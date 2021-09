Ventilatore usb, rinfresca davvero? D'estate il caldo insopportabile, soprattutto se si lavora a casa o in ufficio nelle ore centrali della giornata, può essere davvero estenuante. Spesso una soluzione economica ed efficace è quella di affidarsi ai ventilatori Usb. Sono prodotti solitamente di dimensioni ridotte, abbastanza silenziosi, con un buon flusso d'aria, ma soprattutto economici, che rendono le nostre giornate più piacevoli.

Noi della redazione di Telefonino abbiamo selezionato per te i modelli migliori, per orientarti nella scelta tra decine e decine di prodotti.

SmartDevil Ventilatore USB

Velocità del vento bassa/media/alta

Il ventilatore USB della SmartDevil ruota di 360°, è abbastanza silenzioso, ossia tra 20-30 dB, il che è ottimo per non disturbare chi sta nella nostra stanza. E' compatibile con i computer, laptop, notebook, caricabatteria per auto, alimentatore, caricabatterie. Sono disponibili ben 3 colori, e l'uso non è solo domestico, potete metterlo in macchina, in borsa, e usarlo dove volete.

E' un ventilatore molto compatto, vi permette di posizionarlo sulla scrivania, anche se piena di oggetti perché non occupa spazio, è un buon prodotto ad un prezzo eccellente, uno dei migliori acquisti, può essere vostro a soli 18,99 euro

Vasg Ventilatore Usb

Controllo con pulsante

Quello della Vasg è un ventilatore portatile usb molto versatile. E' anche facile da agganciare alla maggior parte dei passeggini, culla, sedia a rotelle, carrozza, comodino per studenti, all'aperto, tenda, auto, ecc.

Ha 3 modalità di velocità, ed è dotata di batteria al litio sostituibile esterna con capacità di 2200mAh, quindi può essere alimentata dalla batteria o caricata tramite cavo USB. Ideale per culle e passeggini, grazie al treppiede flessibile, i bimbi saranno sempre freschi. Su Amazon a solo 27,59 euro

Mini Ventilatore Usb LtYioe

Con display Led

Il ventilatore proposto qui è il modello della LtYioe, sempre USB ma mini, ha un design molto particolare e accattivante. Ha la raccolta dell'aria della turbina a 29 pale, quindi abbastanza potente da supportare la pala che funziona a una velocità molto elevata per produrre un forte flusso d'aria. Le batterie ad alta capacità da 2000 mAh garantiscono una durata di oltre 10 ore di lavoro sull'impostazione 1 e 4,5 ore sull'impostazione 2 dopo 2 ore di ricarica completa. Nella confezione troverete oltre al mini ventilatore portatile, il cavo usb, il manuale di istruzione, la cinghia regolabile.

Perfetto per attività all'aperto e viaggi, o semplicemente per sfoggiarlo come oggetto di design, potete acquistarlo a solo nella colorazione verde.

Stlove Usb

A doppia testa

Il ventilatore Usb della Stolve è caratterizzato da una doppia ventola, è alimentato da un cavo USB compatibile con Power Bank, computer, laptop, caricabatterie portatili e altri dispositivi con uscita USB. Portatile, se lo si usa in auto, collegare all'accendisigari.

Consigliato per posizionarlo in auto di fronte alla postazione di guida, se non si ha l'aria condizionata.

Buon modello ad un prezzo ottimo, solo 12,99 euro

Ventilatore da collo Moko

Realizzata in silicone ecologico e ABS

L'ultimo proposto è sempre un modello usb, ma è un ventilatore da collo, progettato da Moko: indossabile, ideale da portare sul collo per rimanere sempre freschi. Ha una batteria 2000Mah e design a bassa potenza consentono che il ventilatore funzioni per 8 ore (a seconda della velocità di utilizzo).

Ha tre tipi di velocità regolabile, bassa/media/alta, e l'interfaccia USB-C può caricare completamente la batteria ventola in 2 ore. Perfetto per chi lavora sempre in movimento oppure vuole usarlo al mare, per rimanere sempre freschi. Simpatico anche come gadget aziendale o piccolo regalo. Per non perderlo, lo trovate su Amazon a 10,99 euro