Il progresso tecnologico e il relativo crollo dei prezzi per quanto riguarda l’acquisto di un incisore laser, ha permesso a tantissimi amanti del fai da te e del bricolage di esprimere la propria arte anche in questo particolare settore. Dove un tempo era necessario spendere cifre proibitive per molte persone e l’utilizzo stesso di queste macchine non era per niente alla portata di tutti, nel corso di questi ultimi anni è possibile acquistare un incisore laser con poche centinaia di euro e realizzare le proprie opere d’arte con software molto semplici da utilizzare.

In questa guida andremo a prendere in considerazione cinque modelli per darti la possibilità di acquistare un incisore laser partendo dal più economico al più costoso; in tutti i casi, salvo per i modelli più cari, gli incisori presenti nella guida ti daranno la possibilità di dare sfogo alla tua vena creativa realizzando oggetti di qualità su una vasta gamma di materiali differenti.

HomdMarket – incisore laser plug & play

Il primo modello che prendiamo in considerazione è ideale per chi non ha mai utilizzato prima d’ora un incisore laser. Dotato di un’area di lavoro di 8 x 8 cm, il modello in questione è di tipo plug & play – lo monti, lo colleghi alla corrente ed è subito pronto – ed è uno tra i più semplici da utilizzare. Il software di cui dispone è molto semplice e basta collegare l’incisore alla presa USB del computer per dare sfogo alla tua creatività. È perfettamente compatibile con legno, cartone, pelle, gomma e altri materiali con una durevolezza simile.

Puoi acquistare questo modello di incisore laser su Amazon al costo di 159 euro.

Wainlux K6

Salendo leggermente di prezzo ti consigliamo il modello Winlux K6, anche in questo caso un incisore laser piuttosto semplice da utilizzare, con una buona precisione dell’ordine di 0.05 mm, dotato di connettività Bluetooth e perfetto per essere trasportato facilmente per darti modo di realizzare le tue opere d’arte anche lontano dal tuo ufficio. Con una potenza laser di 3000mW puoi facilmente incidere le tue creazioni su una vasta gamma di materiali, tra cui: legno, cartone, pelle, stoffa, plastica, acrilico, carta intagliata, bambù e molto altro. Oltre a essere facilmente gestibile tramite PC collegandolo alla presa USB, il collegamento Bluetooth ti permette di utilizzare l’applicazione mobile per iOS e Android per incidere sui materiali sopracitati.

Puoi acquistare questo modello di incisore laser su Amazon al costo di 179 euro.

Nvlifa ATOMS A5 20W

Con questo modello iniziamo a trattare gli incisori laser con una marcia in più rispetto i precedenti sopracitati. Con una piccola spesa in più, infatti, l’incisore che ti consigliamo di prendere in considerazione ti offre la possibilità di incidere anche su materiali molto più resistenti come il metallo. Con un’area di lavoro decisamente ampia di 410 x 400 mm, questo modello inizia a essere indicato per chi è già pratico con questo genere di strumenti ed è alla ricerca di una soluzione semi professionale. La struttura è realizzata interamente in metallo e dispone anche di pratici segni graduali di precisione lungo l’asse delle X e delle Y.

Puoi acquistare questo modello di incisore laser su Amazon al costo di 279 euro.

Aufero Laser 2

Continuando a salire di prezzo il modello Aufero Laser 2 dispone di alcune particolari caratteristiche che lo rendono un prodotto estremamente valido per chi ha disponibilità economica e soprattutto dimestichezza con gli incisori laser. Innanzitutto, questo modello dispone di una scheda madre da 32 Bit con una frequenza di esercizio di 240 MHz: la velocità di lavoro raggiunge 10.000 mm/min mentre la struttura in metallo mantiene l’incisore sempre stabile. Come il modello precedente anche questo può incidere su materiali duri come l’alluminio anodizzato, il legno, la plastica e molto altro.

Puoi acquistare questo modello di incisore laser su Amazon al costo di 339 euro.

Sculpfun S9

Chiudiamo la nostra personale selezione dei migliori incisori laser con il modello Sculpfun S9, un prodotto molto popolare e caratterizzato da una serie di funzionalità che lo rendono uno tra i migliori per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Realizzato interamente in metallo, l’incisore laser dispone di una messa a fuoco estremamente precisa per un taglio laser tipico delle macchine di un certo livello. Questa macchina, grazie al raggio laser a taglio ultrasottile da 90W, è ideale per lavorazioni di precisione su materiali duri come la ceramica intagliata, l’acciaio inossidabile, la pietra e il legno.

Puoi acquistare questo modello di incisore laser su Amazon al costo di 469 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.