller di Nacon: nonostante sia molto leggero (pesa soltanto 336 grammi), risulta essere molto leggero ma allo stesso tempo solido e compatto. Ha la licenza ufficiale PS4 e per questo motivo è compatibile con qualsiasi tipologia di gioco, fornendo sempre prestazioni elevate. Una delle caratteristiche più importanti è rappresentata dalla presenza del jack per le cuffie: collegando queste ultime al controller infatti, potrai vivere un'esperienza di gioco veramente indimenticabile, immergendoti completamente in esso.

Ma le novità ovviamente, non sono finite qui: da sottolineare è infatti la presenza del touch pad e della funzione vibrazione che risulta essere particolarmente utile soprattutto per alcune tipologie di gioco. I tasti colorati e le spie LED completano il pacchetto, donando a questo controller anche un bellissimo design: questo aspetto non è assolutamente da sottovalutare perché anche l'occhio vuole la sua parte.

Estetica, funzionalità e ergonomia dunque a disposizione di chi acquista questo meraviglioso joypad. Grazie alla presenza dell'X-Input è compatibile non solo con console, ma anche con il PC: adatto quindi, anche per chi preferisce quest'ultimo.

In commercio è inoltre presente in tantissime colorazioni: lo troviamo infatti arancione, blu, grigio, rosso, nero, mimetico, crystal blue e rosso e bianco.

Come accennato inizialmente, tutte queste caratteristiche lo rendono un modello leggermente meno economico di quello precedente, ma se rientra nella nostra classifica dei migliori joypad economici per PS4, è perché presenta comunque un buonissimo rapporto qualità/prezzo. E' possibile infatti acquistarlo su Amazon al prezzo di 37,9 euro

Hori Controller Mini

Se sei alla ricerca di un joypad piccolo e facile da controllare, allora questo è senza dubbio quello che fa per te. Questo mini controller targato Hori infatti presenta dimensioni ridotte, pari a 13.5 x 4 x 6.9 cm per un peso di soli 200 grammi.

Questo non inficia ovviamente la qualità, che risulta essere comunque alta: date le sue dimensioni nasce ovviamente per soddisfare le esigenze dei videogiocatori più piccoli, adattandosi perfettamente alle loro mani. Tuttavia, può essere utilizzato tranquillamente anche dagli adulti: anche per questi ultimi infatti, può rappresentare una valida alternativa. E' per il circa il 40% più piccolo di un normale joypad ma l'esperienza di gioco resta praticamente invariata: presenta un cavo lungo circa 3 metri grazie al quale puoi allontanarti tranquillamente dalla console e trovare la posizione più comoda per te.

Si tratta di un prodotto che possiede la licenza ufficiale SONY e vanta la presenza di una funzionalità input veramente completa: ai bambini piace veramente tanto, anche per il design. Quest'ultimo è infatti realizzato in stile old-school e grazie alla presenza del Touchpad simulato risulta essere compatibile con tutti i giochi, non creando dunque alcun tipo di problema.

Ideale per bambini, ma anche per chi desidera avere a casa un controller in più in caso di ospiti, in quanto è economico e non occupa spazio.

Sul mercato è disponibile in tre colorazioni che sono nero, blu e rosso: quest'ultimo è il colore più scelto, ma anche gli altri due sono molto belli da vedere. Tutti comunque risultano essere ideali per il Multiplayer e il Casual Gaming.

Siccome parliamo di joypad economici per PS4, è arrivato il momento di parlare del prezzo: tutti i prodotti che inseriamo in questa classifica non sono solo economici ma presentano una grande qualità. Il prezzo del controller in questione è molto vantaggioso, ed è disponibile su Amazon (in tutte e tre colorazioni) a 25,33 euro

Elyco Controller

Questo controller targato Elyco si differenzia dai modelli visti in precedenza poiché si tratta di un joypad wireless: non presenta dunque alcun cavo e di conseguenza garantisce una maggiore libertà di movimento e nessun vincolo alla console.

Pesa soltanto 280 grammi ed è molto solido e compatto: grazie alla presenza delle stesse funzioni di un controller originale, riesce ad essere compatibile con qualsiasi tipologia di gioco. Diverso il discorso per quanto riguarda le cuffie: in questo caso il consiglio è quello di utilizzare cuffie originali poiché quelle non autentiche potrebbero portare dei problemi di compatibilità.

La tecnologia bluetooth di cui è dotato riesce a fornire prestazioni davvero di alto livello, garantendo un segnale stabile e una connessione forte. Parliamo di un controller in grado di garantire notevole precisione poiché presenta due analogici 3D, facili da utilizzare e dotati di una precisione a 360°.

Le risposte di vibrazione sono notevolmente migliorate rispetto ad altri modelli: questo controller infatti presenta una funzionalità che gli consente di avere una doppia vibrazione, che si può quindi sentire in maniera ancora più intensa.

Siccome è sprovvisto di cavo, per poterlo utilizzare bisogna ricaricarlo: al suo interno si trova una batteria integrata 600 mAh, che con sole 3 ore di ricarica riesce ad avere un'autonomia di circa 6-7 ore. La ricarica avviene attraverso un cavo che si trova all'interno della confezione e sul controller è possibile visualizzare l'indicatore della batteria che indica quando essa è carica o scarica.

Per stabilire la connessione tra il joypad e la console basta seguire le istruzioni presenti sul libretto: si tratta tuttavia di un'operazione molto semplice che richiede soltanto alcuni minuti. Quando c'è un periodo di inattività di almeno 5 minuti, il joypad si spegne in automatico.

Il controller per PS4 Elyco è senza dubbio tra i migliori sul mercato tra i joypad economici per PS4, per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo: è infatti possibile acquistarlo su Amazon al prezzo di 24,99 euro

Maegoo wirelees controller

L'ultima postazione della nostra speciale classifica viene occupata da questo controller senza cavo targato Maegoo. Adatto sia per console che per PC, questo joypad presenta dimensioni pari a ‎19.4 x 14.1 x 7.2 cm per un peso di circa 360 grammi.

Uno dei maggiori punti di forza di questo controller è rappresentato dal design ergonomico: è infatti realizzato in plastica di alta qualità e questo consente di avere una buona impugnatura, facendo dunque sentire il videogiocatore completamente a proprio agio.

Come abbiamo avuto modo di vedere, il joypad si connette alla console mediante il dongle USB 2.4G: il segnale risulta essere forte e la connessione molto stabile, non causando quindi nessun tipo di problema.

Presenta inoltre le stesse funzionalità di un controller originale e per tale ragione è compatibile con qualsiasi gioco: non devi dunque preoccuparti di questo.

L'analogico 3D dona a questo accessorio grande precisione: quest'ultimo infatti è molto sensibile e facile da utilizzare e garantisce una precisione chirurgica a 360°.

All'interno di questo joypad è presente un doppio motore integrato e ciò si traduce in doppia funzione vibrante: grazie alla doppia vibrazione infatti, puoi vivere al meglio le esperienze di gioco in cui ci sono esplosioni ed incidenti. Si presta bene dunque a giochi di azione, ma anche a quelli di corsa.

Infine, è dotato di batteria al litio 500 mAh, in grado di garantire una notevole autonomia: il controller infatti, può essere utilizzato ininterrottamente per circa 13-15 ore. E' necessario ovviamente, effettuare una ricarica completa, che avviene in circa 3 ore.

Importante è anche la modalità risparmio energetico: il joypad infatti, tende a spegnersi in maniera automatica dopo circa 5 minuti di inattività.

Rispetto ai joypad economici per PS4 analizzati in precedenza è leggermente più caro, ma date le caratteristiche e le funzionalità si tratta di un aspetto più che giustificato. E' possibile acquistarlo su Amazon al prezzo di 29,99 euro